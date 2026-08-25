Amit ma tesznek a Szabadság téren, megirígyelheti Nyugat-Európa: a kérdés, most fogy-e ki a merészség Varga Mihály MNB-jében

Ismét összeül kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely várhatóan folytatja a nyár elején megkezdett kamatcsökkentési sorozatot. A testület júniusban 6,25 százalékról 6 százalékra, júliusban pedig újabb 25 bázisponttal, 5,75 százalékra mérsékelte az alapkamatot.

Szeptemberben is folytatódhat-e a kamatcsökkentés, már az új Inflációs jelentés alapján határoz a testület / Fotó: Ladóczki Balázs

Az augusztusi döntést lényegében már Varga Mihály júniusi kommunikációja kijelölte. A jegybankelnök akkor három, egyenként 25 bázispontos nyári kamatcsökkentést vetített előre, ezek közül kettőt már végrehajtott a Monetáris Tanács.

A júliusi döntés után az MNB ismét jelezte, hogy a kedvező folyamatok fennmaradása esetén – a pozitív reálkamat megőrzése mellett – további tér maradt a lazításra. Arról azonban, hogy szeptemberben is folytatódhat-e a kamatcsökkentés, már az új Inflációs jelentés alapján határoz a testület – közölte korábban a jegybank.

Borítékolható az újabb kamatvágás

A Világgazdaság már a júliusi kamatdöntés után azt írta, hogy az augusztusra előre jelzett újabb 25 bázispontos lépéssel 5,5 százalékra csökkenhet az alapkamat. Az akkori elemzői várakozások szerint ezt követően még további lazítás jöhet, így az irányadó ráta az év végére akár 5 százalékra süllyedhet.

A kamatpályát azonban könnyen átírhatják a nemzetközi fejlemények. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a jegybank számára nem önmagában a közel-keleti háború, hanem annak energiaárakra és a forintra gyakorolt hatása a döntő.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Makrogazdasági Elemzési Osztályának vezetője pedig már a júliusi kamatdöntés előtt arra számított, hogy az MNB hangneme óvatosabbá válhat, az iráni konfliktus újbóli eszkalációja azonban egyelőre nem írja felül a korábbi terveket.

Az infláció még bőven hagy mozgásteret

A kamatcsökkentés mellett szól, hogy a magyar infláció a vártnál is kedvezőbben alakult. A fogyasztói árak júliusban éves összevetésben mindössze 1,2 százalékkal emelkedtek, a maginfláció pedig 1,9 százalékra mérséklődött.

Az áremelkedés üteme ezzel nemcsak a jegybank 3 százalékos céljától, hanem a 2–4 százalékos toleranciasáv alsó szélétől is elmaradt. Az 5,75 százalékos alapkamat mellett így továbbra is magas a pozitív reálkamat, vagyis az árstabilitás felől nézve van lehetőség a monetáris kondíciók lazítására.