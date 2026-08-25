Kapitány István nem áll le, nem elég a 126 milliárd forint: a Facebookon üzente meg a Duna Aszfaltnak – „Az ügy nincs még lezárva”

„Visszafizeti a Duna Aszfalt a tartozását a magyar adófizetőknek! Néhány hete az EXIM átvilágítása során feltárt négy ügyben, összesen mintegy ezermilliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettünk feljelentést. Az egyik ilyen ügy a Duna Aszfalt Zrt.-hez kapcsolódó GED Africa projekt volt. A Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd- és határátkelő-projekt finanszírozása mögött jelentős magyar állami szerepvállalás állt” – írta Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Fontos bejelentést tett a Duna Aszfalt ügyében a miniszter / Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

A tárcavezető hozzátette, hogy az ügy ben hétfőn fontos fejlemény történt, ugyanis a Duna Aszfalt Zrt. a írásban is jelezte az EXIM és az MFB felé a fennálló kötvények önkéntes, lejárat előtti visszaváltására vonatkozó szándékát.

Ezzel az EXIM és az MFB részére egyaránt 200–200 millió dollárnyi (összesen 126 milliárd forint) összeg, valamint annak kamatai kerülnek visszafizetésre.

„Ezzel párhuzamosan pedig megszűnik a tranzakció részét képező 80 százalékos (101 milliárd forint) állami készfizető kezességvállalás is. Az fontos fejlemény, hogy a hatalmas pénzügyi kockázat már nem a magyar államot terheli, de ezzel az ügy nincs még lezárva. Tisztázni kell, hogyan kaphatott ekkora állami hátterű finanszírozást egy ennyire kockázatos konstrukció. És ez még csak egyike annak a négy EXIM-ügyletnek, amelyek miatt feljelentést tettünk” – zárta bejegyzését a miniszter.

Rendkívüli bejelentést tett a Duna Aszfalt a gigantikus útépítéséről: itt a válasz a Tisza-kormánynak, sok pénztől esik el Magyarország

Magyarország egyik legnagyobb építőipari cége, a Duna Aszfalt Zrt. hétfői közleményében szintén jelezte, hogy kezdeményezte a GED Africa projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvények önkéntes visszaváltását az EXIM Banknál és az MFB Banknál.

A társaság közleményében ismertette, hogy döntésének célja, hogy

megerősítse a projekt finanszírozási konstrukciójának stabilitását,

megőrizze a Duna Group és Magyarország nemzetközi gazdasági hitelességét,

valamint biztosítsa a Kasomeno-Mwenda infrastruktúra-fejlesztési projekt hosszú távú és zavartalan folytatását.

A társaság a szükséges értesítést megküldte az érintett finanszírozó pénzintézetek részére. A Duna Aszfalt Zrt. várakozásai szerint a folyamat – a szerződéses feltételeknek megfelelően – mintegy tíz munkanapon belül lezárulhat.