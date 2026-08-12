Váratlanul megszólalt Kapitány István és rendkívüli bejelentést tett Pakson: kezdődik a fenékküszöb építése a Duna mindkét partján – így mentené meg a kormány az atomerőművet
Haladéktalanul megkezdik egy dunai fenékküszöb építését Paksnál, amellyel akár egy méterrel is megemelhetik a folyó vízszintjét az atomerőmű hűtővízcsatornájánál – jelentette be Kapitány István a paksi kihelyezett kormányülés után. A gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint a munkát egyszerre indítják el a Duna mindkét partján, miközben két, egyenként 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek arra az esetre, ha rövid távon még gyorsabban kellene beavatkozni. Az első bárka már megérkezett Paksra.
A beruházás helyszíne a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek közötti folyószakasz lesz. A folyásirányra merőlegesen kialakított fenékküszöbhöz közel 150 ezer köbméter követ használnak fel, és a kormány hosszú távú megoldást vár tőle a paksi hűtővízellátás biztonságának erősítésére. Kapitány szerint Magyarországon több mint harminc éve nem épült hasonló méretű fenékküszöb. A munkában a vízügyi szakemberek mellett a Paksi Atomerőmű, energetikai és nukleáris szakemberek, a honvédség, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökei is részt vesznek.
Akár egy méterrel emelnék meg a Duna vízszintjét Paksnál
A fenékküszöb feladata az lesz, hogy visszaduzzasztó hatásával magasabb vízszintet biztosítson az atomerőmű hűtővízcsatornájának térségében. Kapitány István közlése szerint a beavatkozással akár egy méteres vízszintemelkedést is el lehet érni.
Ez már a hosszabb távú megoldás, a kormány azonban olyan intézkedésre is készül, amely szükség esetén szinte azonnal bevethető. Paksnál két, egyenként 80 méter hosszú bárkát helyeznek készenlétbe. Kapitány szerint ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 centiméterrel is megemelhető lenne a Duna vízszintje. Az első bárka a videó rögzítése előtt mintegy egy órával már megérkezett a helyszínre.
Az engedélyezés közben már építenek is
A miniszter arról is beszélt, hogy normál körülmények között egy ilyen beruházás előkészítése és kivitelezése hosszabb időt venne igénybe, a mostani helyzetben azonban a kormány szerint nincs lehetőség erre várni.
Ezért a fenékküszöb építését, valamint az ideiglenes megoldásként szóba kerülő bárkák alkalmazását is kiemelt beruházássá minősítik.
A szükséges engedélyezési eljárások a kivitelezéssel párhuzamosan zajlanak majd.
Kapitány ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gyorsaság miatt a nukleáris biztonságból nem engednek. Közlése szerint minden munkafázis vízügyi, energetikai és nukleáris szakemberek bevonásával történik.
Az aszályos nyár megmutatta Paks egyik érzékeny pontját
A miniszter a bejelentést nem pusztán vízügyi beruházásként mutatta be, hanem a magyar energiarendszer ellenálló képességének kérdésével is összekötötte. Értékelése szerint a mostani szélsőségesen meleg és aszályos időjárás rámutatott arra, hogy az ország energiaellátásának több eleme egyszerre kerülhet nyomás alá.
Paksot a magyar villamosenergia-ellátás legerősebb pillérének nevezte, ugyanakkor a hálózat állapotát, az energiatárolók hiányát és az energiaforrások diverzifikációját is olyan területként említette, ahol szerinte fejlesztésekre van szükség. Külön kitért arra, hogy
Magyarország napközben már jelentős mennyiségű napenergiát termel, de annak egy részét megfelelő tárolókapacitások hiányában nem lehet későbbi időszakokra eltárolni.
A kormány ezért Kapitány szerint átfogó energiafejlesztési programot indított, amelyben bővítenék a tárolókapacitást, korszerűsítenék a villamosenergia-hálózatot és felgyorsítanák a szélenergia-fejlesztéseket. A beruházások jelentős részét európai uniós forrásokból tervezik finanszírozni.
A paksi beavatkozás azonban ennél jóval sürgetőbb: a hosszú távra szánt, mintegy 150 ezer köbméter kőből felépülő fenékküszöb munkálatai azonnal megkezdődnek, miközben a bárkás megoldást szükség esetére készenlétben tartják. A kormány terve szerint a két intézkedés együtt teremtene tartalékot arra az esetre, ha a Duna vízállása olyan szintre süllyedne, amely már az atomerőmű hűtővízellátását veszélyeztetné.