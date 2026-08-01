Kármán András új információkat közölt, ki lesz a NAV elnöke: ezen a napon fogja bejelenteni a Tisza-kormány – szűkül a kör, többen már nem tudnak jelentkezni

Friss információkat hozott nyilvánosságra Kármán András a közösségi oldalán a NAV új elnökének kiválasztásáról.

Kármán András új információkat közölt, ki lesz a NAV elnöke: ezen a napon fogja bejelenteni a Tisza-kormány / Fotó: KALLUS GYOERGY / Fotó: Kallus György

Mint ismert, egy nagyobb vargabetű után jutott el odáig Magyar Péter, majd Kármán András is, hogy nyílt pályázatot hirdetnek meg az adóhatóság új vezetőjének kiválasztására.

A pénzügyminiszter eredetileg még július elején hozta nyilvánosságra, ki lesz a NAV új vezetője. A választása Tamásné Czinege Csillára esett, ami a Tisza-tábort alaposan meglepte: ő ugyanis az adóhatóság eddigi alelnöke volt, tehát politikai megújulásról finoman szólva sem lehetett beszélni.

Hiába volt szakmai szempontból alátámasztott a kinevezés, a kormányoldalon hatalmas felzúdulást váltott ki. Olyannyira, hogy szinte azonnal visszakozni kellett belőle.

Kármán András pár nappal később bedobta, hogy "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írnak ki."

Ezt az eredeti bejelentéskor egy szóval sem említette.

A hétvégén pedig Magyar Péter nyitotta ki újra az ügyet. A miniszterelnök szombaton egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy szeretne mindenkit tájékoztatni, hogy a NAV elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatás útján fogják betölteni. Majd közölte, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban.

Ezt azzal indokolta, hogy az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyásolástól mentes szervezetként kell működni. Ezek után erősen kérdőjeles, hogy Tamásné Czinege Csilla, meddig marad a NAV élén, persze lehet, hogy ő is megpályázza a pozíciót.

Akárhogy is, Kármán András bejelentése a NAV új elnökéről mostanra teljesen erodálódott, a pontot a mondat végére egyenesen Magyar Péter tette ki. Ő egyébként részben azzal magyarázta a döntést az adóhatóság elnökének újrapozícionálásáról, hogy ezekkel teljesítik az uniós ezermilliárdok hazahozatala kapcsán vállalt kötelezettségeiket is.

Kármán András új információkat közölt, ki lesz a NAV elnöke

Szombaton most már arról számolt be Kármán András pénzügyminiszter, hogy

lejárt a NAV-elnöki pályázat jelentkezési határideje.

Az eljárás értelmében most megkezdődik

a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése,

ezt követően pedig a személyes interjúkra kerül sor.

A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28.

A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslatunk alapján ez most megszűnt. "Fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön. Köszönöm szépen a csaknem ötven pályázónak, hogy jelentkezett a feladatra!" – zárta bejegyzését, amelyből tehát végül kiderült, hogy csaknem félszázan pályázták meg a NAV elnöki székét.