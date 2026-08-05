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Magyar Nemzeti Bank
Nagy Márton
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Kármán András
Varga Mihály

Kármán András helyet kapott az IMF Kormányzótanácsában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Személyi változásról döntött a kormány a Nemzetközi Valutaalapnál. Kármán András pénzügyminiszter váltja Nagy Mártont Magyarország helyettes kormányzójaként az IMF-ben.
VG
2026.08.05, 20:44

Újabb nemzetközi tisztséget kapott Kármán András pénzügyminiszter: a kormány döntése alapján csütörtöktől ő látja el Magyarország helyettes kormányzói feladatait a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF). A szerda este megjelent kormányhatározattal Nagy Mártont mentették fel a tisztségből – írta a hvg.hu.

Kármán András parlament, költségvetés
Csütörtőtől Kármán András képviseli Magyarországot helyettes kormányzóként az IMF-ben / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Személyi változásról döntött a kormány a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Kormányzótanácsában: a szerda este közzétett kormányhatározat értelmében felmentették Nagy Mártont a Magyarországot képviselő helyettes kormányzói tisztségből, és helyére csütörtöki hatállyal Kármán András pénzügyminisztert nevezték ki.

Kármán András leváltotta Nagy Mártont

Az IMF Kormányzótanácsa a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete, amelyben minden tagországot egy kormányzó és egy helyettes kormányzó képvisel. Magyarország esetében a kormányzói tisztséget hagyományosan a Magyar Nemzeti Bank mindenkori elnöke tölti be, míg a helyettes kormányzó a pénzügyi-gazdasági ügyekért felelős kormánytag.

Ennek megfelelően tavaly márciusban, az MNB vezetésének változásával Varga Mihály váltotta Matolcsy Györgyöt a kormányzói pozícióban. Néhány héttel később Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter vette át a helyettes kormányzói feladatokat.

A mostani kormányátalakítás után azonban a pénzügyi tárcát vezető Kármán András kapta meg ezt a tisztséget is. A kinevezés azt jelenti, hogy a pénzügyminiszter a magyar delegáció tagjaként részt vehet az IMF döntéshozatali folyamataiban, valamint képviselheti Magyarország álláspontját a szervezet fórumain.

Az új megbízatás gyakorlati jelentősége már idén ősszel megmutatkozik: Kármán András várhatóan részt vesz az IMF és a Világbank éves közgyűlésén, amelyet október közepén Bangkokban rendeznek meg. Az esemény a világgazdaság és a nemzetközi pénzügyi rendszer egyik legfontosabb éves találkozója, ahol a tagállamok vezető pénzügyi döntéshozói vitatják meg a globális gazdasági kilátásokat, a pénzügyi stabilitás kérdéseit és a nemzetközi együttműködés irányait.

Kármán András új információkat közölt, ki lesz a NAV elnöke: ezen a napon fogja bejelenteni a Tisza-kormány – szűkül a kör, többen már nem tudnak jelentkezni

Lejárt a pályázás határideje. Kármán András most megosztott néhány új információt az adóhatóság vezetőjének kiválasztásáról. Ennek hosszú története van már a Tisza-kormányon belül.

 

Állampapír

Állampapír
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