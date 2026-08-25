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gáz
Hortay Olivér
Kapitány István
tél
beszerzés

Óriási hibát követhetett el Kapitány István, megosztotta Magyarország üzleti titkait az energiakereskedőkkel? „Ezen a szinten nem szabad elkövetni”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Úgy tűnik drága hibát vétett a kormány. Kapitány István egy közösségimédia-bejegyzésben hozta nyilvánosságra, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíció vannak, ezzel pedig rossz alkupozícióba került. Ez különösen aggályos, mivel az európai tározók töltöttsége alacsony az egyre növekvő kereslet pedig tovább emelheti az árakat.
VG
2026.08.25, 21:59
Frissítve: 2026.08.25, 22:14

„Azzal, hogy Kapitány István egy Facebook-posztban kiírta, hogy Magyarországnak milyen gázpiaci pozíciói és meddig vannak fedezve, üzleti titkot osztott meg a nagy nyilvánossággal, és ezzel kárt okozott a magyaroknak” − fogalmazott Hortay Olivér, energia- és klímapolitikai szakértő, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.

Kapitány István
Kapitány István / Fotó: NurPhoto via AFP

A politikus szerint ez azért különösen problémás mivel a többletinformáció birtokában „a beszállítóink tolla borítékolhatóan vastagabban fog fogni.” Hortay Olivér azt is hangsúlyozta, hogy a minszter egyértelműen későn kapcsolt, most pedig megpróbálja hárítani a felelősséget, azonban egy ilyen hibát ezen a szinten nem szabad elkövetni. Hozzátette, hogy százmilliárdok sorsa forog kockán.

Kapitány István ominózus bejegyzése

A gazdasági és energetikai miniszter azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint ezért egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat is.

A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor Kapitány azt írta, hogy az biztosított. 

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett egyéb forrásokhoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát képes fedezni. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A kihívást szerinte az előzetes árlekötések időtávja jelenti.

Hortay Olivér szerint Kapitány István hibázott

Hortay Olivér korábbi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra hárítaná. Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével. 

A gáz árát azonban nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot) – folytatja a bejegyzését.

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)

− írta Hortay, aki szerint ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie.

Mindeközben érdemes azt is figyelembe venni, hogy elemzők szerint a betárolás a megszokottnál lassabban halad Európában, az iráni háború hatásai, valamint az orosz gáz importjának tilalma pedig tovább emeli majd az árakat.

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