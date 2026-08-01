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energiaválság
Mavir
Kapitány István
protokoll

Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: a MAVIR életbe lépteti az energiarendszer-zavar protokollját – "A válsághelyzet el fog múlni"

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Az energetikai miniszter állítja, tudja a megoldást, hogyan ne váljon rendszeressé a most kialakult energiakrízis Magyarországon. Kapitány István ugyanakkor azt is közölte, hogy életbe lépett egy rendkívüli protokoll a villamosenergia-rendszer kapcsán.
Hecker Flórián
2026.08.01, 14:04
Frissítve: 2026.08.01, 14:32

Rendkívüli tájékoztatás, kérlek osszátok meg! – így kezdődik a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterének szombati Facebook-posztja. Ezt Magyar Péter miniszterelnök délelőtti bejelentése – amelyet utóbb vaskos kritika ért – után tette közzé.

Kapitány István
Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: életbe lépett a protokoll / Fotó: Kapitány István / Facebook

Ebben először köszönetet mondott azért, hogy a társadalom döntő többsége kész segíteni a helyzet megoldását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi tartós hőhullámok, a csapadékhiány miatt Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet.

Így a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR, mint a villamosenergia-rendszer irányítója ma reggel tájékoztatott arról, mint a tevékenységért felelős minisztert, hogy életbe lépteti a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

A protokoll életbe lépett

– közölte. A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel.

Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: életbe lépett a protokoll

A feladat

  • megvédeni az emberek biztonságát,
  • fenntartani az ország energiaellátását,
  • valamint minden szükséges intézkedést időben meghozni.

A kormányzati védelmi munkacsoportban éjszakáig tartott az ülés. Áttekintettek minden

  • rendelkezésre álló erőművi kapacitást,
  • továbbá az importlehetőségeket,
  • a rendszer várható napi csúcsterhelését,
  • a vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentéseket,
  • a vízügyi helyzetet
  • és a következő napokra várható forgatókönyveket is.

Több azonnali döntést hoztak. Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Dunamenti Erőmű kiesett, 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek külföldről, és legkésőbb vasárnaptól újraindul a termelés.

A MAVIR folyamatosan összehangolja a hazai termelést és az importot. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. A kereskedelem és vendéglátás és más ipari szövetségek önkéntesen kerestek meg minket, és ajánlották fel segítségüket.

Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról. Ez egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Az önkéntes vállalások azonban a teljes paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek.

Ezért a mai napon új kormányrendeletet léptetünk hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.

A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérünk a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrizzük. Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.

A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket.

Az új rendelet átmeneti jelleggel megnyitja a lehetőséget arra, hogy ilyen helyzetben a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint például a háztartási napelemes rendszerek, a jövőben szélesebb körben termelhessenek vissza a villamosenergia-hálózatba az import csökkentése érdekében. Ezzel több Magyarországon megtermelt energiát tudunk felhasználni, és kevesebb áramot kell külföldről vásárolnunk.

További fontos döntést is hozott a kormány. Hétfőtől a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását. Ezzel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel.

Majd ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány európai uniós forrásokból felújítja a villamosenergia-hálózatot,

kiépít 4000 MW magyarországi szélerőmű-kapacitást és 3000 MW energiatároló-kapacitást annak érdekében, hogy a jövőben védett legyen a most tapasztalható válsághelyzetektől.

Továbbra is arra kérik a nagyfogyasztókat, az önkormányzatokat, az intézményeket, a munkáltatókat és minden magyar embert, hogy lehetőségeik szerint csökkentsék az áramfogyasztást a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti idősávban.

A válsághelyzet el fog múlni, de a példamutatás és összefogás képessége velünk fog maradni, és segíteni fog minket abban, hogy közösen építsünk egy sikeres országot – zárta bejegyzését Kapitány István.

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