Deviza
EUR/HUF364,3 -0,26% USD/HUF314,07 -0,31% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF388,5 -0,27% PLN/HUF84,1 +0,02% RON/HUF69,28 -0,21% CZK/HUF15,1 -0,18% EUR/HUF364,3 -0,26% USD/HUF314,07 -0,31% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF388,5 -0,27% PLN/HUF84,1 +0,02% RON/HUF69,28 -0,21% CZK/HUF15,1 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 485,77 -0,12% MTELEKOM2 526 +0,87% MOL5 135 +1,66% OTP45 750 -0,55% RICHTER13 190 -1,36% OPUS307,5 -4,23% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 420 -2,04% BUMIX9 521,62 -0,48% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 243,92 +0,33% BUX150 485,77 -0,12% MTELEKOM2 526 +0,87% MOL5 135 +1,66% OTP45 750 -0,55% RICHTER13 190 -1,36% OPUS307,5 -4,23% ANY6 650 +0,45% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 420 -2,04% BUMIX9 521,62 -0,48% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 243,92 +0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drágulás
KSH
termelői ár
ipar

Megugrottak az ipari termelői árak júliusban, az exportpiac fékezte az éves drágulást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Júliusban ismét emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon: az ipari termékekért átlagosan 1 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban, havi összevetésben pedig 1,4 százalékos drágulást mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A júniusi, éves alapon még 0,4 százalékos árcsökkenés után fordulat következett az ipari termelői árakban.
VG
2026.08.31, 08:35

A KSH adatai alapján az ipari termelői árak júliusi alakulását elsősorban a belföldi értékesítési árak növekedése húzta felfelé. Ezek 2025 júliusához képest átlagosan 2,5 százalékkal emelkedtek, míg az exportértékesítés árai 0,3 százalékkal nőttek. Havi alapon még markánsabb volt a drágulás: a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal, az exportárak pedig 1,6 százalékkal emelkedtek. Ennek eredményeként az ipari termelői árak összességében 1,4 százalékkal haladták meg a júniusi szintet.

Automated,Laser,Cutting,Head,Processes,Metal,Sheet,With,High,Precision, ipari termelői ár
Júliusban emelkedést mértek az ipari termelői árakban (illusztráció)
Fotó: Shutterstock / Sergey Chips

Ipari termelői árak: az energiaipar húzta felfelé a belföldi árakat

A belföldi értékesítésen belül a feldolgozóipar 67,6 százalékos súlyt képvisel, ebben az ágazatban éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az energiaipar – vagyis a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás – 30 százalékos súllyal szerepel, itt 3,4 százalékos drágulást mért a KSH.

A belföldi értékesítés rendeltetés szerinti bontása alapján is jelentős különbségek látszanak. 

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,4 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt.

Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2 százalékkal, a beruházási javakat előállító ágazatokban pedig 1,5 százalékkal csökkentek az árak.

Ez arra utal, hogy az ipari árnyomás júliusban sem volt egységes: miközben az energia és a termeléshez kapcsolódó termékek drágultak, több olyan termékkörben, amely közvetlenebbül kapcsolódik a fogyasztáshoz és a beruházásokhoz, továbbra is árcsökkenés volt megfigyelhető.

Az exportárak tartották vissza az éves emelkedést

Az exportpiacon összességében mindössze 0,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH, ám ezen belül jelentős eltérések alakultak ki.

A kivitel 90,1 százalékát adó feldolgozóiparban 1,6 százalékkal csökkentek a termelői árak. Ezzel szemben az export 9,7 százalékát képviselő energiaiparban a nemzetközi piaci folyamatok hatására 18,4 százalékos áremelkedés következett be.

Az ipari termelői árak éves változása így júliusban összességében pozitív tartományba került, annak ellenére, hogy a feldolgozóipari exportárak továbbra is lefelé húzták az indexet.

Forrás: KSH

Éves szinten még mindig alacsonyabbak az ipari árak

A júliusi emelkedés ellenére az év első hét hónapjának adatai alapján az ipari termelői árak továbbra is elmaradtak az egy évvel korábbi szinttől.

2026 januárja és júliusa között az ipari termelői árak összességében 0,7 százalékkal mérséklődtek 2025 azonos időszakához képest. Ezen belül a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal nőttek, az export termelői árai viszont 1,2 százalékkal csökkentek.

A júliusi adatok tehát az éves trend enyhe megfordulását mutatják, de az év egészét tekintve az ipari árak még mindig alacsonyabbak a tavalyinál. 

A következő hónapok egyik fontos kérdése az lesz, hogy a júliusban látott havi drágulás tartósabb folyamatot jelez-e, vagy elsősorban az energia- és nemzetközi piaci ármozgások átmeneti hatása áll mögötte.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
960 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu