Brutális ingyenpénzt adnak a bankok a magyaroknak, ha ezt a hitelt veszik fel tőlük: itt van az OTP, az MBH, az Erste, a K&H és a többi nagy ajánlata – sorban állnak érte az ügyfelek

A lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralták a bankok lakossági hitelezését az év első felében. Ennek hatására az együttes részesedésük már megközelítette a 90 százalékot az új szerződések összegéből – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint ilyen magas arányra az elmúlt években nem akadt példa.

A lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralták a bankok lakossági hitelezését az év első felében/Fotó: Maksim Safaniuk

A lakáskölcsönök húzzák legjobban a keresletet

A két konstrukció dominanciája leginkább annak köszönhető, hogy a lakáshitelek iránti kereslet szokatlanul nagy mértékben nőtt 2025 első hat hónapjához képest. A megkötött új szerződések összege itt közel a duplájára, 1577 milliárd forintra ugrott egy év alatt, így az új kölcsönök 61,4 százalékát ez az egy termék adja – szemben az egy évvel korábbi 48,7 százalékkal.

A lakáshitelek száguldása nyomán a személyi kölcsönök új szerződéseken belüli aránya ananak ellenére is csökkent 2025 első feléhez képest, hogy az új szerződések együttes összege több mint a harmadával, 705,5 milliárd forintra nőtt. Így a személyi kölcsönök az idei év első felében 27,5 százalékos szeletet hasítottak ki a teljes hitelezésből, miközben egy évvel korábban még 31,7 százalékot.

A személyi kölcsönök és lakáshitelek iránti felfokozott érdeklődés hatására az összes többi lakossági hitel mindössze az új szerződések összegének 11,1 százalékán osztozott. Ezen belül a babaváróé el a legnagyobb, 4,4 százalékos rész, míg a munkáshitel és a szabad felhasználású jelzálogkölcsön súlya 2 százalék körüli.

A lakáshiteleknél egyértelműen az Otthon Start megjelenése hozott áttörést, hiszen az új konstrukció bevezetését követően megugrott az új szerződések száma, és az egy ügyletre jutó átlagos összeg is. Gergely Péter szerint a személyi kölcsönöknél a csökkenő kamatok mellett a reálkeresetek emelkedése is fűti a piacot, és a lakáshitelekhez hasonlóan jelentős szerepet játszik a bővülésben az átlagos kölcsönösszeg emelkedése.

Már a teljes hitelállományban is látszik a változás

A lakáshitelek és személyi kölcsönök térnyerése a teljes hitelállományban is megmutatkozik. A lakáshitelek súlya a tavaly júniusi 51,7 százalékról idén nyár elejére 55,9 százalékra ugrott a már 14 000 milliárd forinthoz közelítő teljes lakossági hitelállományban. A személyi kölcsönök részesedése eközben 14,5 százalékra emelkedett, így a teljes összeg több mint 70 százalékát már ez a két hitel adja.