Itt a lista: ezekbe a nagyberuházásokba nyúl bele Vitézy Dávid és a kormány

A kormány összesen kilenc nagyberuházáshoz kapcsolódó kiemelő rendelet visszavonását tervezi. Listára került a törökbálinti egykori téglagyár rozsdaövezeti fejlesztése, valamint a XIII. kerületi Láng-gyár területének fejlesztése is.

Több nagyberuházás különleges státuszát veszi el a kormány / Fotó: Hatlaczki Balazs

Az utóbbi projekt esete azért különösen érdekes, mert ott már megkezdődött egy több ezer lakást, irodákat, üzlethelyiségeket és parkot magában foglaló új városnegyed kialakítása.

Ezeket a kiemelő rendeleteket vonná vissza a kormány

Az imént ismertetett beruházások mellett

a balatonvilágosi Club Aliga,

valamint az egykori Habsburg József főhercegi nyári rezidencia területére tervezett Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont fejlesztése is elveszti különleges státuszát.

A Velencei-tónál a sukorói Fiatalokért Központ, Budapesten pedig a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont, a Pázmány Campus, valamint a Nyugati pályaudvar mellé tervezett Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kiemelő rendelete kerülhet hatályon kívül.

Ezenkívül a Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron, illetve Gyálon tervezett logisztikai és általános gazdasági célú ingatlanfejlesztés is elveszíti különleges státuszát.

Mi jöhet most?

A döntés elsősorban jogi és ingatlanfejlesztési következményekkel jár.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások rendszerét azért hozták létre, hogy egyes projektek engedélyezését és megvalósítását felgyorsítsák.

A kormány így rendeletekben határozhatott meg hatósági, településrendezési vagy építési előírásokat, ezzel segítve a beruházások megvalósítását.

A rendeletek visszavonása ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházások leállítását. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a már kiadott építési engedéllyel rendelkező projektek esetében nem lesz változás, mivel ennek túlságosan magas költségei lennének.

A tervek módosítására azonban már nem lesz mód a kiemelt státusszal.

A legfontosabb változás, hogy a projektek a jövőben nem élvezhetik a kiemelő rendeletek előnyeit. Ezáltal a beruházóknak többet kell majd egyeztetniük a helyi önkormányzatokkal, ami a szubszidiaritás elvét tekintve előnyös lehet, azonban lelassíthatja a tervek megvalósítását. Ez a budapesti lakhatási problémák, valamint az utóbbi időszakban gyengélkedő építőipari teljesítmény tekintetében okozhat további problémákat.