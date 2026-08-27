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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Duna Aszfalt
megújuló energiatermelés
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beruházás
Parlament

Kapitány István őszinteségi rohamot kapott a parlamentben: nem magyar beruházásból épülnek meg a szélturbinák, magánbefektetők érkeznek – "Hétfőn írjuk ki a pályázatot"

Új pályázattal gyorsítaná fel a kormány a magyar szélenergia fejlesztését, a beruházásokhoz pedig elsősorban magántőkét vonnának be. Kapitány István szerint hétfőn megnyílik az út a következő szélerőművi beruházások előtt.
VG
2026.08.27., 21:20
Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

Új lendületet kaphat a magyar szélenergia, miután Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a parlamentben bejelentette: hétfőn kiírják az új szélerőművi pályázatot. A szélenergia fejlesztése magántőkéből valósulhat meg, miközben az állam 1,5 milliárd eurós uniós forrást fordít a hálózat fejlesztésére.

Kapitány István
Kapitány István szerint új alapokra kell helyezni Magyarország energiamixét, amelyből az elmúlt években több fontos elem is hiányzott / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Új fejezet nyílhat a magyar szélenergia történetében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a parlamentben Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője atomenergiával kapcsolatos kérdésére válaszolva arról beszélt, hogy Magyarországnak kiegyensúlyozottabb energiamixre van szüksége. 

Ennek pedig a szélenergia is fontos része lehet.

A miniszter szerint az elmúlt 16 évben több olyan elem is hiányzott a rendszerből, amely egy stabil energiamixhez szükséges: nem történt megfelelő fejlesztés a szélenergia területén, nem fektettek eleget az energiatárolókba, új erőművek sem épültek a kívánt ütemben, és a paksi beruházások is elmaradtak.

Kapitány István most azt közölte, hogy a szélenergia fejlesztése nem magyar állami beruházásként valósul meg. A terveket magántőke bevonásával hajtanák végre, a pályázatot pedig már hétfőn kiírják.

Kapitány István: 1,5 milliárd euró megy a hálózatra

A beruházások egyik kulcskérdése az elektromos hálózat állapota. A miniszter szerint Magyarország 1,5 milliárd euró uniós forrást hozott haza és erre már pályázatot is kiírt, amelynek célja az áramhálózat fejlesztése. Erre azért van szükség, hogy megfelelő csatlakozási pontok álljanak rendelkezésre az új szél- és naperőművek számára.

A fejlesztés azért is jelentős, mert a korábbi programban eredetileg 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitottak volna lehetőséget, ám a beruházói érdeklődés a vártnál nagyobb volt. A kormány ezért közel 1000 megawattnyi új kapacitás csatlakozásának lehetőségét vizsgálta, miközben 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára teremtenének hálózati lehetőséget.

Ez nagyságrendi változást jelentene a jelenlegi magyar szélenergia-kapacitáshoz képest: a hazai állomány mintegy 330 megawatt, és 2016 óta lényegében nem változott. 

A 4000 megawattos cél névleges teljesítményben nagyjából négy paksi blokk kapacitásának felel meg, bár a szélerőművek termelése időjárásfüggő.

Kapitány István szerint a cél az is, hogy az új beruházások előnyeiből a helyi közösségek részesüljenek. A miniszter energiaközösségek létrehozását szorgalmazná, és azt szeretné, hogy a helyi közigazgatás számára is helyben maradjon a szélerőművek telepítéséből származó előny, például különböző fejlesztések formájában.

A szélenergia így egyszerre jelenthet új beruházásokat, hálózatfejlesztést és az energiamix átalakítását. A következő fontos dátum hétfő: ekkor derülhet ki, milyen feltételekkel indul az új szélenergiaprogram.

Ezt már alig lehet követni: új bejelentést tett Kapitány István a szélerőművekről, meggondolta magát a kormány – még több épül Magyarországon, mint korábban mondták

Alig jelentette be a kormány, hogy 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitásnak nyitná meg a magyar hálózatot, Kapitány István máris feljebb emelte a tétet. A vártnál nagyobb beruházói érdeklődés miatt közel 1000 megawatt számára biztosíthatnak csatlakozási lehetőséget, 2030-ig pedig összesen 4000 megawattnyi új fejlesztést terveznek. Kapitány István szerint a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladja az eredetileg tervezett kapacitást.

 

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Kapitány István őszinteségi rohamot kapott a parlamentben: nem magyar beruházásból épülnek meg a szélturbinák, magánbefektetők érkeznek – "Hétfőn írjuk ki a pályázatot"

Új pályázattal gyorsítaná fel a kormány a magyar szélenergia fejlesztését, a beruházásokhoz pedig elsősorban magántőkét vonnának be.
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