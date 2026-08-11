Nehéz követni a kormány mozgását az elmúlt években betelepült akkumulátorgyárakkal szemben. Míg pár héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy akár el is üldözheti őket, most mégis valami megváltozott. Kapitány István államtitkára ma a parlamentben egészen megengedő hangnemben beszélt róluk.

Itt a nagy hátraarc: Kapitány István államtitkára arról beszélt a parlamentben, hogy a kormány partnerként tekint az akkugyárakra Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Itt a nagy hátraarc: Kapitány István államtitkára arról beszélt a parlamentben, hogy a kormány partnerként tekint az akkugyárakra

A Dehir tudósítása szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára, Porchner Áron azt mondta:

partneri kapcsolatot alakítottak ki akár az akkumulátorgyárakkal, akár más cégekkel.

Elmondása szerint az energiakrizís idején többeket ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat. "Több mint 800 vállalkozást, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki szinte teljes egészében, ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozoga energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük" – mondta.

Porcher Áron szerint egyébként az energiatárolásnak hosszú távon stratégiai szerepe lehet.

Norvégiát hozta példaként, ahol az olajipar kezdetben külföldi vállalatok segítségével épült ki, mára azonban önálló iparággá vált. Az államtitkár hasonló fejlődést vár itthon az akkumulátoripartól is: azt szeretné, ha a Magyarországon működő gyárak egyre több hazai kis- és középvállalkozást vonnának be a termelésbe.

Márciusban még mérgezték az embereket az akkugyárak

A kampányban is téma volt a magyarországi akkugyárak helyzete. A Tisza Párt a választások előtt azt ígérték, hogy minden akkumulátorüzem környezetvédelmi és működési engedélyét felülvizsgálják, és veszélyeztetés esetén akár fel is függesztik a termelést. Ilyen szimbolikus ügy volt, hogy a gödi Samsung-gyár, amelyet Magyar Péter miniszterelnök is élesen kritizált.

A NER egyik szimbóluma a Samsung SDI, a dél-koreai akkumulátorgyár üzeme, amely több mint 500 milliárd forint magyar adófizetői pénzt kapott. Ahol embereket mérgeznek, veszélyeztetnek

– fogalmazott még márciusban Magyar Péter. Kormányra kerülve ezt részben konkrét intézkedések követték: a debreceni Semcorp üzem működési engedélyét környezetszennyezés miatt felfüggesztették. Emellett országos környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi, amely „rendkívül szigorú” előírásokat alkalmazna az akkumulátoriparban.