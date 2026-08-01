Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: a MAVIR életbe lépteti az energiarendszer-zavar protokollját – "A válsághelyzet el fog múlni"

Rendkívüli tájékoztatás, kérlek osszátok meg! – így kezdődik a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterének szombati Facebook-posztja. Ezt Magyar Péter miniszterelnök délelőtti bejelentése – amelyet utóbb vaskos kritika ért – után tette közzé.

Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: életbe lépett a protokoll / Fotó: Kapitány István / Facebook

Ebben először köszönetet mondott azért, hogy a társadalom döntő többsége kész segíteni a helyzet megoldását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi tartós hőhullámok, a csapadékhiány miatt Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe.

Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet.

Így a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR, mint a villamosenergia-rendszer irányítója ma reggel tájékoztatott arról, mint a tevékenységért felelős minisztert, hogy életbe lépteti a villamosenergia-rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

A protokoll életbe lépett

– közölte. A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel.

Kapitány István drámai bejegyzést tett közzé a Facebookon: életbe lépett a protokoll

A feladat

megvédeni az emberek biztonságát,

fenntartani az ország energiaellátását,

valamint minden szükséges intézkedést időben meghozni.

A kormányzati védelmi munkacsoportban éjszakáig tartott az ülés. Áttekintettek minden

rendelkezésre álló erőművi kapacitást,

továbbá az importlehetőségeket,

a rendszer várható napi csúcsterhelését,

a vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentéseket,

a vízügyi helyzetet

és a következő napokra várható forgatókönyveket is.

Több azonnali döntést hoztak. Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A Dunamenti Erőmű kiesett, 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek külföldről, és legkésőbb vasárnaptól újraindul a termelés.

A MAVIR folyamatosan összehangolja a hazai termelést és az importot. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. A kereskedelem és vendéglátás és más ipari szövetségek önkéntesen kerestek meg minket, és ajánlották fel segítségüket.