„A bizalom már a boltokban is látszik” – így kommentálta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a legfrissebb kiskereskedelmi adatokat. A Központi Statisztikai Hivatal múlt csütörtökön közölte, hogy júniusban a hazai boltok forgalma a nyers adatok szerint 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva pedig 3,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az előző hónaphoz képest ugyanakkor már kevésbé kedvező a kép: májushoz viszonyítva 0,4 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Kapitány István mindenesetre a kedvezőbb éves adatokat emelte ki. Értékelése szerint a növekedés nemcsak a kereskedők számára jó hír, hanem minden magyar családnak azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság, és ezzel együtt a lakosság bizalma is.

Hiába Kapitány István sikerpropagandája, valami érthetetlen dolog történik a magyar gazdaságban: szinte semmiben nem látszik a lakosság hurráoptimizmusa – mélyponton a kiskereskedelem / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Hiába Kapitány István sikerpropagandája, valami érthetetlen dolog történik a magyar gazdaságban: szinte semmiben nem látszik a lakosság hurrá optimizmusa – mélyponton a kiskereskedelem

A sikerpropaganda egy nappal később is folytatódott: a KSH pénteken közölte a júliusi inflációs adatokat. A fogyasztói árak átlagos emelkedése a vártnál jóval kedvezőbben alakult: az elemzők által várt 1,6 százalék helyett mindössze 1,2 százalékos volt az infláció, amit Magyar Péter miniszterelnök rögtön saját kormánya sikereként igyekezett elkönyvelni.

Az optimizmus persze érthető, hiszen tíz éve, 2016 novembere óta nem mértek ilyen alacsony inflációt Magyarországon. Ha azonban egy kicsit az adatok mögé nézünk, már jóval kevésbé rózsás a kép, és túlzott örömre sincs különösebb ok.

Kapitány István múlt csütörtökön azonnal kommentálta a júniusi kiskereskedelmi adatokat, egy apró részlet azonban kimaradt az értékeléséből: az, hogy a növekedés üteme éppen júniusban lassult az idei év eddigi legalacsonyabb szintjére.

A tárcavezető ehelyett inkább az első félév kedvezőbb, 4,5 százalékos adatáról írt, és külön kiemelte a látványosabban mutató részadatokat is. Így például az üzemanyag-kiskereskedelem 8,3 százalékos, illetve a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,6 százalékos bővülését. A legfrissebb adat azonban valahogy kimaradt a felsorolásából.