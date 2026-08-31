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Közgazdász-vándorgyűlés
Kármán András
Varga Mihály

Jön a közgazdászok nagy éves seregszemléje: egy asztalhoz ül Varga Mihály és Kármán András

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Szeptember 10-11-én Egerben rendezik meg a 64. Közgazdász-vándorgyűlést, amelyen csaknem 700 résztvevő és több mint 100 előadó vitatja meg a gazdaság aktuális kérdéseit. A Magyar Közgazdász Társaság konferenciájának nyitónapján egy asztalhoz ül Varga Mihály jegybankelnök és Kármán András pénzügyminiszter, mellettük pedig kormányzati, jegybanki és üzleti vezetők, neves közgazdászok és két olimpiai bajnok is szerepel az előadók között. A programot 16 helyszíni és 5 előre rögzített szekció, valamint plenáris előadások teszik teljessé.
VG
2026.08.31, 15:38

Összeállt a 64. Közgazdász-vándorgyűlés végleges programja: a plenáris előadások mellett 16 helyszíni és 5 előre rögzített szekcióval várja az érdeklődőket 2026. szeptember 10-11-én Egerben a szervező Magyar Közgazdasági Társaság.

Kármán András
Kármán András is jelen lesz/Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A nyitónapon Varga Mihály és Kármán András is egy asztalhoz ül

A várhatóan csaknem 700 fős konferencia több mint 100 előadója között ott lesz:

  • Varga Mihály jegybankelnök,
  • Kármán András pénzügyminiszter,
  • a kormány két államtitkára,
  • négy helyettes államtitkára,
  • a Magyar Nemzeti Bank két alelnöke,
  • a Költségvetési Tanács, a KSH, a KAVOSZ és a Joint Venture Szövetség elnöke,
  • az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója,
  • öt bank vezérigazgatója,
  • két olimpiai bajnok,
  • két volt uniós biztos,
  • és olyan neves közgazdászok, mint Halmai Péter, Oblath Gábor, Pogátsa Zoltán, Oszkó Péter, Bod Péter Ákos, Csath Magdolna.
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