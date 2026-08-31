Megugrottak az ipari termelői árak júliusban, az exportpiac fékezte az éves drágulást

A KSH adatai alapján az ipari termelői árak júliusi alakulását elsősorban a belföldi értékesítési árak növekedése húzta felfelé. Ezek 2025 júliusához képest átlagosan 2,5 százalékkal emelkedtek, míg az exportértékesítés árai 0,3 százalékkal nőttek. Havi alapon még markánsabb volt a drágulás: a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal, az exportárak pedig 1,6 százalékkal emelkedtek. Ennek eredményeként az ipari termelői árak összességében 1,4 százalékkal haladták meg a júniusi szintet.

Júliusban emelkedést mértek az ipari termelői árakban (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / Sergey Chips

Ipari termelői árak: az energiaipar húzta felfelé a belföldi árakat

A belföldi értékesítésen belül a feldolgozóipar 67,6 százalékos súlyt képvisel, ebben az ágazatban éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az energiaipar – vagyis a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás – 30 százalékos súllyal szerepel, itt 3,4 százalékos drágulást mért a KSH.

A belföldi értékesítés rendeltetés szerinti bontása alapján is jelentős különbségek látszanak.

Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,4 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt.

Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,2 százalékkal, a beruházási javakat előállító ágazatokban pedig 1,5 százalékkal csökkentek az árak.

Ez arra utal, hogy az ipari árnyomás júliusban sem volt egységes: miközben az energia és a termeléshez kapcsolódó termékek drágultak, több olyan termékkörben, amely közvetlenebbül kapcsolódik a fogyasztáshoz és a beruházásokhoz, továbbra is árcsökkenés volt megfigyelhető.

Az exportárak tartották vissza az éves emelkedést

Az exportpiacon összességében mindössze 0,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH, ám ezen belül jelentős eltérések alakultak ki.

A kivitel 90,1 százalékát adó feldolgozóiparban 1,6 százalékkal csökkentek a termelői árak. Ezzel szemben az export 9,7 százalékát képviselő energiaiparban a nemzetközi piaci folyamatok hatására 18,4 százalékos áremelkedés következett be.

Az ipari termelői árak éves változása így júliusban összességében pozitív tartományba került, annak ellenére, hogy a feldolgozóipari exportárak továbbra is lefelé húzták az indexet.