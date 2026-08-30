Erre senki nem figyelt, nagyon furcsa a dunai fenékküszöb közbeszerzése: jól ismert cég nyerte meg, másnak esélye se volt – 30 százalékkal drágábban dolgozik, a Tisza-kormány fizeti

Az elmúlt hetekben rengetek szó esett a Dunán épülő fenékküszöbről annak is köszönhetően, hogy a Tisza-kormány fő kommunikációs témaként használja a paksi atomerőmű termelésének biztosítását. Ez a cél közös érdek, ugyanakkor a fejlemények olyannira lekötik a figyelmet, hogy számos kérdés vagy nem merül fel, vagy egyszerűen elsikkad. Ilyen például a Duna-fenékküszöb emelésének közbeszerzése is, pedig ennek kapcsán van miről beszélni.

Közbeszerzés a dunai fenékküszöb megépítésére: jól ismert cég nyert, másnak esélye se volt – 30 százalékkal drágábban dolgozik / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) még augusztus 12-én jelent meg az ajánlati, részvételi felhívás "a Duna-fenékküszöb emelése a Paksi Atomerőműnél" címmel.

Ebben a közbeszerzés leírásánál az olvasható, hogy a tervezett beavatkozás alapvető célja a Paksi Atomerőmű üzembiztonságához és termeléséhez szükséges vízszint biztosítása a Dunán rendkívüli kisvizes időszakokban is, ezáltal annak elősegítése, hogy az atomerőmű vízkivételi műtárgyai és szivattyúi a szükséges vízutánpótlást folyamatosan és üzembiztosan megkapják.

A feladat keretében olyan, a Duna medrében elhelyezkedő fenékküszöb megtervezése és megvalósítása szükséges, amely a rendkívüli kisvizes állapotok esetén a vízszint helyi megemelésével biztosítja a Paksi Atomerőmű vízkivételi rendszerének működéséhez szükséges hidraulikai feltételeket. A beavatkozás műszaki kialakítását úgy kell meghatározni, hogy az a szükséges vízszint biztosítása mellett

a Duna vízszállító képességére,

medermorfológiai viszonyaira,

valamint a környező létesítményekre gyakorolt hatások szempontjából is

megfelelő legyen. A teljesítési határidő 120 naptári nap. Ami egyből szemet szúr, hogy az ajánlatkérő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közbeszerzést "hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként" folytatja le, ami nem szokványos tendereztetés.

Közbeszerzés a dunai fenékküszöb megépítésére: jól ismert cég nyert, másnak esélye se volt

Ahogy az a Közbeszerzési Hatóság honlapján is szerepel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak a közbeszerzési törvényben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén alkalmazható, merthogy ez

versenyszűkítő és versenykorlátozó,

és a törvény csak kivételes körülmények között, szigorú szabályok betartása mellett engedi alkalmazni.