Jön a közgazdászok nagy éves seregszemléje: egy asztalhoz ül Varga Mihály és Kármán András

Összeállt a 64. Közgazdász-vándorgyűlés végleges programja: a plenáris előadások mellett 16 helyszíni és 5 előre rögzített szekcióval várja az érdeklődőket 2026. szeptember 10-11-én Egerben a szervező Magyar Közgazdasági Társaság.

Kármán András is jelen lesz/Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A nyitónapon Varga Mihály és Kármán András is egy asztalhoz ül

A várhatóan csaknem 700 fős konferencia több mint 100 előadója között ott lesz: