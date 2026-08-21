Kórházi fertőzések: szeptembertől új világ jön Magyarországon, eldől, melyik a legjobb egészségügyi intézmény? Nyilvánosságra hozzák a titkolt adatokat, erre figyeljenek a betegek

Nagy változás jön a magyar egészségügyben, szeptembertől ugyanis nyilvánosan is hozzáférhetők lesznek az egyes kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) már elkészítette azt a módszertant, amely alapján az intézményi adatokat közzéteszik.

Szeptembertől nyilvánosan is hozzáférhetők lesznek az egyes kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai/Fotó: Shutterstock

Eddig is gyűjtötték a kórházak fertőzési adatait

A változás azért jelentős, mert eddig a kórházak fertőzési adatait ugyan gyűjtötték, de a nagyközönség számára nem volt ilyen formában hozzáférhető egy egységes, intézményi szintű rendszer. Mostantól a betegek, hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók is pontosabb képet kaphatnak arról, milyen fertőzések fordulnak elő az egyes intézményekben.

Szeptembertől nyílik meg az új rendszer

A kormány 2026 májusában döntött arról, hogy az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények validált és szakmailag értelmezett fertőzési adatait nyilvánosságra kell hozni. Az országos módszertan kidolgozását az NNGYK kapta feladatul. A hatóság július 24-én jelentette be, hogy a módszertan elkészült, és 2026 szeptemberének elején indulhat a nyilvános adatközlési rendszer.

Ez azt jelenti, hogy hamarosan egy beteg vagy hozzátartozó már nem kizárólag ismerősök tapasztalataira, internetes véleményekre vagy általános hírekre támaszkodhat, amikor egy kórház betegbiztonságáról szeretne tájékozódni.

Milyen adatokat lehet majd látni?

Az új rendszer nem egyszerűen egy „jó kórház-rossz kórház” rangsort készít. Az NNGYK módszertana szerint az intézményi adatok között többféle egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés jelenhet meg. Ilyenek például:

húgyúti fertőzések,

műtéti sebfertőzések,

véráramfertőzések,

alsó légúti fertőzések, (köztük tüdőgyulladások),

gasztrointesztinális fertőzések,

valamint egyes antibiotikum-rezisztens kórokozók.

Az adatok a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer (NNSR) több év alatt kialakított adatbázisára épülnek. Az NNGYK szerint egységes definíciók és validált surveillance-módszertan alapján gyűjtik és dolgozzák fel őket.