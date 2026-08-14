Ezeket a beruházásokat kaszálta el jó eséllyel a kormány: összeszedték a főbb tudnivalókat Vitézy Dávid halállistájáról
A kormány több, korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás különleges státuszát vonja vissza – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Az érintett projektek ezután a helyi építési szabályok szerint, a kiemelt beruházásokra vonatkozó gyorsított engedélyezési eljárás nélkül folytatódhatnak.
Egy tollvonás: több össztársadalmi szempontból fontos beruházás veszíti el kiemelt státuszát
A döntés érinti a Pázmány Campust is, mely kapcsán ismert: még az előző kormány 2020-ban határozott arról, hogy több mint 100 milliárd forintból új campus épül a katolikus egyetem számára a budapesti Palotanegyedben. Az egyetem egy csaknem teljes háztömböt kapott meg, az épületek egy részét már el is bontották.
A XXIII. kerület, Soroksár és Gyál határán fekvő, mintegy 500 hektáros terület szintén kikerül a kiemelt beruházások közül. A főként szántókból és erdőkből álló területet 2023-ban jelölték ki egy nagyszabású logisztikai elosztóközpont helyszínéül.
Megszűnik a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont kiemelt státusza is.
A projekt 2018-ban indult, az akkori elképzelések szerint egy nagyméretű teniszstadion épült volna a szigeten. Tarlós István akkori főpolgármester ellenezte a beruházás elindítását, a terv azonban később is napirenden maradt.
Sukorón szintén megszűnik egy kiemelt beruházás státusza. A Velencei-tó partjára tervezett Fiatalokért Központ megvalósításáról 2021-ben döntött az Orbán-kormány. A szabadidő- és rendezvényközpontot az EFOTT és egyes sportesemények helyszínének szánták.
A korábbi Club Aliga területének fejlesztése is elveszíti a kiemelt státuszt.
A balatonaligai ingatlan az elmúlt években egyébként Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségében is megfordult. A tervezett fejlesztés részeként egy nagyméretű szálloda épülhetne, amelynek engedélyezése a kiemelés megszűnésével várhatóan nehezebb lesz.
Az egykori Láng-gyár területén is új városrész építését tervezte az előző kormány. Korábban ezt a zónát elsőként jelölték ki rozsdaövezeti akcióterületként. A XIII. kerületi önkormányzat tiltakozását követően nyílvánították kiemelt projektté, most ezt a státuszt szűntette meg a kormány.
A Nyugati pályaudvar mellett tervezett Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kiemelt státuszát szintén visszavonják. Az előző kormány a Nyugati pályaudvar és a Podmaniczky utca közötti, jelenleg kihasználatlan területen hozta volna létre a központot, azonban ott a VI. kerület parkot szeretne létrehozni.
Vidéki fejlsztések is a süllyesztőbe kerülhetnek
Törökbálinton az egykori téglagyár területének fejlesztését is lehúzta a Tisza-kormány a kiemelt beruházások listájáról.
A korábban rozsdaövezetté nyilvánított területen lakóingatlanokat, szállodát és irodákat is tervezett megvalósítani, azonban a helyi önkormányzat több ponton próbálta korlátozni a fejlesztést. A kiemelt státusz mostani megszűnése, ha nem is pecsételi meg, de kifejezetten megnehezítheti a beruházás megvalósítását.
A Tihanyi-félszigeten található egykori Habsburg-rezidencia fejlesztését szintén érinti a kormánydöntés. A rossz állapotú kastélyt még a Gyurcsány-kormány idején privatizálták, majd a területen
- Csányi Sándor,
- Garancsi István és
- Hernádi Zsolt
érdekeltségei 11,5 milliárd forint állami támogatással kastélyszállót és egy „Tréningközpont Hotelt” alakítottak volna ki.