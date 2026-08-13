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Kármán András
pénzügyminiszter
költségvetés

Elismerte Kármán András: tényleg egyszeri okokból ugrott meg többlet az államkasszában – augusztusra már kilyukadhat a költségvetés

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Az államháztartás 524 milliárd forintos többlettel zárta a júliust. Kármán András elárulta, mi áll a kedvező költségvetési adatok mögött.
VG
2026.08.13, 07:37
Frissítve: 2026.08.13, 08:11

„A júliusi adatok kedvezőek: a költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot, a hét hónapos hiány pedig a kormányváltás óta az éves cél 91 százalékáról 68 százalékára mérséklődött. Áprilishoz képest ez érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás. Ez a fordulat nem a véletlen műve. A takarékosabb állami működés, illetve a pazarlás és lopás megszüntetése kezd megmutatkozni a számokban” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

Kármán András parlament, költségvetés
Kármán András elárulta, mi áll a kedvező költségvetési adatok mögött / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető szerint a kedvező adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy hátradőlhetünk, a költségvetés helyzete továbbra is nagyon egyértelműen mutatja az Orbán-rendszer nehéz örökségét. Úgy véli, hogy

  1. Kormányváltás nélkül idén GDP-arányosan 8,3 százalékos hiány felé tartott volna az államháztartás. Ma, a TISZA kormány munkájának hála már “csak” 7,5 százalékos hiány várható, vagyis a lyuk, amit a Fidesz ütött a költségvetésen, még mindig jelentős. Van tehát mit helyrehozni, a munka java pedig még előttünk áll.
  2. Egyetlen hónap egyenlege önmagában sosem ad teljes képet: a havi adatokban jelentős egyszeri és szezonális hatások vannak. Augusztusban például az uniós források hazahozatalához kapcsolódó előfinanszírozási feladatok miatt várhatóan közel 2200 milliárd forintnyi kiadás fogja terhelni az egyenleget – vagyis a következő havi szám óhatatlanul más képet mutat majd. Ez nem rossz hír, egyszerűen a finanszírozás természetes ritmusa.
  3. Valóban történt egy fordulat a költségvetési fegyelemben, de a kedvező júliusi számoknak csak egy része épül be tartósan az éves egyenlegbe. A többlet egy részét az okozza, hogy a tervezettnél kevesebb kiadás jelentkezett – köztük olyanok is, amelyek nem eltűnnek, hanem a következő hónapokra tolódnak.

„Minden apró eredménynek, egy-egy látványos havi rekordnak örülünk, de a cél továbbra is a kiszámítható és fenntartható államháztartás” – zárta gonolatait a pénzügyminiszter.

Kozmetikázta a költségvetési számokat Kármán András – Lázár Vitézynek szánt ajándéka hozta össze a gigantikus többletet

A hangzatos szavak ellenére semmilyen érdemi korrekció nem történt a költségvetési folyamatokban, pusztán két nagyobb tétel hozta össze a gigantikus júliusi szufficitet – tudta meg a Világgazdaság. Ahogy beszámoltunk róla, júliusban a Kármán András-vezette szaktárca közlése szerint történelmi, 524,3 milliárdos többlet jött össze az államkasszában, ami Magyar Péter miniszterelnök szerint annak bizonyítéka, hogy az új kormány megszüntette a lopást. Csakhogy a kormányfő nem bontotta ki az igazság minden részletét. Információink szerint a jelentős többlet a tanári béremelések, illetve Lázár János ex-miniszter által letárgyalt EIB-hitel elszámolása miatt jött össze költségvetésben.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a napokban cáfolta a miniszterelnök szavait. Az elemző szerint ugyanis soha nem voltunk államcsőd közelében.

„Teljesen mindegy, ki mondja, soha nem voltunk államcsőd közelében. Nagyon szeretnek politikusok ilyenekkel felvágni, de a legkárosabb dolog, aminek nincs köze a valóságos” – fogalmazott. Ráadásul Virovácz szerint ha 7 százalék körüli hiányszintet lát a piac, az sem dráma, ugyanis nem fogja érdemben megváltoztatni a magyar gazdaság megítélését.  A valóságban az elemzők és a nemzetközi hitelintézetek is 6-5-7 százalék közötti hiányt valószínűsítenek idén, ami jóval alacsonyabb a miniszterelnök által bemondott számoknál.

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