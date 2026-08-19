Deviza
EUR/HUF365,5 -0,04% USD/HUF315,36 -0,16% GBP/HUF427,17 -0,09% CHF/HUF388,8 0% PLN/HUF84,47 -0,12% RON/HUF69,72 0% CZK/HUF15,11 -0,03% EUR/HUF365,5 -0,04% USD/HUF315,36 -0,16% GBP/HUF427,17 -0,09% CHF/HUF388,8 0% PLN/HUF84,47 -0,12% RON/HUF69,72 0% CZK/HUF15,11 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
költségvetés
Kármán András
államkassza

Sokkoló információ jelent meg a magyar költségvetés valós helyzetéről: Kármán András 300 milliárd forinttal elszámolhatta magát? Már ősztől brutális megszorításra készülhet a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már a Költségvetési Tanácsnál a kormány javaslata, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe. Kilyukadhat a költségvetés?
VG
2026.08.19, 06:20
Frissítve: 2026.08.19, 06:23

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása – értesült a Mandiner. Egyelőre nem nyilvános az anyag, de a Költségvetési Tanácsnak már megküldték. Információik szerint a tervezetben 300 milliárdos forráselvonás van az egyes tárcáktól. 

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása
Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása/Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A minisztériumok még vitatkoznak, ki mennyit fizessen be a költségvetésbe

A minisztériumok még vitatkoznak, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe. Kármán András pénzügyminiszter egyébként már májusban pótköltségvetésről beszélt. Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani 

– tett ígéretet. Hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni.

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

Bő hete még majdnem 1000 milliárd forintos többletet jelentett a Pénzügyminisztérium, ennek fényében pedig igencsak meglepő az állítólagos 300 milliárd forintos megszorítás. A júniusi pénzügyminisztériumi tájékoztató még arról számolt be, hogy az év addig eltelt időszakában az éves cél 80, 2 százalékánál tartott. A január és július közt eltelt hét hónapban az államháztartás központi alrendszere 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7 százaléka – összesít a pénzügyi tárca közleménye. 

A hiány java most is a központi költségvetésből származott (2773,6 milliárd forint), de alakult ki számottevő lyuk a társadalombiztosításnál is (211 milliárd forint) ,miközben az elkülönített állami pénzalapoknál 126,8 milliárd forintos többletet hoztak össze.

Augusztusra már kilyukadhat a költségvetés

„A júliusi adatok kedvezőek: a költségvetés 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot, a hét hónapos hiány pedig a kormányváltás óta az éves cél 91 százalékáról 68 százalékára mérséklődött. Áprilishoz képest ez érdemi, közel 1000 milliárd forintos javulás. Ez a fordulat nem a véletlen műve. A takarékosabb állami működés, illetve a pazarlás és lopás megszüntetése kezd megmutatkozni a számokban” – írta Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

A hangzatos szavak ellenére semmilyen érdemi korrekció nem történt a költségvetési folyamatokban, pusztán két nagyobb tétel hozta össze a gigantikus júliusi szufficitet – tudta meg a Világgazdaság. Ahogy beszámoltunk róla, júliusban a Kármán András-vezette szaktárca közlése szerint történelmi, 524,3 milliárdos többlet jött össze az államkasszában, ami Magyar Péter miniszterelnök szerint annak bizonyítéka, hogy az új kormány megszüntette a lopást. Csakhogy a kormányfő nem bontotta ki az igazság minden részletét. Információink szerint a jelentős többlet a tanári béremelések, illetve Lázár János ex-miniszter által letárgyalt EIB-hitel elszámolása miatt jött össze költségvetésben.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a napokban cáfolta a miniszterelnök szavait. Az elemző szerint ugyanis soha nem voltunk államcsőd közelében.

Írásban érdeklődtünk a Mandineren megjelent állításról, amint érkezik válasz, közzétesszük.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu