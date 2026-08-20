Költségvetés 2026: rögtön az augusztus 20-i hosszúhétvége után jön a Tisza-kormány módosítása, hidegzuhany várhat Magyarországra – nyilvánosságra hozzák Kármán András tervét

Megkapta a Költségvetési Tanács (KT) a Pénzügyminisztériumtól a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét – ezt a KT elnöke, Horváth Gábor erősítette meg a Világgazdaságnak telefonon. A költségvetés 2026-os átalakítása napokon belül ismertté válik.

Költségvetés 2026: rögtön az augusztus 20-i hosszúhétvége után jön a Tisza-kormány módosítása, Kármán András elkészült a tervvel / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Költségvetési tanácsnál azt követően érdeklődtünk, hogy a Mandiner arról írt még kedden, hogy elkészült a 2026-os költségvetés módosítása, de a tervezet egyelőre nem nyilvános. Azonban a KT-nak már megküldték.

A lap információi szerint a Kármán András pénzügyminiszter által készített anyag súlyos megszorítást tartalmaz, mintegy 300 milliárd forintos forráselvonás szerepel benne, amelyet az egyes tárcáktól vonnának el.

Ezt az értesülést azonban eddig a Tisza-kormány nem kommentálta. Lapunk kereste a Pénzügyminisztériumot, de csak más témában kaptunk választ, a költségvetés 2026-os módosítására vonatkozó érdeklődésünkre nem érkezett válasz.

Így tehát csak kiszivárgott információk érhetők el, megerősített részletek nem állnak rendelkezésre. A Mandiner viszont azt is írta, hogy a minisztériumok még vitatkoznak, és a pénzügyminiszter dönti el, hogy

az egészségügynek,

az oktatásnak

vagy a közlekedési tárcának

mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe. Hogy ez valóban így lesz-e, napokon belül kiderül, mindenesetre Kármán András már májusban pótköltségvetésről beszélt. Ennek kapcsán azt állította, hogy Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani. A jövő évi, 2027-es büdzsét egészen más alapokon fogjuk megtervezni – tett ígéretet korában. A módosított 2026-os költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

Költségvetés 2026: rögtön az augusztus 20-i hosszúhétvége után jön a Tisza-kormány módosítása

Az események már most felpörögnek, a KT-elnöke ugyanis azt közölte a Világgazdasággal, hogy az augusztus 20-i hosszúhétvégét követően, 24-e hétfőre, 13:30-as kezdettel összehívták a Költségvetési tanács ülését, amelyet követően nyilvánosságra hozzák, mi szerepel a módosításban és azt, hogyan véleményezi a tanács.