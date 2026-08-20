Költségvetés 2026: rögtön az augusztus 20-i hosszúhétvége után jön a Tisza-kormány módosítása, hidegzuhany várhat Magyarországra – nyilvánosságra hozzák Kármán András tervét
Megkapta a Költségvetési Tanács (KT) a Pénzügyminisztériumtól a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét – ezt a KT elnöke, Horváth Gábor erősítette meg a Világgazdaságnak telefonon. A költségvetés 2026-os átalakítása napokon belül ismertté válik.
A Költségvetési tanácsnál azt követően érdeklődtünk, hogy a Mandiner arról írt még kedden, hogy elkészült a 2026-os költségvetés módosítása, de a tervezet egyelőre nem nyilvános. Azonban a KT-nak már megküldték.
A lap információi szerint a Kármán András pénzügyminiszter által készített anyag súlyos megszorítást tartalmaz, mintegy 300 milliárd forintos forráselvonás szerepel benne, amelyet az egyes tárcáktól vonnának el.
Ezt az értesülést azonban eddig a Tisza-kormány nem kommentálta. Lapunk kereste a Pénzügyminisztériumot, de csak más témában kaptunk választ, a költségvetés 2026-os módosítására vonatkozó érdeklődésünkre nem érkezett válasz.
Így tehát csak kiszivárgott információk érhetők el, megerősített részletek nem állnak rendelkezésre. A Mandiner viszont azt is írta, hogy a minisztériumok még vitatkoznak, és a pénzügyminiszter dönti el, hogy
- az egészségügynek,
- az oktatásnak
- vagy a közlekedési tárcának
mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe. Hogy ez valóban így lesz-e, napokon belül kiderül, mindenesetre Kármán András már májusban pótköltségvetésről beszélt. Ennek kapcsán azt állította, hogy Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.
Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani. A jövő évi, 2027-es büdzsét egészen más alapokon fogjuk megtervezni – tett ígéretet korában. A módosított 2026-os költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.
Költségvetés 2026: rögtön az augusztus 20-i hosszúhétvége után jön a Tisza-kormány módosítása
Az események már most felpörögnek, a KT-elnöke ugyanis azt közölte a Világgazdasággal, hogy az augusztus 20-i hosszúhétvégét követően, 24-e hétfőre, 13:30-as kezdettel összehívták a Költségvetési tanács ülését, amelyet követően nyilvánosságra hozzák, mi szerepel a módosításban és azt, hogyan véleményezi a tanács.
Horváth Gábor a mindenkori Pénzügyminisztériummal és kormányzattal kialakult munkarendre hivatkozva elhárította érdeklődésünket arról, hogy cáfolja vagy erősítse meg a 300 milliárd forintos esetleges megszorítást. Részleteket nem kívánt közölni, de azt jelezte, hogy tisztában vannak a Tisza-kormány tervezetével és nem véletlen, hogy már hétfőre összehívták a KT ülését.
Arról, hogy valójában, milyen állapotban van Magyarország 2026-os költségvetése, némiképp széttartó kommunikáció zajlik. Július elején egy háttérbeszélgetésen – erre lapunk nem kapott meghívást – Kármán András arról beszélt, hogy
- elkészült az idei költségvetési leltár,
- az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg,
- és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről,
- október végéig pedig benyújtják a 2027-es költségvetést és elkészítik a középtávú költségvetési tervet.
Majd azt sorolta, hogy a költségvetési törvényben 3,7 százalékos hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra (ezt a Fidesz maga módosította 5 százalékra még tavaly novemberben – a szerk.) , a választások utáni átadáskor a belső előrejelzés 6,8 százalék deficitet mutatott, ami az átvilágítás után, további hiánynövelő tételek miatt 7,2 százalékra módosult.
A valós örökség szerinte 8,3 százalékos hiány, az EU-megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5 százaléka lenne további intézkedések nélkül.
1000 milliárd forint többlet után 300 milliárdos megszorítás?
Azonban augusztus elején már arról tájékoztatott a Pénzügyminisztérium, hogy július végéig (hét hónap alatt) az államháztartás központi alrendszere 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7 százaléka.
Külön felhívták a figyelmet rá, hogy az év eddig eltelt részében áprilisig magas hiány, azt követően többlet alakult ki az egyes hónapokban. Az első négyhavi hiány elérte a 3849,8 milliárd forintot, amely 919,3 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. Ezzel szemben a május-július havi többletek összege
991,9 milliárd forint volt, mely 847,8 milliárd forinttal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
A tavalyi év azonos időszakánál kedvezőbb egyenleg elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenéséből adódik. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is – részletezték.
Vagyis ezek alapján egy 300 milliárd forintos kormányzati megszorítás nem lenne indokolt.
Kármán András egy hete arról posztolt a közösségi oldalán, hogy azzal, hogy a költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárta a júliust, a hét hónapos hiány a kormányváltás óta az éves cél 91 százalékáról 68-ra mérséklődött. Áprilishoz képest ez érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás. Igaz, elismerte, hogy a kedvező adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy hátra lehetne dőlni.
- Szerinte a Tisza-kormány munkájának hála már csak 7,5 százalékos hiány várható. "Van tehát mit helyrehozni, a munka java pedig még előttünk áll."
- Előre jelezte, hogy egyetlen hónap egyenlege önmagában sosem ad teljes képet, mivel a havi adatokban jelentős egyszeri és szezonális hatások vannak. Augusztusban például az uniós források hazahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt várhatóan közel 2200 milliárd forintnyi kiadás fogja terhelni az egyenleget.
- A kedvező júliusi számoknak csak egy része épül be tartósan az éves egyenlegbe. A többlet egy részét az okozza, hogy a tervezettnél kevesebb kiadás jelentkezett – köztük olyanok is, amelyek nem eltűnnek, hanem a következő hónapokra tolódnak.
Minden apró eredménynek, egy-egy látványos havi rekordnak örülünk, de a cél továbbra is a kiszámítható és fenntartható államháztartás – zárta magyarázatát Kármán András.
Akárhogy is, jövő héten hőtfőn délután el dől, hogyan akarja módosítani a Tisza-kormány a 2026-os költségvetést. A fejleményekről a Világgazdaság tudósítani fog.