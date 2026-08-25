Óriási hibát követhetett el Kapitány István, megosztotta Magyarország üzleti titkait az energiakereskedőkkel? „Ezen a szinten nem szabad elkövetni”

„Azzal, hogy Kapitány István egy Facebook-posztban kiírta, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíciói és meddig vannak fedezve, üzleti titkot osztott meg a nagy nyilvánossággal, és ezzel kárt okozott a magyaroknak” − fogalmazott Hortay Olivér, energia- és klímapolitikai szakértő, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.

Kapitány István / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint ez azért különösen problémás mivel a többletinformáció birtokában „a beszállítóink tolla borítékolhatóan vastagabban fog fogni.” Hortay Olivér azt is hangsúlyozta, hogy a minszter egyértelműen későn kapcsolt, most pedig megpróbálja hárítani a felelősséget, azonban egy ilyen hibát ezen a szinten nem szabad elkövetni. Hozzátette, hogy százmilliárdok sorsa forog kockán.

Kapitány István ominózus bejegyzése

A gazdasági és energetikai miniszter azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint ezért egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat is.

A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor Kapitány azt írta, hogy az biztosított.

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett egyéb forrásokhoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát képes fedezni. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A kihívást szerinte az előzetes árlekötések időtávja jelenti.

Hortay Olivér szerint Kapitány István hibázott

Hortay Olivér korábbi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra hárítaná. Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.

A gáz árát azonban nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot) – folytatja a bejegyzését.

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)

− írta Hortay, aki szerint ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie.