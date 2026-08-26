Százmilliárdokat rendez vissza magához az állam: ezekért a zsíros falatokért állnak sorba a Tisza-vezérek a kekvák végóráiban

A Pénzügyminisztérium weboldalán közzétett rendelettervezet szerint több százmilliárd forint értékben kerülhetnek elemek vezető politikusok tárcáihoz. A javaslat szerint a benyújtó Kármán András tőzsdei részesedések, Vitézy Dávid ingatlanvagyon, Bóna Szabolcs jelentős agrárvagyon, Tarr Zoltán kulturális intézmények, Tanács Zoltán pedig technológiai és kutatási vagyon felett gyakorolhatna tulajdonosi jogokat.

Kármán András és Tanács Zoltán / Fotó: AFP

Ezzel a lépéssel tulajdonképpen az állami vagyon feletti közvetlen kormányzati kontroll tovább erősödne, amely egy recentralizációs folyamat következő fázisának tekinthető.

Kármán András minisztériumához jelentős értékű csomag kerülne

A tervezet által érintett legértékesebb tétel a Mathias Corvinus Collegium Alapítványhoz (MCC) köthető. Az állam 2020-ban a Mol és a Richter jegyzett tőkéjének 10-10 százalékát adta az MCC-nek:

81 942 946 Mol, valamint

18 637 486 Richter-részvényt.

A papírok aktuális piaci értéken számolva megközelítőleg 665 milliárd forintot érnek. Ezek mellett az MCC-től az MCC Press, a Highlights of Hungary, az RXMS, az MCC Liber Invest és a Hatvany Kávéház is a Pénzügyminisztériumhoz kerülne.

2024 végén az MCC Mol-Richter csomagon kívüli vállalati részesedéseinek könyv szerinti értéke 51,2 milliárd forint volt.

Az MCC Liber Invest esetében érdemes megjegyezni, hogy az alapítvány ezen a cégen keresztül birtokolta a médiaportfóliót kezelő MCC Média Holding Zrt.-t. Ehhez a vállalathoz tartozik a Mandiner és a The European Conservative nevű lap is.

Az MCC megszűnéséig nem kapta meg a két részvénycsomag után járó 2026-os osztalékot, amelyek együttes összege 253,42 milliárd forint lett volna.

Vitézy Dávidhoz kerülne egy egész ingatlanfejlesztési céghálózat

A tervezet szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülne az MCC kilenc ingatlanfejlesztő projektcége − az Arrabona, Avas, Betula, Debretinum, Gerhardus, Grana, Partiscum, Pelso és Sopianae Talentum Kft. −, valamint a Comitatus-Energia Zrt., a Közép-európai Oktatási Zrt., a MANEVI Zrt. és a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. is.

A kilenc Talentum társaság egy ingatlanfejlesztési projektcég-hálózat, amelyekhez olyan fejlesztések köthetők, mint a debreceni Aranybika Szálló, a miskolci Avas Szálló, valamint a pécsi volt Nemzeti Casino átalakítása.

Ezenfelül Vitézy Dávidhoz kerülne a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (KEOMA) korábbi két társasága, a MANEVI és a Comitatus-Energia is. Ezek elsősorban saját és bérelt ingatlanok bérbeadásával, valamint üzemeltetésével foglalkoznak. A Millenáris Nonprofit Kft. pedig a Millenáris Park üzemeltetését és fenntartását végzi, valamint kulturális programokat szervez.