Sokkoló információ jelent meg a magyar költségvetés valós helyzetéről: Kármán András 300 milliárd forinttal elszámolhatta magát? Már ősztől brutális megszorításra készülhet a Tisza-kormány

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása – értesült a Mandiner. Egyelőre nem nyilvános az anyag, de a Költségvetési Tanácsnak már megküldték. Információik szerint a tervezetben 300 milliárdos forráselvonás van az egyes tárcáktól.

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása/Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A minisztériumok még vitatkoznak, ki mennyit fizessen be a költségvetésbe

A minisztériumok még vitatkoznak, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe. Kármán András pénzügyminiszter egyébként már májusban pótköltségvetésről beszélt. Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani

– tett ígéretet. Hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni.

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

Bő hete még majdnem 1000 milliárd forintos többletet jelentett a Pénzügyminisztérium, ennek fényében pedig igencsak meglepő az állítólagos 300 milliárd forintos megszorítás. A júniusi pénzügyminisztériumi tájékoztató még arról számolt be, hogy az év addig eltelt időszakában az éves cél 80, 2 százalékánál tartott. A január és július közt eltelt hét hónapban az államháztartás központi alrendszere 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7 százaléka – összesít a pénzügyi tárca közleménye.

A hiány java most is a központi költségvetésből származott (2773,6 milliárd forint), de alakult ki számottevő lyuk a társadalombiztosításnál is (211 milliárd forint) ,miközben az elkülönített állami pénzalapoknál 126,8 milliárd forintos többletet hoztak össze.

Augusztusra már kilyukadhat a költségvetés

„A júliusi adatok kedvezőek: a költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot, a hét hónapos hiány pedig a kormányváltás óta az éves cél 91 százalékáról 68 százalékára mérséklődött. Áprilishoz képest ez érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás. Ez a fordulat nem a véletlen műve. A takarékosabb állami működés, illetve a pazarlás és lopás megszüntetése kezd megmutatkozni a számokban” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.