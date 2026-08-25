Az MNB hozta a kötelezőt: 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Monetáris Tanács kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat. Ismertetése szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil maradt. Ennek megfelelően a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,5 százalékra mérsékelte az alapkamatot.

Egy 50 bázispontos kamatvágás lehetősége is megjelent a várakozások között, ám végül a jegybank konzervatívabb döntésével csak 25 bázispontos vágást hajtott végre. / Fotó: Ladóczki Balázs

Az alapkamat további pályájáról az MNB a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt

Varga Mihály szerint előretekintve a kockázati megítélést elsősorban a költségvetési pálya, az euró bevezetésével kapcsolatos várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolják. Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett.

Hozzátette, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek, figyelembe véve a globális fejleményeket, a hazai inflációs kilátásokat és a kockázati megítélést.

Varga Mihály kitért arra is, hogy az MNB az idei munkatervének megfelelően tavasszal megkezdte az inflációs cél felülvizsgálatát. Mint mondta, erről augusztusban már alelnöki szinten röviden tájékoztatták a nyilvánosságot. A felülvizsgálat többlépcsős folyamat, amely jelenleg is zajlik, az eredményekről pedig várhatóan az ősz folyamán számolnak be.

A kamatdöntés hátterének ismertetését az MNB elnöke a nemzetközi folyamatok értékelésével folytatta. Elmondása szerint a globális befektetői hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények határozzák meg.

Romló piaci hangulat fékezheti a kamatcsökkentést, sőt a visszájára is fordíthatja

Újabb 25 bázisponttal 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntés nem igazán lephetett meg senkit, hiszen továbbra is nagyon visszafogott az árnyomás, az pedig újabb érvet adhatott a monetáris lazításához, hogy júliusban 1,2 százalékra mérséklődött az infláció, ami a jegybank korábbi várakozásainál is kedvezőbben alakult. Noha a hazai makrogazdasági környezet önmagában lehetőséget teremtene a kamatcsökkentés folytatására, ám több olyan tényező is van, melyek ezzel ellentétes irányt kényszeríthetnek ki szeptembertől.