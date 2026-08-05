Kármán András helyet kapott az IMF Kormányzótanácsában

Újabb nemzetközi tisztséget kapott Kármán András pénzügyminiszter: a kormány döntése alapján csütörtöktől ő látja el Magyarország helyettes kormányzói feladatait a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF). A szerda este megjelent kormányhatározattal Nagy Mártont mentették fel a tisztségből – írta a hvg.hu.

Csütörtőtől Kármán András képviseli Magyarországot helyettes kormányzóként az IMF-ben / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Személyi változásról döntött a kormány a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Kormányzótanácsában: a szerda este közzétett kormányhatározat értelmében felmentették Nagy Mártont a Magyarországot képviselő helyettes kormányzói tisztségből, és helyére csütörtöki hatállyal Kármán András pénzügyminisztert nevezték ki.

Kármán András leváltotta Nagy Mártont

Az IMF Kormányzótanácsa a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete, amelyben minden tagországot egy kormányzó és egy helyettes kormányzó képvisel. Magyarország esetében a kormányzói tisztséget hagyományosan a Magyar Nemzeti Bank mindenkori elnöke tölti be, míg a helyettes kormányzó a pénzügyi-gazdasági ügyekért felelős kormánytag.

Ennek megfelelően tavaly márciusban, az MNB vezetésének változásával Varga Mihály váltotta Matolcsy Györgyöt a kormányzói pozícióban. Néhány héttel később Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter vette át a helyettes kormányzói feladatokat.

A mostani kormányátalakítás után azonban a pénzügyi tárcát vezető Kármán András kapta meg ezt a tisztséget is. A kinevezés azt jelenti, hogy a pénzügyminiszter a magyar delegáció tagjaként részt vehet az IMF döntéshozatali folyamataiban, valamint képviselheti Magyarország álláspontját a szervezet fórumain.

Az új megbízatás gyakorlati jelentősége már idén ősszel megmutatkozik: Kármán András várhatóan részt vesz az IMF és a Világbank éves közgyűlésén, amelyet október közepén Bangkokban rendeznek meg. Az esemény a világgazdaság és a nemzetközi pénzügyi rendszer egyik legfontosabb éves találkozója, ahol a tagállamok vezető pénzügyi döntéshozói vitatják meg a globális gazdasági kilátásokat, a pénzügyi stabilitás kérdéseit és a nemzetközi együttműködés irányait.