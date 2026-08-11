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Opus TIGÁZ Zrt.
Mészáros Lőrinc
Kapitány István

Kapitány István megszólalt: valójában ezért zárták ki Mészáros Lőrinc cégét az uniós pályázatokból – "A miniszter tudomásul vette a döntést"

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A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága kizárta az OPUS Titász Áramhálózati Zrt-t az RRF pályázatokból. A döntést Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is kommentálta.
Járdi Roland
2026.08.11, 18:32

Ahogy beszámoltunk róla, hogy Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága ma azt közölte , hogy 2026. augusztus 10-i ülésén úgy döntött, hogy az átláthatósági követelmények nem teljesítése miatt kizárja az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.

Kapitány István
Kapitány István megszólalt: valójában ezért zárták ki Mészáros Lőrinc cégét az uniós pályázatokból –  "A miniszter tudomásul vette a döntést" Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter az ATV tudósítása szerint azzal indokolta a döntést, a cég kizárásának oka az 

átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya volt. 

Kapitány közölte, a minisztérium tudomásul vette a döntést. Hozzátette, az Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt.

A miniszter kiemelte ugyanakkor, hogy Minisztérium és a magyar kormány a hatályos uniós és hazai jogszabályokkal összhangban, a pályázati támogatási konstrukción kívüli eszközökkel lép fel annak érdekében, hogy a döntéssel érintett települések ne maradjanak ki az energetikai fejlesztésekből, és számukra is mielőbb biztosítottak legyenek a szükséges hálózatfejlesztési lehetőségek.

A hír megjelenése után nem sokkal Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megjelent egy új bejegyzés, melynek szövege az alábbi: „A Magyar Fejlesztési Bank kizárta Mészáros Lőrinc áramszolgáltató cégét a 600 milliárd forintos uniós fejlesztési pályázatból, mivel Orbán Viktor strómanjának cége nem felelt meg az átláthatósági feltételeknek.”



 

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