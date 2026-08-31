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Tisza-kormány
Kármán András
Pénzügyminisztérium
költségvetés módosítás
költségvetés

Kármán András az utolsó pillanatban benyújtotta a 2026-os költségvetés módosítását

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Alaposan átírná az idei büdzsét a kormány: a korábbi 3,7 százalékos hiánycél helyett már 7,5 százalékos GDP-arányos deficittel számol. A 2026-os költségvetés módosítása mintegy 700 milliárd forintnyi takarékossági intézkedést, egy 500 milliárdos Havária Alapot és több új szociális intézkedést is tartalmaz. Az államadósság aránya ugyanakkor átmenetileg 77,5 százalékra emelkedhet.
VG
2026.08.31, 13:19
Frissítve: 2026.08.31, 13:25

Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány hétfőn – írta meg az MTI. Korábban a kormány azt közölte, a módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. A költségvetésmódosítás benyújtásának határideje augusztus 31-e, azaz a mai nap volt.

Kármán András az utolsó pillanatban benyújtotta a 2026-os költségvetés módosítását
Kármán András az utolsó pillanatban benyújtotta a 2026-os költségvetés módosítását / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A kormány közlése szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a korábbi 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycélt 7,5 százalékra emeli a kormány. A Pénzügyminisztérium júliusi átvilágítása szerint kormányváltás és további intézkedések nélkül a deficit akár a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna, amit a kabinet az előző kormány választás előtti kiadásaival, előnytelen szerződésekkel és kontroll nélküli költekezéssel magyaráz. A kormány számításai szerint 

  • az uniós forrásokról kötött megállapodás 0,5 százalékponttal, 
  • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása 0,2 százalékponttal, 
  • az állampapírpiaci hozamok csökkenése pedig további 0,1 százalékponttal javítja az idei egyenleget. 

A kabinet arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben áprilisig rekordszintre nőtt a felhalmozott hiány, május és július között közel 1000 milliárd forintos többlet alakult ki, amelyben a takarékosabb gazdálkodás mellett egyszeri és átmeneti hatások is szerepet játszottak. A törvényjavaslat mintegy 400 milliárd forintnyi, már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz, köztük a kormánytagok és képviselők fizetésének csökkentését, a mohácsi Duna-híd költségeinek mérséklését és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. 

Az év hátralévő részére további mintegy 300 milliárd forintos megtakarítással számolnak, a tárcánkénti bontásról pedig az egyes szerződések felülvizsgálata után október közepéig dönthet a kormány, így az idei takarékossági intézkedések összértéke elérheti a 700 milliárd forintot. A módosított büdzsében egy 500 milliárd forintos Havária Alapot is létrehoznak, amely elsősorban az aszály és az energiaellátási zavarok előre nem látható költségvetési következményeinek kezelésére szolgál. 

A csomag szociális intézkedéseket is tartalmaz: 400 ezer rászoruló gyermek 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaphat, áfamentessé válnának a vényköteles gyógyszerek, a tűzifa áfája 27-ről 5 százalékra csökkenne, a szociális tűzifa keretét pedig megdupláznák. A magasabb hiány és a korábban vártnál alacsonyabb nominális GDP miatt az államadósság GDP-arányos mutatója a kormány várakozása szerint 2026-ban 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet. A kabinet azt ígéri, hogy az adósságráta 2026 után ismét csökkenő pályára áll, ennek középtávú tervét pedig a 2027-es költségvetési törvényjavaslattal együtt októberben hozza nyilvánosságra.

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