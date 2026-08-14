Itt a lista: ezekbe a nagyberuházásokba nyúl bele Vitézy Dávid és a kormány
A kormány összesen kilenc nagyberuházáshoz kapcsolódó kiemelő rendelet visszavonását tervezi. Listára került a törökbálinti egykori téglagyár rozsdaövezeti fejlesztése, valamint a XIII. kerületi Láng-gyár területének fejlesztése is.
Az utóbbi projekt esete azért különösen érdekes, mert ott már megkezdődött egy több ezer lakást, irodákat, üzlethelyiségeket és parkot magában foglaló új városnegyed kialakítása.
Ezeket a kiemelő rendeleteket vonná vissza a kormány
Az imént ismertetett beruházások mellett
- a balatonvilágosi Club Aliga,
- valamint az egykori Habsburg József főhercegi nyári rezidencia területére tervezett Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont fejlesztése is elveszti különleges státuszát.
A Velencei-tónál a sukorói Fiatalokért Központ, Budapesten pedig a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont, a Pázmány Campus, valamint a Nyugati pályaudvar mellé tervezett Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kiemelő rendelete kerülhet hatályon kívül.
Ezenkívül a Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron, illetve Gyálon tervezett logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés is elveszíti különleges státuszát.
Mi jöhet most?
A döntés elsősorban jogi és ingatlanfejlesztési következményekkel jár.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások rendszerét azért hozták létre, hogy egyes projektek engedélyezését és megvalósítását felgyorsítsák.
A kormány így rendeletekben határozhatott meg hatósági, településrendezési vagy építési előírásokat, ezzel segítve a beruházások megvalósítását.
A rendeletek visszavonása ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházások leállítását. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a már kiadott építési engedéllyel rendelkező projektek esetében nem lesz változás, mivel ennek túlságosan magas költségei lennének.
A tervek módosítására azonban már nem lesz mód a kiemelt státusszal.
A legfontosabb változás, hogy a projektek a jövőben nem élvezhetik a kiemelő rendeletek előnyeit. Ezáltal a beruházóknak többet kell majd egyeztetniük a helyi önkormányzatokkal, ami a szubszidiaritás elvét tekintve előnyös lehet, azonban lelassíthatja a tervek megvalósítását. Ez a budapesti lakhatási problémák, valamint az utóbbi időszakban gyengélkedő építőipari teljesítmény tekintetében okozhat további problémákat.