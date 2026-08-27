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Forintra pontosan kiderült, mekkora a fizetése a magyaroknak: ők keresik most a legtöbbet – az Orbán-kormány berobbantotta a nettó béreket

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A bruttó átlagkereset 754 700 forint volt idén júniusban a KSH legfrissebb adatai szerint. A nettó átlagkereset 529 700 forint volt.
VG
2026.08.27, 08:30
Frissítve: 2026.08.27, 08:34

2026 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754 700, a nettó átlagkereset 529 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatójából.

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A bruttó átlagkereset 754 700 forint volt idén júniusban / Fotó: Andrey Popov / Northfoto

A bruttó kereset mediánértéke 617 900, a nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot ért el, 8,8, illetve 10,9 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

Idén júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754 700 forint volt, 7,1 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 529 700 forintot ért el, ez 9,4 százalékkal magasabb volt, mint 2025 júniusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

Emelkedtek a keresetek

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 708 600 forint volt, ami 7,9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 700 800, a költségvetésben 717 600, a nonprofit szektorban 757 600 forintot tett ki, 7,5 és 9,0, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 7,6 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,7 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 617 900 forintot ért el, ami 8,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 438 000 forintot tett ki, ez 10,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

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