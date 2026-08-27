Hiába ígért nagyobb transzparenciát és átláthatóságot Magyar Péter, egyre kibogozhatatlanabb, ami a magyar költségvetésben történik. Hónapok óta egymásnak ellentmondó adatok jönnek az államháztartásból, ezért is vártuk kiemelt figyelemmel az augusztus végét, ekkora ígérte ugyanis Kármán András pénüzgyminiszter a 2026-os költségvetés átdolgozását.

Nagyon csúnya vitába keveredett Magyar Péter es Kármán András: a kusza költségvetési számokból csak az derül ki, hogy nem Orbán Viktor miatt lesz idén magas a költségvetési hiány Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Nagyon csúnya vitába keveredett Magyar Péter es Kármán András: a kusza költségvetési számokból csak az derül ki, hogy nem Orbán Viktor miatt lesz idén magas a költségvetési hiány

Erre a hét elején sor került, hétfőn jelent meg a 2026-os költségvetés felülvizsgálatáról a Költségvetési Tanács véleménye. A háromtagú testület, amely az Orbán-kormány alatt vált kvázi vétójoggal rendelkező, megkerülhetetlen szereplővé a költségvetési tervezés során, éppen most veszítette el valódi jogosítványait, így a jövőben tetszés szerint adósíthatja el Magyarországot bármely kormány.

A véleményéből mindenesetre az derült ki, hogy a korábbi hiánycélt jócskán megemelte a Kármán András-vezette szaktárca. Az érvényben lévő 5 százalékos ESA-hiánycélt 7,5 százalékra növelte. Ebben nem is volt meglepetés, hiszen egy ideje már lényegében ezt kommunikálta a Tisza-kormány, annál inkább volt váratlan a pénzforgalmi hiány megemelése.

A hányatott sorsú 2026-os költségvetést eredetileg 4218,5 milliárd forintos pénzforgalmi hiány mellett tervezte az előző kormány, ami aztán különböző okokból kifolyólag többször módosították. Tavaly novemberben Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter a vártnál alacsonyabb GDP-növekedés miatt 5445 milliárd forintra emelte. A Tisza-kormány azonban ezt most még följebb tornázta, egészen 7230 milliárd forintra.

Az új hiányszint ugyanakkor azért is megdöbbentő, mert júliusban ettől nagyobb messze álltunk. A héthavi halmozott deficit 2857,9 milliárd forint volt, tehát öt hónap alatt még 4400 milliárd forint hitelt akar felvenni a Tisza-kormány, ami teljesen életszerűtlen.

A hiány ekkora emelését ugyanis a költségvetési folyamatok egyáltalán nem indokolják. A Költségvetési Tanács véleményéből pedig pontosan kiderül, hogy egészen más okai vannak, mint amit Magyar Péter állít.

Ugyanakkor fontos hozzátenni: mára szinte nyomonkövethetetlen, ami a költségvetésben zajlik. Nem lehet eltagadni, az előző kormány is erről tehet, általában évköben is többször belenyúlt attól függően, hogy a makrogazdasági folyamatok hogyan alakultak. Ez azonban nem mentesíti a Tisza-kormány és Magyar Pétert sem, aki egészen elképesztő hiányszintekkel dobálózott az utóbbi hónapokban.