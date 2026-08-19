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személyi kölcsön

Brutális ingyenpénzt adnak a bankok a magyaroknak, ha ezt a hitelt veszik fel tőlük: itt van az OTP, az MBH, az Erste, a K&H és a többi nagy ajánlata – sorban állnak érte az ügyfelek

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Csúcsokat döntenek az idén a bankok a lakosság hitelezésében, de nem minden kölcsön iránt nőtt meg a kereslet. Az Otthon Start fűtötte lakáshitelekre és a személyi kölcsönökre éhesek igazán az ügyfelek. Minden más termék már a tizedét adja csak az új szerződések összegének.
VG
2026.08.19, 07:20

A lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralták a bankok lakossági hitelezését az év első felében. Ennek hatására az együttes részesedésük már megközelítette a 90 százalékot az új szerződések összegéből – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint ilyen magas arányra az elmúlt években nem akadt példa.

A lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralták a bankok lakossági hitelezését az év első felében
A lakáshitelek és a személyi kölcsönök uralták a bankok lakossági hitelezését az év első felében/Fotó: Maksim Safaniuk

A lakáskölcsönök húzzák legjobban a keresletet

A két konstrukció dominanciája leginkább annak köszönhető, hogy a lakáshitelek iránti kereslet szokatlanul nagy mértékben nőtt 2025 első hat hónapjához képest. A megkötött új szerződések összege itt közel a duplájára, 1577 milliárd forintra ugrott egy év alatt, így az új kölcsönök 61,4 százalékát ez az egy termék adja – szemben az egy évvel korábbi 48,7 százalékkal.

A lakáshitelek száguldása nyomán a személyi kölcsönök új szerződéseken belüli aránya ananak ellenére is csökkent 2025 első feléhez képest, hogy az új szerződések együttes összege több mint a harmadával, 705,5 milliárd forintra nőtt. Így a személyi kölcsönök az idei év első felében 27,5 százalékos szeletet hasítottak ki a teljes hitelezésből, miközben egy évvel korábban még 31,7 százalékot.

A személyi kölcsönök és lakáshitelek iránti felfokozott érdeklődés hatására az összes többi lakossági hitel mindössze az új szerződések összegének 11,1 százalékán osztozott. Ezen belül a babaváróé el a legnagyobb, 4,4 százalékos rész, míg a munkáshitel és a szabad felhasználású jelzálogkölcsön súlya 2 százalék körüli.

A lakáshiteleknél egyértelműen az Otthon Start megjelenése hozott áttörést, hiszen az új konstrukció bevezetését követően megugrott az új szerződések száma, és az egy ügyletre jutó átlagos összeg is. Gergely Péter szerint a személyi kölcsönöknél a csökkenő kamatok mellett a reálkeresetek emelkedése is fűti a piacot, és a lakáshitelekhez hasonlóan jelentős szerepet játszik a bővülésben az átlagos kölcsönösszeg emelkedése.

Már a teljes hitelállományban is látszik a változás

A lakáshitelek és személyi kölcsönök térnyerése a teljes hitelállományban is megmutatkozik. A lakáshitelek súlya a tavaly júniusi 51,7 százalékról idén nyár elejére 55,9 százalékra ugrott a már 14 000 milliárd forinthoz közelítő teljes lakossági hitelállományban. A személyi kölcsönök részesedése eközben 14,5 százalékra emelkedett, így a teljes összeg több mint 70 százalékát már ez a két hitel adja.

A babaváró kölcsön részesedése még mindig magas ugyan (június végén 16 százalék feletti volt), ám folyamatosan csökken, mivel a nagy kezdeti felfutás után az utóbbi évek vesztett a lendületéből ez a kedvezményes hitel.

Mindenki az Otthon Startot felvevőket csábítja

Az új lakáshitelek szárnyalását látva érthető, hogy a szerződések többségét adó Otthon Startot felvevő ügyfelekért folyik a legnagyobb verseny. A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint a több százezer forintos egyszeri jóváírások mellett a kamatoknál és a kezdeti költségeknél is nyújtanak kedvezményeket a bankok.

  • Az Erste aktuális akciójában akár 430 000 forint jóváírás is kapcsolódhat az Otthon Start hitelhez. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az igénylő maradéktalanul ki tudja használni a számlanyitási akció kedvezményeit is.
  • Az MBH Banknál 500 000 forint jóváírás is összegyűjthető a most futó akcióban, ha minden kedvezményt kihasználnak az igénylők.
  • A MagNet Bank 200 000 forint jóváírást ad az Otthon Start hitelért, ha az ügyfél legalább 10 millió forintot igényel, és számlát is vezet a pénzintézetnél. A MagNet most kedvezményes, évi 2,80 százalékos kamattal kínálja ezt a kölcsönt, és az induló költségeknél is ad kedvezményeket.
  • A CIB Bank összesen akár 340 000 forint jóváírást is ad az Otthon Start hitelért, miközben a futamidő – de legfeljebb a hitel törlesztése – végéig egyes lakossági számlacsomagok havi díját is elengedi. A CIB Bank évi 2,95 százalékos kamattal nyújtja a kölcsönt.
  • Az OTP Bank a kezdeti költségekhez kapcsolódóan ad kedvezményeket, miközben az Otthon Start hitel évnyerő változatban is elérhető a pénzintézetnél. Utóbbi lényege, hogy a futamidő első évében csak kamatot fizet az ügyfél.
  • Az UniCredit Bank 250 000 forint egyszeri jóváírást ad a támogatott hitelhez a feltételek teljesítése esetén, miközben kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamatot is kínál.
  • A K&H akár 360 000 forint egyszeri jóváírást ad a támogatott hitelhez: ehhez az szükséges, hogy az adós és az adóstárs is számlát nyisson, és teljesüljenek az egyéb feltételek is.
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