Megszólalt az iváncsai akkugyár a 100 milliós bírság után: "sajnáljuk" – szigorít munkavédelmi gyakorlatán a koreai cég

Közleményben sajnálkozik a 100 millió forintos munkavédelmi bírság kapcsán az iváncsai akkugyárat működtető SK on Hungary. A dél-koreai vállalat lényegében elismerte felelősségét a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető korábbi gyakorlata miatt.

Szigorít munkavédelmi gyakorlatán az iváncsai akkugyárat működtető SK on Hungary / Fotó: Facebook / SK on Hungary

Az SK On Hungary komolyan veszi a munkavédelmi hatóság megállapításait, és sajnálja az eset által munkavállalóinkban és a helyi közösségben esetlegesen keltett aggodalmat – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott, augusztus 20-i közleményében a vállalat.

Súlyos hiányosságok az iváncsai akkugyárban

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt szerdán, a magyar hatóság százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki augusztus 13-án az SK on Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, miután az ellenőrzés szerint 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a problémák között

elmaradt levegőszennyezettség-mérések,

elégtelen védőeszközök

és be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is szerepeltek.

A vállalat most arról adott ki tájékoztatást, hogy a vizsgálatot követően megtették a szükséges intézkedéseket, továbbá felülvizsgálták és megerősítették biztonságirányítási gyakorlataikat, beleértve a munkahelyi ellenőrzéseket és az egyéni védőeszközök alkalmazását. A továbbiakban is szorosan és átlátható módon együttműködnek az illetékes hatóságokkal.

Elkötelezettek vagyunk a biztonságos munkakörnyezet fenntartása, valamint valamennyi vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabály és előírás betartása mellett

– hangsúlyozzák közleményükben, hozzátéve, hogy munkavállalóik egészsége és biztonsága továbbra is a legfontosabb számukra.

Ennek érdekében flytatják biztonságirányítási rendszereik megerősítését, biztosítják a vonatkozó követelmények szigorú betartását, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jövőben megelőzzék a hasonló eseteket.