Rengeteg változás lép életbe szeptembertől: itt a pontos lista, mire készüljenek a magyarok – módosul a lakáshitel és az iskolakezdés, új adatszolgáltatás jön a NAV-nál

Szeptember 1-je idén jóval többet jelent egyszerű iskolakezdésnél, a gazdaság újraindul, megkezdődik a negyedik negyedév, élesbe fordul Magyar Péter kormányzása. A Tisza-kabinet számos intézkedése keddtől indul, munkába áll az új vagyonvisszaszerzési hivatal, jelentősen átalakul az Alkotmánybíróság összetétele, a hónap végén pedig a lakáshitelesek számára is fontos határidő érkezik. Nézzük sorban!

Az iskolakezdés mellett számos változásra kell figyelni szeptember 1.től/Fotó: shutterstock Devon_78

Iskolakezdés az új kormány alatt, máris rövidebb tanórák jöhetnek

Szeptember 1-jén, kedden kezdődik a 2026/2027-es tanítási év. Az alsó tagozatosoknál ugyanakkor a megszokotthoz képest változhat az iskolai nap felépítése is. Az oktatási tárca 14 pontos, „Legyen élmény a tanulás!” című szakmai ajánláscsomagja többek között

35 perces tanítási órák lehetőségével,

az óraszámok rugalmasabb elosztásával,

a házi feladat észszerű korlátozásával,

hosszabb mozgásos szünetekkel,

több mesével és élményszerűbb oktatással számol.

Fontos azonban, hogy nem országosan kötelező 35 perces órákról van szó. Az ajánlás lehetőséget ad az iskoláknak a hagyományos óraszervezéstől eltérő megoldások alkalmazására, vagyis szeptembertől nem minden alsós gyermek ül majd 35 perces tanórákon. A pedagógusok és az oktatásban dolgozók bérezésében nem történ előrelépés a korábbi kampányígéretek ellenére sem, de visszakapták a tanárok a sztrájkolás jogát.

Nullára csökken a vényköteles gyógyszerek áfája

Szeptember 1-jétől 5 százalékról nulla százalékra csökken a kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfája. A kedvezmény ugyanakkor nem terjed ki automatikusan minden olyan készítményre, amelyet egy orvos receptre ír fel. A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0 százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek.

Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is 0 százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél – vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján. A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek. A társadalombiztosítás által támogatott vényköteles gyógyszerek ára ráadásul szabályozott, az árváltozásokat jelenteni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. A kormány tájékoztatása szerint ezért a gyártók és a forgalmazók nem tudják az áfacsökkentéssel párhuzamos áremeléssel „elnyelni” az adócsökkentést.