Megszólalt az iváncsai akkugyár a 100 milliós bírság után: "sajnáljuk" – szigorít munkavédelmi gyakorlatán a koreai cég
Közleményben sajnálkozik a 100 millió forintos munkavédelmi bírság kapcsán az iváncsai akkugyárat működtető SK on Hungary. A dél-koreai vállalat lényegében elismerte felelősségét a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető korábbi gyakorlata miatt.
Az SK On Hungary komolyan veszi a munkavédelmi hatóság megállapításait, és sajnálja az eset által munkavállalóinkban és a helyi közösségben esetlegesen keltett aggodalmat – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott, augusztus 20-i közleményében a vállalat.
Súlyos hiányosságok az iváncsai akkugyárban
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt szerdán, a magyar hatóság százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án az SK on Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, miután az ellenőrzés szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a problémák között
- elmaradt levegőszennyezettség-mérések,
- elégtelen védőeszközök
- és be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is szerepeltek.
A vállalat most arról adott ki tájékoztatást, hogy a vizsgálatot követően megtették a szükséges intézkedéseket, továbbá felülvizsgálták és megerősítették biztonságirányítási gyakorlataikat, beleértve a munkahelyi ellenőrzéseket és az egyéni védőeszközök alkalmazását. A továbbiakban is szorosan és átlátható módon együttműködnek az illetékes hatóságokkal.
Elkötelezettek vagyunk a biztonságos munkakörnyezet fenntartása, valamint valamennyi vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabály és előírás betartása mellett
– hangsúlyozzák közleményükben, hozzátéve, hogy munkavállalóik egészsége és biztonsága továbbra is a legfontosabb számukra.
Ennek érdekében flytatják biztonságirányítási rendszereik megerősítését, biztosítják a vonatkozó követelmények szigorú betartását, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jövőben megelőzzék a hasonló eseteket.