Valami kezd félremenni a magyar gazdaságban: hiába jött a Tisza-kormány, alig emelkednek a keresetek – az elemzők tartós lassulásra számítanak
Júniusban a vártnál jóval lassabban emelkedtek a keresetek Magyarországon. A bruttó bérek éves növekedési üteme 7,1 százalékra mérséklődött, míg a nettó reálkereset is csak 7,6 százalékkal nőtt. Az elemzők szerint a következő hónapok egyik fontos kérdése, hogy ez egy egyszeri megtorpanás vagy tartósabb lassulás jöhet.
Utoljára fél évtizede növekedtek ilyen lassan a keresetek Magyarországon
A KSH adatai alapján júniusban 7,1 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset éves összevetésben, ami Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint érdemi lassulást jelent.
Mint írja: a fékeződéshez a költségvetési szféra és a vállalkozások bérfolyamatai egyaránt hozzájárultak. A közigazgatásban, védelemben és kötelező társadalombiztosításban a májusi 10,5 százalékról 5 százalékra esett vissza a keresetek éves növekedése. S bár az oktatásban és a szociális ellátásban továbbra is kétszámjegyű bérdinamika látszott, az egészségügyben már a csak 2 százalék körüli volt az emelkedés – mutat rá a vezető elemző.
Ezzel párhuzamosan a versenyszférában több ágazatban is lassult a keresetek növekedése. Különösen
- a szállítás és raktározás,
- a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás,
- a távközlés és egyéb információs szolgáltatások,
- valamint a pénzügyi és biztosítási tevékenység
esetében volt alacsonyabb a bérdinamika. Ugyanakkor Molnár szerint ebben a magasabb bázis mellett az extra juttatások eltérő időzítése is szerepet játszhatott.
Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza szerint a júniusi adat hosszú idő után okozott érdemi negatív meglepetést.
Hasonlóan alacsony, 7,1 százalékos bruttó bérnövekedésre 2021 óta nem volt példa, míg a 2023-as adatot a fegyverpénz bázishatása torzította.
A keresetek alakulásában továbbra is meghatározó a januári minimálbér- és garantált bérminimum-emelés. A minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedett az év elején, ami Virovácz szerint érdemben javítja 2026-ben bérdinamikát.
A munkaerőpiac feszessége szintén felfelé hajtja a béreket, hiszen a vállalatok egy része továbbra is munkaerőt tartalékol, míg a demográfiai folyamatok már rövid távon is szűkítik a munkaerő-kínálatot. Virovácz Péter szerint emiatt a 2026-os év egészében továbbra is 9–10 százalék körüli éves átlagbér-növekedés várható.
Tovább zárult a bérolló: jelentősen javult az alacsonyabb keresetűek helyzete
A nettó átlagkereset 9,4 százalékkal emelkedett, amely az alacsony infláció mellett 7,6 százalékos reálkereset-növekedést jelentett júniusban. Az adóváltozások, köztük a családi és az anyákat érintő adókedvezmények kiterjesztése, szintén gyorsította a nettó keresetek növekedését.
A mediánkereset 8,8 százalékkal nőtt, vagyis gyorsabban emelkedett az átlagnál. Molnár Dániel szerint ezzel tovább szűkült a bérolló. Az alsó három jövedelmi ötödben 9–10 százalékos keresetnövekedés volt jellemző, míg a felső két ötödben 5–8 százalék közötti ütemet mértek.
Az alacsonyabb keresetűek helyzetét elsősorban a minimálbér-emelés és a közszféra célzott bérfejlesztései javították.
A szektorok között Virovácz Péter szerint viszonylag szűk sávban mozogtak a béremelések:
- a versenyszférában, a költségvetési és a nonprofit szférában 7–8,1 százalék közötti növekedés jelent meg.
- Az építőiparban, valamint a kisebb súlyú bányászati és villamosenergia-ágazatokban viszont átlag feletti emelkedést mértek.
- A szállítás, raktározás, illetve a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén pedig átlag alatti bérkiáramlást mértek.
Ugyanakkor ez utóbbi kapcsán az ING vezető közgazdásza felhívja a figyelmet, hogy a gyengébb adatot részben a szezonális foglalkoztatás összetételhatása magyarázhatja.
A közigazgatásban Virovácz további lassulásra számít, ugyanis a korábbi kétszámjegyű növekedést júniusban 5 százalékos emelkedés váltotta fel, miközben több területen már az illetmények visszavágása is hatással van a kereseti statisztikára.
A júniusi megtorpanás tartóssága egyelőre kérdéses, ám Molnár Dániel szerint az alacsony infláció miatt az év végéig fennmaradhat a számottevő reálbér-emelkedés, amely az adócsökkentésekkel együtt a fogyasztáson keresztül továbbra is fontos támasza lehet a gazdasági növekedésnek.
Molnár Dániel a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke kapcsán kitért rá, hogy azokat jelentősen befolyásolhatják a gazdasági kilátások, de szerinte legalább ilyen súllyal kell majd figyelembe venni a közszféra egyes területein végrehajtandó bérfejlesztések ütemezését is.
Virovácz Péter egy jóval óvatosabb béremelési pályát tart elképzelhetőnek a minimálbér esetében. Indokolttá vált a hároméves bérmegállapodás felülvizsgálata, az új szja-szabályok pedig olyan környezetet teremthetnek, amelyben a bruttó minimálbér emelése az elmúlt évekhez képest jóval szerényebb, alacsony egyszámjegyű mértékű lehet – mutat rá az elemző.