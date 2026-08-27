Teljes változás készül? Itt van szó szerint Kármán András pénzügyminiszter váratlan nyilatkozata a 13. és a 14. nyugdíj jövőjéről – a Tisza-kormány más módszert javasol

Kármán András pénzügyminisztert volt az egyik vendége csütörtök reggel a Kossuth Rádió reggeli műsorának. A műsorvezető kérdezte a költségvetés helyzetéről, hogy szükség lehet-e az IMF vagy külső segítségre, de a 13. és a 14. havi nyugdíj jövője is szóba került, ennek kapcsán a tárcavezető pedig meglepően nyilatkozott.

Teljes változás készül? Itt van szó szerint Kármán András pénzügyminiszter váratlan nyilatkozata a 13. és a 14. nyugdíj jövőjéről / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kármán András azzal kezdte, hogy valóban súlyos örökséggel kell szembenéznünk, hiszen nem csak arról van szó, hogy ebben az évben elszállt a hiány, hanem egy folyamatnak a része a 2026-os választási költségvetés.

Nem következett be a repülő rajt, fél százalék volt a gazdasági növekedés az elmúlt évben, és az idei első félévben is a növekedés fele sem volt annak, amit terveztek. De szerinte nem csak tervezésbeli problémák voltak, hanem az átvilágítás során számos olyan tételt találtak, amelyek egyszerűen nem olyan összegben szerepeltek a költségvetésben, mint a hatályos szerződésekben.

Szerinte ilyen az autópálya-koncesszió vagy a mohácsi Duna-híd beruházása. Ezeket és más szerződéseket is igyekszik az új kormány újratárgyalni, ahol lehet, ott pedig felmondani. Kármán András azt állította, hogy a kormányváltás nélkül akár 8,3 százalék is lehetett volna az idei hiány. Most 7,5 százalékról beszélnek, ami szerinte annak köszönhető, hogy számos túlárazott szerződést vagy pazarló kiadást sikerült felmondani, megállítani, amiből érdemi megtakarítás származik rövid távon is.

Kármán András pénzügyminiszter váratlan nyilatkozata a 13. és a 14. nyugdíj jövőjéről

A riporter ezen a ponton kérdezett rá, hogy úgy fogják-e megoldani a hiány csökentését, hogy

jön a nyugdíjjelvétel,

jön a rezsielvétel.

Meg lehet-e 7,5 százalékos hiánynál oldani végső soron a megszorítást? – hangzott el a kérdés. A pénzügyminiszter úgy reagált, hogy már az eddigi döntések során 400 milliárd forintot sikerült megtakarítani és az év végéig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak megfordítani.

Majd arról beszélt, hogy az eddig kormányzati intézkedéseknek is fontos társadalmi politika üzenetei voltak, hiszen még ilyen nehéz költségvetési helyzetben is fontosnak érezték, hogy bevezessék a százer forintos iskola kezdési támogatást, vagy áfamentessé tegyék a vényköteles gyógyszereket és megemeljük a szociális tűzifakeretet.