Az MNB hozta a kötelezőt: 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Monetáris Tanács kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat. Ismertetése szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak, miközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil maradt. Ennek megfelelően a Monetáris Tanács 25 bázisponttal, 5,5 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az alapkamat további pályájáról az MNB a szeptemberi inflációs jelentés alapján dönt
Varga Mihály szerint előretekintve a kockázati megítélést elsősorban a költségvetési pálya, az euró bevezetésével kapcsolatos várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolják. Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett.
Hozzátette, hogy az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek, figyelembe véve a globális fejleményeket, a hazai inflációs kilátásokat és a kockázati megítélést.
Varga Mihály kitért arra is, hogy az MNB az idei munkatervének megfelelően tavasszal megkezdte az inflációs cél felülvizsgálatát. Mint mondta, erről augusztusban már alelnöki szinten röviden tájékoztatták a nyilvánosságot. A felülvizsgálat többlépcsős folyamat, amely jelenleg is zajlik, az eredményekről pedig várhatóan az ősz folyamán számolnak be.
A kamatdöntés hátterének ismertetését az MNB elnöke a nemzetközi folyamatok értékelésével folytatta. Elmondása szerint a globális befektetői hangulatot továbbra is elsősorban a közel-keleti geopolitikai fejlemények határozzák meg.
Romló piaci hangulat fékezheti a kamatcsökkentést, sőt a visszájára is fordíthatja
Újabb 25 bázisponttal 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntés nem igazán lephetett meg senkit, hiszen továbbra is nagyon visszafogott az árnyomás, az pedig újabb érvet adhatott a monetáris lazításához, hogy júliusban 1,2 százalékra mérséklődött az infláció, ami a jegybank korábbi várakozásainál is kedvezőbben alakult. Noha a hazai makrogazdasági környezet önmagában lehetőséget teremtene a kamatcsökkentés folytatására, ám több olyan tényező is van, melyek ezzel ellentétes irányt kényszeríthetnek ki szeptembertől.
Az elmúlt hónap adatai alapján a nyárra várt átmeneti inflációs emelkedés egyelőre elmaradt. Az árak növekedési üteme júliusban 1,2 százalékra lassult, vagyis továbbra is jelentősen a jegybanki cél alatt alakult. A nyári inflációs adatok ráadásul kedvezőbbek lettek az MNB előrejelzésénél is.
Ez a monetáris politika szempontjából fontos mozgásteret biztosít. Az inflációs célkövetés logikája alapján a tartósan alacsony árnyomás lehetőséget adhat az alapkamat további mérséklésére. A piacon ezért az is felmerült, hogy a jegybank a vártnál nagyobb lépéssel reagál a kedvező inflációs környezetre.
Ezért egy 50 bázispontos kamatvágás lehetősége is megjelent a várakozások között, az elemzői előrejelzések azonban ennek a szcenáriót kisebb valószínűséggel prognosztizálták. A visszafogottabb lépést elsősorban a nemzetközi pénzügyi környezet, illetve az aszály és a paksi atomerőmű kiesése nyomán megemelkedő állami kiadások indokolhatták a jegybank részéről.
Figyelmeztető jel azonban, hogy az elmúlt hetekben érezhetően romlott a befektetői hangulat. A közel-keleti háború fejleményei magasan tartják az olajárat, ami újra erősítheti az energiaárakon keresztül jelentkező inflációs kockázatokat.
A nemzetközi kötvénypiacokon közben jelentős hozamemelkedés bontakozott ki;
- az amerikai költségvetés helyzete
- és az Egyesült Államok gazdaságpolitikája körüli bizonytalanság
egyre növeli a befektetők aggodalmait. Ugyanakkor, ha a tengerentúli állampapírhozamok emelkednek, az a globális pénzügyi kondíciókat is jelentősen ronthatja.
Magyarország szempontjából ez azért lényeges, mert a hazai kamatpolitika alakításakor az infláció mellett a forint árfolyamának és a pénzügyi stabilitásnak is komoly szerepe van. Noha egy kedvező hazai inflációs környezet önmagában könnyebbé teszi a kamatcsökkentést, ám a nemzetközi hozamkörnyezet egyre inkább óvatosságra int.
A következő kamatdöntés legfontosabb kérdései, hogy az MNB mekkora súlyt ad a kedvező hazai inflációs folyamatoknak, mekkora kockázatot lát a nemzetközi piacok romló hangulatában, mekkora lesz a hatása az aszályos nyárnak és a paksi atomerőmű kiesésének a villamos-energiatermelésből a nemzetgazdaság teljesítményére, illetve mekkora bizalmat szavaz a jegybank a kormány módosított költségvetésének.
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