Kapitány István a Duna Aszfalt 126 milliárdjáról beszélt, reagált az afrikai útépítésekre is, ezt senki nem teszi zsebre – „A Duna Aszfalt ügye csak most kezdődik!”
A Duna Aszfalt önként, a lejárat előtt visszaváltja a GED Africa projekthez kapcsolódó kötvényeit az EXIM Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál – erősítette meg Kapitány István a Facebook-oldalán.
A gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint
a két állami pénzintézet egyaránt 200 millió dollárt kap vissza, vagyis összesen 126 milliárd forint és annak kamatai térnek vissza.
A tranzakció lezárásával megszűnik a finanszírozáshoz kapcsolódó, 101 milliárd forintos állami készfizető kezességvállalás is.
Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozta: a kötvények visszaváltása nem jelenti az ügy lezárását. Mint írta, sokan attól tartanak, hogy a 126 milliárd forint visszaszerzésével pont kerül a történet végére, szerinte azonban „most kezdődik igazán”.
Afrikai utak magyar állami háttérrel – erre is reagált Kapitány
A miniszter szerint önmagában is választ igényel, miért finanszíroztak jelentős magyar állami szerepvállalással afrikai infrastruktúrát akkor, amikor a magyarországi utak és hidak állapota is komoly fejlesztéseket indokolna.
A beruházás a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia között hoz létre új közlekedési folyosót. A Kasomeno–Mwenda projekt részeként 184 kilométernyi út, a Luapula folyón átívelő határhíd, új határátkelő, raktárak, parkolók és útdíjszedési rendszer épül.
Kapitány István szerint tisztázni kell, hogyan válhatott finanszírozhatóvá egy olyan konstrukció, amelyet az EXIM korábban túlságosan kockázatosnak ítélt. Arra is választ vár, miért a magyar állam vállalt kezességet a finanszírozás nyolcvan százalékára, és a biztosítéki rendszer alkalmas volt-e az adófizetők pénzének megvédésére.
A miniszter közölte: az ügyben felmerült esetleges bűncselekmények gyanúját a nyomozó hatóságoknak kell tisztázniuk. Hangsúlyozta, hogy a feljelentések ismeretlen tettes ellen szólnak, ezért azok önmagukban nem jelentik senki büntetőjogi felelősségének megállapítását.
A Duna Aszfalt szerint bevételt hozott a konstrukció
Ahogy arról a Világgazdaság korábban megírta, a Duna Aszfalt saját döntéseként jelentette be a kötvények visszaváltását. A társaság várakozásai szerint a folyamat a szerződéses feltételek alapján tíz munkanapon belül lezárulhat, a kötvényeket pedig névértéken, az addig felhalmozott kamatok megfizetése mellett váltják vissza.
A vállalat hangsúlyozta, hogy az állami kezesség csak akkor jelentett volna tényleges költséget az adófizetőknek, ha a Duna Aszfalt nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit. Állítása szerint a konstrukció eddig több milliárd forintos bevételt termelt
- az EXIM-nek
- és az MFB-nek,
a visszaváltással pedig az állam elesik a jövőbeni kezességvállalási díjtól és a bankok további finanszírozási bevételeitől.
A cég szerint az afrikai beruházás a finanszírozási vita ellenére folytatódik, annak pénzügyi háttere továbbra is biztosított. A Duna Aszfalt a projektet saját forrásainak átcsoportosításával kívánja megvalósítani.
A pénzügyi kockázat tehát a kötvények visszaváltásával lekerülhet a magyar államról, a döntések előzményeinek vizsgálata azonban folytatódhat. Kapitány István szerint a felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak ezen az ügyön kívül több más, állami hátterű finanszírozási konstrukcióval is dolga lesz.