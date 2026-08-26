Százmilliárdokat rendez vissza magához az állam: ezekért a zsíros falatokért állnak sorba a Tisza-vezérek a kekvák végóráiban
A Pénzügyminisztérium weboldalán közzétett rendelettervezet szerint több százmilliárd forint értékben kerülhetnek elemek vezető politikusok tárcáihoz. A javaslat szerint a benyújtó Kármán András tőzsdei részesedések, Vitézy Dávid ingatlanvagyon, Bóna Szabolcs jelentős agrárvagyon, Tarr Zoltán kulturális intézmények, Tanács Zoltán pedig technológiai és kutatási vagyon felett gyakorolhatna tulajdonosi jogokat.
Ezzel a lépéssel tulajdonképpen az állami vagyon feletti közvetlen kormányzati kontroll tovább erősödne, amely egy recentralizációs folyamat következő fázisának tekinthető.
Kármán András minisztériumához jelentős értékű csomag kerülne
A tervezet által érintett legértékesebb tétel a Mathias Corvinus Collegium Alapítványhoz (MCC) köthető. Az állam 2020-ban a Mol és a Richter jegyzett tőkéjének 10-10 százalékát adta az MCC-nek:
- 81 942 946 Mol, valamint
- 18 637 486 Richter-részvényt.
A papírok aktuális piaci értéken számolva megközelítőleg 665 milliárd forintot érnek. Ezek mellett az MCC-től az MCC Press, a Highlights of Hungary, az RXMS, az MCC Liber Invest és a Hatvany Kávéház is a Pénzügyminisztériumhoz kerülne.
2024 végén az MCC Mol-Richter csomagon kívüli vállalati részesedéseinek könyv szerinti értéke 51,2 milliárd forint volt.
Az MCC Liber Invest esetében érdemes megjegyezni, hogy az alapítvány ezen a cégen keresztül birtokolta a médiaportfóliót kezelő MCC Média Holding Zrt.-t. Ehhez a vállalathoz tartozik a Mandiner és a The European Conservative nevű lap is.
Az MCC megszűnéséig nem kapta meg a két részvénycsomag után járó 2026-os osztalékot, amelyek együttes összege 253,42 milliárd forint lett volna.
Vitézy Dávidhoz kerülne egy egész ingatlanfejlesztési céghálózat
A tervezet szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülne az MCC kilenc ingatlanfejlesztő projektcége − az Arrabona, Avas, Betula, Debretinum, Gerhardus, Grana, Partiscum, Pelso és Sopianae Talentum Kft. −, valamint a Comitatus-Energia Zrt., a Közép-európai Oktatási Zrt., a MANEVI Zrt. és a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. is.
A kilenc Talentum társaság egy ingatlanfejlesztési projektcég-hálózat, amelyekhez olyan fejlesztések köthetők, mint a debreceni Aranybika Szálló, a miskolci Avas Szálló, valamint a pécsi volt Nemzeti Casino átalakítása.
Ezenfelül Vitézy Dávidhoz kerülne a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (KEOMA) korábbi két társasága, a MANEVI és a Comitatus-Energia is. Ezek elsősorban saját és bérelt ingatlanok bérbeadásával, valamint üzemeltetésével foglalkoznak. A Millenáris Nonprofit Kft. pedig a Millenáris Park üzemeltetését és fenntartását végzi, valamint kulturális programokat szervez.
A Világgazdaság becslése szerint a Vitézy Dávid tárcájához kerülő társaságok 2025-ös saját tőkéje mintegy 127 milliárd forint, míg bruttó könyv szerinti eszközállományuk értéke nagyjából 157 milliárd forint.
A saját tőke a társaság nettó könyv szerinti értékét, a bruttó eszközállomány pedig a teljes kezelt vagyont mutatja.
Bóna Szabolcshoz gazdaságilag jelentős társaságok kerülhetnek
Az agrárminiszter tárcájához három, de gazdaságilag jelentős társaság kerülne: az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., a Concordia Közraktár Zrt., valamint a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Ezek közül a legismertebb a mezőhegyesi Ménesbirtok, amely állami mintagazdaságként növénytermesztéssel, vetőmag-előállítással, szarvasmarha- és lótenyésztéssel, valamint erdő- és vadgazdálkodással is foglalkozik.
Az ATEV állati eredetű hulladékok és melléktermékek begyűjtésével, feldolgozásával és ártalmatlanításával foglalkozik, míg a Concordia mezőgazdasági termények és egyéb áruk raktározását végzi.
A társaságok 2025-ös beszámolói alapján Bóna Szabolcs tárcájához kerülő agrárvállalatok saját tőkéje mintegy 103 milliárd forint, míg bruttó eszközállományuk értéke 111 milliárd forint.
Tarr Zoltán a kultúrában szerezhet nagyobb befolyást
A tervezet szerint több kulturális társaság is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz kerülhet.
Ezek közül a legismertebbek a Thália Színház, valamint a Petőfi Kulturális Ügynökség, amely az elmúlt években számos irodalmi, könnyűzenei és egyéb kulturális program szervezésében és finanszírozásában vett részt. Ezenkívül a Pro Cultura Kft. felett is Tarr tárcája gyakorolná a tulajdonosi jogokat.
Ez a csomag elsősorban nem klasszikus üzleti vagyonként értelmezhető, inkább kulturális intézményi és programszervező kapacitást helyezne közvetlen állami irányítás alá.
A három fent említett társaság saját tőkéje 2025-ben nagyjából 5,2 milliárd forint volt, míg bruttó eszközállományuk értéke elérte a 39 milliárd forintot.
Krausz Ferenc kutatóközpontja Tanács Zoltánhoz kerülhet
A tudományos és technológiai miniszter két stratégiai jelentőségű társaság felett gyakorolhatna tulajdonosi jogköröket. A tervek szerint az Autóipari Próbapálya Zala Kft. és a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. kerülne a tárcához.
Az előbbi működteti a ZalaZONE járműipari tesztpályához kapcsolódó kutatás-fejlesztési infrastruktúrát. A zalaegerszegi komplexumban a hagyományos járműdinamikai vizsgálatok mellett lehetőség van önvezető és elektromos járművek tesztelésére is.
A Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központot pedig Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezeti.
A kutatóközpont lézeralapú molekuláris diagnosztikai módszereket fejleszt, amelyek a jövőben betegségek korai felismerését tehetik lehetővé.
A két társaság együttes saját tőkéje megközelíti az 58,5 milliárd forintot, bruttó eszközállományuk értéke pedig a 103 milliárd forintot.
A minisztérium szerint nincs érdemi hatása a tervezett módosításnak
A tervezethez csatolt hatásvizsgálat elkészítésére a Gazdasági- és Vagyonjogi Szabályozási Főosztály egy munkanapot fordított. A dokumentumból az derül ki, hogy a Pénzügyminisztérium szerint a rendeletmódosításnak nincs érdemi versenyképességi, társadalmi vagy költségvetési hatása.
Az Állami Számvevőszék szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.
A KEKVA-k megszüntetésének jogalapját az Alaptörvény tizenhatodik módosítása teremtette meg:
- Az Alaptörvényből kikerült az a rendelkezés, amely sarkalatos törvényi védelmet biztosított a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak.
- Ezzel párhuzamosan új szabályt vezetett be, amely rögzíti: egy alapítvány megszűnése esetén az állam által juttatott vagyon, annak hozamai és az azok helyébe lépő eszközök térítésmentesen visszaszállnak az államra.
Fontos részlet, hogy az állam kizárólag az általa biztosított vagyonra tarthat igényt, a magánalapítók által az alapítványokba bevitt vagyonelemekre nem.