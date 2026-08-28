Üzemanyagárak: ez most hidegzuhany, Kármán András világosan megüzente az autósoknak, hogy ne is számítsanak a kormány segítségére − „Ennél többet nem lehet tenni”

A gázolaj átlagára Magyarországon már jóval a korábbi 615 forintos védett ár felett jár, a hétvégétől pedig újabb áremelés jön. Bár most csak benzinért kell majd többet fizetni, de jó esély van rá, hogy a trendek egyhamar nem változnak számottevően, mivel a világpiacon dízelhiány alakult ki. Kármán András erre a helyzetre igyekezett reagálni, bár válasza nem volt túl megnyugtató.

Kármán András tehetetlen / Fotó: AFP

Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában megmutatta Kármán András pénzügyminiszter pénteki parlamenti ülésnapon adott válaszát, miután az ellenzéki képviselők azt akarták megtudni, hogy várható-e a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon.

Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében

− fogalmazott a miniszter. Szűcs Gábor azonban emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban többször is arra szólította fel Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot.

„Elég a dumából és a hangulatkeltésből! Azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forinton a magyar benzinkutakon!” – írta Magyar Péter a Facebookon még március elején, amikor a Brent olaj ára elérte a 90 dollárt, miután kitört az iráni háború.

A hirtelen drágulásra azonnal reagált az Orbán-kormány, március 10-én be is vezette a védett üzemanyagárakat, így a benzin esetén 595, a gázolaj esetében 615 forintba maximálta az árakat. Aztán június 23-án már a Tisza-kormány kérésére az Országgyűlés kivezette őket.

Ugyanakkor sokan figyelmeztettek, hogy a kormány elkapkodta a döntését, mivel az iráni háború nem zárult le, így a konfliktus kiújulása újabb üzemanyagársokot idézhet elő. Annál is inkább, mert például a környező országok egyikében sem vezették ki a hatósági árakat.

A kritikusoknak végül igazuk lett, augusztus 10-re kudarcba fulladtak a béketárgyalások. Mivel az olaj ára ismét drámain megemelkedett, így a hazai autósok, főleg a gázolajt használók azzal szembesültek, hogy drágább a gázolaj, mint a korábbi védett ár.

Jelenleg is 85-90 dollár között mozog az európai piacon mérvadó Brent ára, és nem úgy néz ki, hogy egyhamar a konflitus lezárulna.