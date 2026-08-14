Ezeket a beruházásokat kaszálta el jó eséllyel a kormány: összeszedték a főbb tudnivalókat Vitézy Dávid halállistájáról

A kormány több, korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás különleges státuszát vonja vissza – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Az érintett projektek ezután a helyi építési szabályok szerint, a kiemelt beruházásokra vonatkozó gyorsított engedélyezési eljárás nélkül folytatódhatnak.

Egy sor kiemelt beruházás mehet a süllyesztőbe egy kormánydöntés nyomán. / Fotó: Építészfórum

Egy tollvonás: több össztársadalmi szempontból fontos beruházás veszíti el kiemelt státuszát

A döntés érinti a Pázmány Campust is, mely kapcsán ismert: még az előző kormány 2020-ban határozott arról, hogy több mint 100 milliárd forintból új campus épül a katolikus egyetem számára a budapesti Palotanegyedben. Az egyetem egy csaknem teljes háztömböt kapott meg, az épületek egy részét már el is bontották.

A XXIII. kerület, Soroksár és Gyál határán fekvő, mintegy 500 hektáros terület szintén kikerül a kiemelt beruházások közül. A főként szántókból és erdőkből álló területet 2023-ban jelölték ki egy nagyszabású logisztikai elosztóközpont helyszínéül.

Megszűnik a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont kiemelt státusza is.

A projekt 2018-ban indult, az akkori elképzelések szerint egy nagyméretű teniszstadion épült volna a szigeten. Tarlós István akkori főpolgármester ellenezte a beruházás elindítását, a terv azonban később is napirenden maradt.

Sukorón szintén megszűnik egy kiemelt beruházás státusza. A Velencei-tó partjára tervezett Fiatalokért Központ megvalósításáról 2021-ben döntött az Orbán-kormány. A szabadidő- és rendezvényközpontot az EFOTT és egyes sportesemények helyszínének szánták.

A korábbi Club Aliga területének fejlesztése is elveszíti a kiemelt státuszt.

A balatonaligai ingatlan az elmúlt években egyébként Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségében is megfordult. A tervezett fejlesztés részeként egy nagyméretű szálloda épülhetne, amelynek engedélyezése a kiemelés megszűnésével várhatóan nehezebb lesz.

Az egykori Láng-gyár területén is új városrész építését tervezte az előző kormány. Korábban ezt a zónát elsőként jelölték ki rozsdaövezeti akcióterületként. A XIII. kerületi önkormányzat tiltakozását követően nyílvánították kiemelt projektté, most ezt a státuszt szűntette meg a kormány.

A Nyugati pályaudvar mellett tervezett Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kiemelt státuszát szintén visszavonják. Az előző kormány a Nyugati pályaudvar és a Podmaniczky utca közötti, jelenleg kihasználatlan területen hozta volna létre a központot, azonban ott a VI. kerület parkot szeretne létrehozni.