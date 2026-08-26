Kapitány István a Duna Aszfalt 126 milliárdjáról beszélt, reagált az afrikai útépítésekre is, ezt senki nem teszi zsebre – „A Duna Aszfalt ügye csak most kezdődik!”

A Duna Aszfalt önként, a lejárat előtt visszaváltja a GED Africa projekthez kapcsolódó kötvényeit az EXIM Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál – erősítette meg Kapitány István a Facebook-oldalán.

Kapitány István: a kötvények visszaváltása nem jelenti az ügy lezárását / Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

A gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint

a két állami pénzintézet egyaránt 200 millió dollárt kap vissza, vagyis összesen 126 milliárd forint és annak kamatai térnek vissza.

A tranzakció lezárásával megszűnik a finanszírozáshoz kapcsolódó, 101 milliárd forintos állami készfizető kezességvállalás is.

Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozta: a kötvények visszaváltása nem jelenti az ügy lezárását. Mint írta, sokan attól tartanak, hogy a 126 milliárd forint visszaszerzésével pont kerül a történet végére, szerinte azonban „most kezdődik igazán”.

Afrikai utak magyar állami háttérrel – erre is reagált Kapitány

A miniszter szerint önmagában is választ igényel, miért finanszíroztak jelentős magyar állami szerepvállalással afrikai infrastruktúrát akkor, amikor a magyarországi utak és hidak állapota is komoly fejlesztéseket indokolna.

A beruházás a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia között hoz létre új közlekedési folyosót. A Kasomeno–Mwenda projekt részeként 184 kilométernyi út, a Luapula folyón átívelő határhíd, új határátkelő, raktárak, parkolók és útdíjszedési rendszer épül.

Kapitány István szerint tisztázni kell, hogyan válhatott finanszírozhatóvá egy olyan konstrukció, amelyet az EXIM korábban túlságosan kockázatosnak ítélt. Arra is választ vár, miért a magyar állam vállalt kezességet a finanszírozás nyolcvan százalékára, és a biztosítéki rendszer alkalmas volt-e az adófizetők pénzének megvédésére.

A miniszter közölte: az ügyben felmerült esetleges bűncselekmények gyanúját a nyomozó hatóságoknak kell tisztázniuk. Hangsúlyozta, hogy a feljelentések ismeretlen tettes ellen szólnak, ezért azok önmagukban nem jelentik senki büntetőjogi felelősségének megállapítását.

A Duna Aszfalt szerint bevételt hozott a konstrukció

Ahogy arról a Világgazdaság korábban megírta, a Duna Aszfalt saját döntéseként jelentette be a kötvények visszaváltását. A társaság várakozásai szerint a folyamat a szerződéses feltételek alapján tíz munkanapon belül lezárulhat, a kötvényeket pedig névértéken, az addig felhalmozott kamatok megfizetése mellett váltják vissza.