Ez gyors volt: megindult az első állami vizsgálat a Tisza-kormánnyal szemben, nem marad annyiban az augusztus 20-i korrupciós botrány – Magyar Péteréknek meg kell szólalniuk

Közérdekű bejelentés alapján vizsgálat indult a Közbeszerzési Hatóságnál az augusztus 20-i kormányzati ünnepség közbeszerzése kapcsán – értesült a Világgazdaság.

Közbeszerzési hatóság: megindult az első állami vizsgálat a Tisza-kormányzattal szemben / Fotó: Facebook/Kapitány István

Lapunk információ szerint a hatóság megkezdte az ügy feldolgozását, egyelőre nem világos, milyen határidő mellett. Forrásaink nem pontosították, hogy a közérdekű bejelentést, ki tette ponotsan.

Korábban a Fidesz-frakció azt ígérte, közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a Közbeszerzési Hatóságnál, így könnyen lehet, hogy az ellenzéki párt a bejelentő. A Világgazdaság tudomása szerint a vizsgálat az elején tart.

Szerda reggel Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő arról írt a közösségi olalán, hogy ha a Tisza-kormány továbbra sem foglalkozik az államalapítási ünnepség lebonyolításának ügyével, akkor feljelentést fog tenni.

Cikkünk megjelenésekor a Belügyminisztérium arról adott tájékoztatást, hogy az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el.

Augusztus 20-i tűzijáték korrupciós botránya: mit vizsgálhat a Közbeszerzési Hatóság?

A történtek mostanra részletesen dokumentáltak, belső levelezések is a rendelkezésre állnak, ezért akár az is előfordulhat, hogy a Közbeszerzési Hatóság hamar ki tudja alakítani az álláspontját a kérdésben.

Ha úgy ítéli meg, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának megindítását kezdeményezheti abban az esetben, ha feladatköre ellátása során a közbeszerzésekről szóló törvénybe ütköző magatartást vagy mulasztást észlel egy adott közbeszerzési eljárás, illetve valamely beszerzés vonatkozásában.

A jelenleg elérhető információk szerint a következő visszásságok ismertek az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésében.

Még 2026. június 29. az illetékes minisztérium megküldte az Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) a rendezvény keretkoncepciójára vonatkozó kormányzati javaslatot, amely az eredeti terveknél költséghatékonyabb lebonyolítást célzott meg. Az NRÜ ezt követően megkezdte a megküldött kormányzati keretkoncepció részletes szakmai feldolgozását, a korábbi műszaki tartalom felülvizsgálatát. Július 2-án végleges kormányzati döntés született arról, hogy az állami tűzijátékot megrendezik, azonban csökkentett műszaki tartalommal. Döntés született az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők köréről is. Az NRÜ elkészítette a módosított műszaki leírást és az ahhoz igazodó új árajánlatot. Ezzel párhuzamosan előkészítették a közbeszerzési dokumentációt, a vállalkozási keretszerződés tervezetét, valamint a rendkívüli sürgősség jogalapját alátámasztó részletes indokolást, majd július 7-én a jogszabályban előírt lépésekkel megindították a közbeszerzési eljárást.

Csakhogy a kiszivárgott levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel

már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal,

és információkat kért a rendezvény

előkészítéséről,

költségeiről,

alvállalkozóiról

és technikai részleteiről.

Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami NRÜ június 23-án azonnali hatállyal felmondta.