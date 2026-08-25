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kamatdöntés

Az MNB hozta a kötelezőt: 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

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Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil maradt – közölte Varga Mihály Monetáris Tanács keddi ülése után. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke egyúttal bejelentette, hogy ennek megfelelően 25 bázisponttal, 5,5 százalékra mérsékelték az alapkamatot.
VG
2026.08.25, 14:29
Frissítve: 2026.08.25, 15:17

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Monetáris Tanács kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat. Ismertetése szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil maradt. Ennek megfelelően a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,5 százalékra mérsékelte az alapkamatot. 

LB_20250217_MNB_0122Magyar Nemzeti BankMNB jegybankgazdaság infláció forint államadósság, alapkamat
Egy 50 bázispontos kamatvágás lehetősége is megjelent a várakozások között, ám végül a jegybank konzervatívabb döntésével csak 25 bázispontos vágást hajtott végre. / Fotó: Ladóczki Balázs

Az alapkamat további pályájáról az MNB a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt

Varga Mihály szerint előretekintve a kockázati megítélést elsősorban a költségvetési pálya, az euró bevezetésével kapcsolatos várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolják. Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett. 

Hozzátette, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek, figyelembe véve a globális fejleményeket, a hazai inflációs kilátásokat és a kockázati megítélést.

Varga Mihály kitért arra is, hogy az MNB az idei munkatervének megfelelően tavasszal megkezdte az inflációs cél felülvizsgálatát. Mint mondta, erről augusztusban már alelnöki szinten röviden tájékoztatták a nyilvánosságot. A felülvizsgálat többlépcsős folyamat, amely jelenleg is zajlik, az eredményekről pedig várhatóan az ősz folyamán számolnak be.

A kamatdöntés hátterének ismertetését az MNB elnöke a nemzetközi folyamatok értékelésével folytatta. Elmondása szerint a globális befektetői hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények határozzák meg.

Romló piaci hangulat fékezheti a kamatcsökkentést, sőt a visszájára is fordíthatja

Újabb 25 bázisponttal 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntés nem igazán lephetett meg senkit, hiszen továbbra is nagyon visszafogott az árnyomás, az pedig újabb érvet adhatott a monetáris lazításához, hogy júliusban 1,2 százalékra mérséklődött az infláció, ami a jegybank korábbi várakozásainál is kedvezőbben alakult. Noha a hazai makrogazdasági környezet önmagában lehetőséget teremtene a kamatcsökkentés folytatására, ám több olyan tényező is van, melyek ezzel ellentétes irányt kényszeríthetnek ki szeptembertől. 

Az elmúlt hónap adatai alapján a nyárra várt átmeneti inflációs emelkedés egyelőre elmaradt. Az árak növekedési üteme júliusban 1,2 százalékra lassult, vagyis továbbra is jelentősen a jegybanki cél alatt alakult. A nyári inflációs adatok ráadásul kedvezőbbek lettek az MNB előrejelzésénél is.

Ez a monetáris politika szempontjából fontos mozgásteret biztosít. Az inflációs célkövetés logikája alapján a tartósan alacsony árnyomás lehetőséget adhat az alapkamat további mérséklésére. A piacon ezért az is felmerült, hogy a jegybank a vártnál nagyobb lépéssel reagál a kedvező inflációs környezetre.

Ezért egy 50 bázispontos kamatvágás lehetősége is megjelent a várakozások között, az elemzői előrejelzések azonban ennek a szcenáriót kisebb valószínűséggel prognosztizálták. A visszafogottabb lépést elsősorban a nemzetközi pénzügyi környezet, illetve az aszály és a paksi atomerőmű kiesése nyomán megemelkedő állami kiadások indokolhatták a jegybank részéről.

Figyelmeztető jel azonban, hogy az elmúlt hetekben érezhetően romlott a befektetői hangulat. A közel-keleti háború fejleményei magasan tartják az olajárat, ami újra erősítheti az energiaárakon keresztül jelentkező inflációs kockázatokat.

A nemzetközi kötvénypiacokon közben jelentős hozamemelkedés bontakozott ki; 

  • az amerikai költségvetés helyzete 
  • és az Egyesült Államok gazdaságpolitikája körüli bizonytalanság 

egyre növeli a befektetők aggodalmait. Ugyanakkor, ha a tengerentúli állampapírhozamok emelkednek, az a globális pénzügyi kondíciókat is jelentősen ronthatja.

Magyarország szempontjából ez azért lényeges, mert a hazai kamatpolitika alakításakor az infláció mellett a forint árfolyamának és a pénzügyi stabilitásnak is komoly szerepe van. Noha egy kedvező hazai inflációs környezet önmagában könnyebbé teszi a kamatcsökkentést, ám a nemzetközi hozamkörnyezet egyre inkább óvatosságra int.

A következő kamatdöntés legfontosabb kérdései, hogy az MNB mekkora súlyt ad a kedvező hazai inflációs folyamatoknak, mekkora kockázatot lát a nemzetközi piacok romló hangulatában, mekkora lesz a hatása az aszályos nyárnak és a paksi atomerőmű kiesésének a villamos-energiatermelésből a nemzetgazdaság teljesítményére, illetve mekkora bizalmat szavaz a jegybank a kormány módosított költségvetésének.

Cikkünk frissül.

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