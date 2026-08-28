Üzemanyagárak: ez most hidegzuhany, Kármán András világosan megüzente az autósoknak, hogy ne is számítsanak a kormány segítségére − „Ennél többet nem lehet tenni”
A gázolaj átlagára Magyarországon már jóval a korábbi 615 forintos védett ár felett jár, a hétvégétől pedig újabb áremelés jön. Bár most csak benzinért kell majd többet fizetni, de jó esély van rá, hogy a trendek egyhamar nem változnak számottevően, mivel a világpiacon dízelhiány alakult ki. Kármán András erre a helyzetre igyekezett reagálni, bár válasza nem volt túl megnyugtató.
Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában megmutatta Kármán András pénzügyminiszter pénteki parlamenti ülésnapon adott válaszát, miután az ellenzéki képviselők azt akarták megtudni, hogy várható-e a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon.
Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében
− fogalmazott a miniszter. Szűcs Gábor azonban emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban többször is arra szólította fel Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot.
„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írta Magyar Péter a Facebookon még március elején, amikor a Brent olaj ára elérte a 90 dollárt, miután kitört az iráni háború.
A hirtelen drágulásra azonnal reagált az Orbán-kormány, március 10-én be is vezette a védett üzemanyagárakat, így a benzin esetén 595, a gázolaj esetében 615 forintba maximálta az árakat. Aztán június 23-án már a Tisza-kormány kérésére az Országgyűlés kivezette őket.
Ugyanakkor sokan figyelmeztettek, hogy a kormány elkapkodta a döntését, mivel az iráni háború nem zárult le, így a konfliktus kiújulása újabb üzemanyagársokot idézhet elő. Annál is inkább, mert például a környező országok egyikében sem vezették ki a hatósági árakat.
A kritikusoknak végül igazuk lett, augusztus 10-re kudarcba fulladtak a béketárgyalások. Mivel az olaj ára ismét drámain megemelkedett, így a hazai autósok, főleg a gázolajt használók azzal szembesültek, hogy drágább a gázolaj, mint a korábbi védett ár.
Jelenleg is 85-90 dollár között mozog az európai piacon mérvadó Brent ára, és nem úgy néz ki, hogy egyhamar a konflitus lezárulna.
Hétvégén újabb áremelés jön
Ráadásul szombattól tovább emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, miközben a gázolajé változatlan marad. Az energiapiaci bizonytalanság most a benzines autók tulajdonosainak okozott kellemetlen meglepetést, így szombattól bruttó 5 forinttal kell többet fizetni egy liter 95-ös üzemanyagért.
A pénteki országos átlagárak alapján
- egy liter 95-ös benzin jelenleg 592 forintba kerül;
- míg a gázolaj literenként 677 forint.
Ha a nagykereskedelmi drágulás teljes egészében megjelenik a kutakon, a benzin ára ismét közelebb kerül a 600 forintos szinthez.
Kedvezőtlen kilátások
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb olajpiaci jelentéséből kiderült, hogy gázolajból igen szűkös az európai kínálat. Júliusban napi 27,7 millió hordóra csökkent a világ tengeri olajtermék-kereskedelme, ami 3,8 millió hordóval elmarad az egy évvel korábbi adattól. Ez elsősorban a közel-keleti szállítások akadozásával, valamint az orosz finomítói kapacitások kiesésével magyarázható.
A folyamatok negatív hatással voltak a gázolajárakra, a hazai kutakon január óta 19,5 százalékos emelkedés történt
Az európai energiapiac több irányból került nyomás alá. Február és július között a gázolajimport napi 600 ezer hordóval esett vissza. A közel-keleti szállítások napi 350 ezer, az amerikaiak 200 ezer, az orosz eredetűek pedig 130 ezer hordóval csökkentek. Ez azt jelenti, hogy valamennyi hagyományos beszerzési útvonal gyengült, míg a kieső mennyiséget csupán részben − napi 80 ezer hordóval − sikerült pótolni.
Oroszország az ukrán dróntámadások miatt volt kénytelen csökkenteni a gázolaj exportját, a közel-keleti szállítások a Hormuzi-szoros blokádja miatt akadoznak, míg a rendelkezésre álló amerikai exportot egész egyszerűen magasabb árat kínáló piacok szívják fel.
Mindeközben az európai finomítók magas kihasználtsággal dolgoznak. Júniusban napi 11,4 millió hordó nyersolajat dolgoztak fel, augusztusra pedig az IEA 11,6 milliós csúcsot vár. A kiugró termelési adatok ellenére a kontinens nem volt képes ellensúlyozni a súlyos importkiesést.