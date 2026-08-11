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Orbán Viktor
miniszterelnökség
sajtómunka
feljelentés

Hűtlen kezelés gyanújával feljelentették az Orbán Viktor közösségimédia-megjelenéseit intézőket

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Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a Miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanny. Időközben a Fidesz is kiadta a közleményét az ügyben. „Ruff Bálintéktól ez kevés lesz, kormányozni kellene!" - írta Havasi Bertalan.
Lengyel Gabriella
2026.08.11, 12:53
Frissítve: 2026.08.11, 13:29

A Miniszterelnökség azt közölte kedden, hogy az előző kormányzati rendszer Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodája 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communications nevű céggel az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről. A céget Kaminski Fanny vezeti.  A Fidesz közleményben kommentálta az ügyet. 

Kaminski
                                                       Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter hivatala feljelentés tett Kaminski Fanni cége ellen/ AFP

A közlemény szerint indulásként havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg a cégvezető Kaminski Fannyval. Ezért a Tritonnak fényképeket és videókat készítenie, illetve közösségi médiafigyelési összefoglalókat kellett írnia. Azt írják: időközben négyszer hosszabbították meg a szerződést, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Így a legutóbbi módosítás után, tavaly szeptember óta a kezdő összegnél havi 23 millióval többet, 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt embert foglalkoztató cégnek, miközben a díjemelés ellenére a tartalmi követelmények nem változtak. Négy év alatt harminc százalékkal kértek többet ugyanazért a szolgáltatásért.

A cég 2022 óta, 44 hónap alatt bruttó 4 milliárd 228 millió 924 ezer 813 forint közpénzt kapott a Kabinetirodától Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak gyártására.

 Ez a gyakorlatban fényképeket, videókat és néhány oldalas médiafigyelési beszámolót jelentett. A teljesítésigazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de akadt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért.

Túlárazottnak vélik Kaminski Fanny szerződéseit

A Miniszterelnökség közleménye szerint ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint még nemzetközi szinten is legalább háromszoros túlárazást jelent. Ráadásul a szerződést arra való hivatkozással, hogy a miniszterelnök védett személy, kivették a közbeszerzési eljárás hatálya alól. Tehát a valódi versenyt kizárva, a piaci ár többszöröséért szerződött a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kaminski Fanny cégével. Ráadásul a szerződés keretein belül elkészült 2026-os tartalmak között több is inkább választási kampányanyagnak tűnik, mint az egykori miniszterelnök munkájáról szóló tudósításnak. A Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a mai napon feljelentést tett - zárul a közlemény

 

Fidesz: politikai okoból támadják Kaminski Fanny cégét

Kaminski Fannyt és a cégét nyilvánvalóan politikai okokból támadják, hiszen a feladatait bizonyítottan ellátta - kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi, MTI-hez eljuttatott közleményében azt, hogy a Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött szerződéseket.

Havasi Bertalan azt írta: miután "Magyar Péter Facebook-kormánya" nap mint nap bizonyságát adja alkalmatlanságának és tehetetlenségének, csak a visszamutogatás marad. A kommunikációs igazgató kifejtette: a szóban forgó vállalkozás 2022-től négy éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket, heti hét napos, napi 24 órás rendelkezésre állásban. Fényképek és szerkesztett videók készítése mellett a cég fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnok.hu weboldalt is ugyanezen szerződés keretében - tette hozzá.

Kiemelte: ezen felül a vállalkozás nagy értékű grafikai szolgáltatásokat is biztosított. A szerződés összege a 4 év során mindössze az infláció mértékével emelkedett, és a vállalat közvetlenül valóban öt embert foglalkoztatott, ugyanakkor az alvállalkozókat beleszámolva ez a szám 30-nál is több
- magyarázta.

Havasi Bertalan úgy fogalmazott, 

"Ruff Bálintéktól ez kevés lesz, kormányozni kellene!"

 

 

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