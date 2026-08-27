Valami kezd félremenni a magyar gazdaságban: hiába jött a Tisza-kormány, alig emelkednek a keresetek – az elemzők tartós lassulásra számítanak

Júniusban a vártnál jóval lassabban emelkedtek a keresetek Magyarországon. A bruttó bérek éves növekedési üteme 7,1 százalékra mérséklődött, míg a nettó reálkereset is csak 7,6 százalékkal nőtt. Az elemzők szerint a következő hónapok egyik fontos kérdése, hogy ez egy egyszeri megtorpanás vagy tartósabb lassulás jöhet.

A keresetek növekedése a versenyszférában is fékeződött. / Fotó: imago images/Jochen Eckel / Reuters

Utoljára fél évtizede növekedtek ilyen lassan a keresetek Magyarországon

A KSH adatai alapján júniusban 7,1 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset éves összevetésben, ami Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint érdemi lassulást jelent.

Mint írja: a fékeződéshez a költségvetési szféra és a vállalkozások bérfolyamatai egyaránt hozzájárultak. A közigazgatásban, védelemben és kötelező társadalombiztosításban a májusi 10,5 százalékról 5 százalékra esett vissza a keresetek éves növekedése. S bár az oktatásban és a szociális ellátásban továbbra is kétszámjegyű bérdinamika látszott, az egészségügyben már a csak 2 százalék körüli volt az emelkedés – mutat rá a vezető elemző.

Ezzel párhuzamosan a versenyszférában több ágazatban is lassult a keresetek növekedése. Különösen

a szállítás és raktározás,

a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás,

a távközlés és egyéb információs szolgáltatások,

valamint a pénzügyi és biztosítási tevékenység

esetében volt alacsonyabb a bérdinamika. Ugyanakkor Molnár szerint ebben a magasabb bázis mellett az extra juttatások eltérő időzítése is szerepet játszhatott.

Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza szerint a júniusi adat hosszú idő után okozott érdemi negatív meglepetést.

Hasonlóan alacsony, 7,1 százalékos bruttó bérnövekedésre 2021 óta nem volt példa, míg a 2023-as adatot a fegyverpénz bázishatása torzította.

A keresetek alakulásában továbbra is meghatározó a januári minimálbér- és garantált bérminimum-emelés. A minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedett az év elején, ami Virovácz szerint érdemben javítja 2026-ben bérdinamikát.

A munkaerőpiac feszessége szintén felfelé hajtja a béreket, hiszen a vállalatok egy része továbbra is munkaerőt tartalékol, míg a demográfiai folyamatok már rövid távon is szűkítik a munkaerő-kínálatot. Virovácz Péter szerint emiatt a 2026-os év egészében továbbra is 9–10 százalék körüli éves átlagbér-növekedés várható.