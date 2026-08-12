Váratlanul megszólalt Kapitány István és rendkívüli bejelentést tett Pakson: kezdődik a fenékküszöb építése a Duna mindkét partján – így mentené meg a kormány az atomerőművet

Haladéktalanul megkezdik egy dunai fenékküszöb építését Paksnál, amellyel akár egy méterrel is megemelhetik a folyó vízszintjét az atomerőmű hűtővízcsatornájánál – jelentette be Kapitány István a paksi kihelyezett kormányülés után. A gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint a munkát egyszerre indítják el a Duna mindkét partján, miközben két, egyenként 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek arra az esetre, ha rövid távon még gyorsabban kellene beavatkozni. Az első bárka már megérkezett Paksra.

Váratlanul megszólalt Kapitány István és rendkívüli bejelentést tett Pakson: kezdődik a fenékküszöb építése a Duna mindkét partján / Fotó: Kapitány István / Facebook

A beruházás helyszíne a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek közötti folyószakasz lesz. A folyásirányra merőlegesen kialakított fenékküszöbhöz közel 150 ezer köbméter követ használnak fel, és a kormány hosszú távú megoldást vár tőle a paksi hűtővízellátás biztonságának erősítésére. Kapitány szerint Magyarországon több mint harminc éve nem épült hasonló méretű fenékküszöb. A munkában a vízügyi szakemberek mellett a Paksi Atomerőmű, energetikai és nukleáris szakemberek, a honvédség, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökei is részt vesznek.

Akár egy méterrel emelnék meg a Duna vízszintjét Paksnál

A fenékküszöb feladata az lesz, hogy visszaduzzasztó hatásával magasabb vízszintet biztosítson az atomerőmű hűtővízcsatornájának térségében. Kapitány István közlése szerint a beavatkozással akár egy méteres vízszintemelkedést is el lehet érni.

Ez már a hosszabb távú megoldás, a kormány azonban olyan intézkedésre is készül, amely szükség esetén szinte azonnal bevethető. Paksnál két, egyenként 80 méter hosszú bárkát helyeznek készenlétbe. Kapitány szerint ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 centiméterrel is megemelhető lenne a Duna vízszintje. Az első bárka a videó rögzítése előtt mintegy egy órával már megérkezett a helyszínre.

Az engedélyezés közben már építenek is

A miniszter arról is beszélt, hogy normál körülmények között egy ilyen beruházás előkészítése és kivitelezése hosszabb időt venne igénybe, a mostani helyzetben azonban a kormány szerint nincs lehetőség erre várni.