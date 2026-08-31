Megugrottak az ipari termelői árak júliusban, az exportpiac fékezte az éves drágulást
A KSH adatai alapján az ipari termelői árak júliusi alakulását elsősorban a belföldi értékesítési árak növekedése húzta felfelé. Ezek 2025 júliusához képest átlagosan 2,5 százalékkal emelkedtek, míg az exportértékesítés árai 0,3 százalékkal nőttek. Havi alapon még markánsabb volt a drágulás: a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal, az exportárak pedig 1,6 százalékkal emelkedtek. Ennek eredményeként az ipari termelői árak összességében 1,4 százalékkal haladták meg a júniusi szintet.
Ipari termelői árak: az energiaipar húzta felfelé a belföldi árakat
A belföldi értékesítésen belül a feldolgozóipar 67,6 százalékos súlyt képvisel, ebben az ágazatban éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az energiaipar – vagyis a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás – 30 százalékos súllyal szerepel, itt 3,4 százalékos drágulást mért a KSH.
A belföldi értékesítés rendeltetés szerinti bontása alapján is jelentős különbségek látszanak.
Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,4 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt.
Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2 százalékkal, a beruházási javakat előállító ágazatokban pedig 1,5 százalékkal csökkentek az árak.
Ez arra utal, hogy az ipari árnyomás júliusban sem volt egységes: miközben az energia és a termeléshez kapcsolódó termékek drágultak, több olyan termékkörben, amely közvetlenebbül kapcsolódik a fogyasztáshoz és a beruházásokhoz, továbbra is árcsökkenés volt megfigyelhető.
Az exportárak tartották vissza az éves emelkedést
Az exportpiacon összességében mindössze 0,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH, ám ezen belül jelentős eltérések alakultak ki.
A kivitel 90,1 százalékát adó feldolgozóiparban 1,6 százalékkal csökkentek a termelői árak. Ezzel szemben az export 9,7 százalékát képviselő energiaiparban a nemzetközi piaci folyamatok hatására 18,4 százalékos áremelkedés következett be.
Az ipari termelői árak éves változása így júliusban összességében pozitív tartományba került, annak ellenére, hogy a feldolgozóipari exportárak továbbra is lefelé húzták az indexet.
Éves szinten még mindig alacsonyabbak az ipari árak
A júliusi emelkedés ellenére az év első hét hónapjának adatai alapján az ipari termelői árak továbbra is elmaradtak az egy évvel korábbi szinttől.
2026 januárja és júliusa között az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal mérséklődtek 2025 azonos időszakához képest. Ezen belül a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal nőttek, az export termelői árai viszont 1,2 százalékkal csökkentek.
A júliusi adatok tehát az éves trend enyhe megfordulását mutatják, de az év egészét tekintve az ipari árak még mindig alacsonyabbak a tavalyinál.
A következő hónapok egyik fontos kérdése az lesz, hogy a júliusban látott havi drágulás tartósabb folyamatot jelez-e, vagy elsősorban az energia- és nemzetközi piaci ármozgások átmeneti hatása áll mögötte.