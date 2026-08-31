Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány hétfőn – írta meg az MTI. Korábban a kormány azt közölte, a módosítás célja, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. A költségvetésmódosítás benyújtásának határideje augusztus 31-e, azaz a mai nap volt.

Kármán András az utolsó pillanatban benyújtotta a 2026-os költségvetés módosítását / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

A kormány közlése szerint a módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a korábbi 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycélt 7,5 százalékra emeli a kormány. A Pénzügyminisztérium júliusi átvilágítása szerint kormányváltás és további intézkedések nélkül a deficit akár a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna, amit a kabinet az előző kormány választás előtti kiadásaival, előnytelen szerződésekkel és kontroll nélküli költekezéssel magyaráz. A kormány számításai szerint

az uniós forrásokról kötött megállapodás 0,5 százalékponttal,

a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása 0,2 százalékponttal,

az állampapírpiaci hozamok csökkenése pedig további 0,1 százalékponttal javítja az idei egyenleget.

A kabinet arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben áprilisig rekordszintre nőtt a felhalmozott hiány, május és július között közel 1000 milliárd forintos többlet alakult ki, amelyben a takarékosabb gazdálkodás mellett egyszeri és átmeneti hatások is szerepet játszottak. A törvényjavaslat mintegy 400 milliárd forintnyi, már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz, köztük a kormánytagok és képviselők fizetésének csökkentését, a mohácsi Duna-híd költségeinek mérséklését és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

Az év hátralévő részére további mintegy 300 milliárd forintos megtakarítással számolnak, a tárcánkénti bontásról pedig az egyes szerződések felülvizsgálata után október közepéig dönthet a kormány, így az idei takarékossági intézkedések összértéke elérheti a 700 milliárd forintot. A módosított büdzsében egy 500 milliárd forintos Havária Alapot is létrehoznak, amely elsősorban az aszály és az energiaellátási zavarok előre nem látható költségvetési következményeinek kezelésére szolgál.