Ez gyors volt: megindult az első állami vizsgálat a Tisza-kormánnyal szemben, nem marad annyiban az augusztus 20-i korrupciós botrány – Magyar Péteréknek meg kell szólalniuk
Közérdekű bejelentés alapján vizsgálat indult a Közbeszerzési Hatóságnál az augusztus 20-i kormányzati ünnepség közbeszerzése kapcsán – értesült a Világgazdaság.
Lapunk információ szerint a hatóság megkezdte az ügy feldolgozását, egyelőre nem világos, milyen határidő mellett. Forrásaink nem pontosították, hogy a közérdekű bejelentést, ki tette ponotsan.
Korábban a Fidesz-frakció azt ígérte, közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a Közbeszerzési Hatóságnál, így könnyen lehet, hogy az ellenzéki párt a bejelentő. A Világgazdaság tudomása szerint a vizsgálat az elején tart.
Szerda reggel Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő arról írt a közösségi olalán, hogy ha a Tisza-kormány továbbra sem foglalkozik az államalapítási ünnepség lebonyolításának ügyével, akkor feljelentést fog tenni.
Cikkünk megjelenésekor a Belügyminisztérium arról adott tájékoztatást, hogy az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el.
Augusztus 20-i tűzijáték korrupciós botránya: mit vizsgálhat a Közbeszerzési Hatóság?
A történtek mostanra részletesen dokumentáltak, belső levelezések is a rendelkezésre állnak, ezért akár az is előfordulhat, hogy a Közbeszerzési Hatóság hamar ki tudja alakítani az álláspontját a kérdésben.
Ha úgy ítéli meg, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának megindítását kezdeményezheti abban az esetben, ha feladatköre ellátása során a közbeszerzésekről szóló törvénybe ütköző magatartást vagy mulasztást észlel egy adott közbeszerzési eljárás, illetve valamely beszerzés vonatkozásában.
A jelenleg elérhető információk szerint a következő visszásságok ismertek az augusztus 20-i állami rendezvénysorozat közbeszerzésében.
- Még 2026. június 29. az illetékes minisztérium megküldte az Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) a rendezvény keretkoncepciójára vonatkozó kormányzati javaslatot, amely az eredeti terveknél költséghatékonyabb lebonyolítást célzott meg.
- Az NRÜ ezt követően megkezdte a megküldött kormányzati keretkoncepció részletes szakmai feldolgozását, a korábbi műszaki tartalom felülvizsgálatát.
- Július 2-án végleges kormányzati döntés született arról, hogy az állami tűzijátékot megrendezik, azonban csökkentett műszaki tartalommal. Döntés született az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők köréről is.
- Az NRÜ elkészítette a módosított műszaki leírást és az ahhoz igazodó új árajánlatot. Ezzel párhuzamosan előkészítették a közbeszerzési dokumentációt, a vállalkozási keretszerződés tervezetét, valamint a rendkívüli sürgősség jogalapját alátámasztó részletes indokolást,
- majd július 7-én a jogszabályban előírt lépésekkel megindították a közbeszerzési eljárást.
Csakhogy a kiszivárgott levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel
már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal,
és információkat kért a rendezvény
- előkészítéséről,
- költségeiről,
- alvállalkozóiról
- és technikai részleteiről.
Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami NRÜ június 23-án azonnali hatállyal felmondta.
A rendkívül szűk határidő miatt az NRÜ nem hagyományos közbeszerzést, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított. Három céget hívtak meg, ám közülük csak a Hardrock adott be ajánlatot. A másik két társaság a G7-nek azt mondta: a július 7-i meghívás után rendelkezésükre álló időt túl rövidnek ítélték.
A lap szerint különösen érdekes, hogy a Hardrock korábban nem bonyolított a mostanihoz hasonló volumenű projektet: éves árbevétele 200–500 millió forint között mozgott, miközben most nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal nyert.
Az ügyben Tisza-közeli szereplők neve is felmerül. A levelezés szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója
már június közepén kapcsolatba lépett a Lounge vezetésével, majd Besnyő is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A Hardrock vezetője később azt állította, hogy a Lounge-zsal csak a közbeszerzési meghívás után vették fel a kapcsolatot, a G7 által bemutatott levelezés azonban ennek ellentmondani látszik: július 7-én, a tender hivatalos megindításának napján Besnyő már arról írt a Lounge-nak, hogy „lehetőségük nyílhat” az állami ünnepség megszervezésére. Ez így is lett.
Hadházy Ákos leleplezte Radnai Márkot
Új adalékkal szolgált Hadházy Ákos a korrupciós botrányban. Ő ugyanis megnevezte – erről a G7 nem számolt be – hogy a levelfolyamban Radnai Márk rendere címzettként szerepelt.
A korábbi fideszes kormányok alatt a korrupció üldözőjeként a nyilvánosságban megjelenő volt politikus azt írta, hogy
Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott.
Hadházy Ákos szerint a G7 által részletesen bemutatott ügy nagyon súlyos. Sokkal több annál, minthogy időhiány miatt "kicsit lazábban vették a szabályokat". Ezt az állítását az alábbi érvekkel támasztotta alá:
- nem az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták,
- a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég.
- Így pedig a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot.
- A később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a “versenytársakkal” szemben.
- A nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.
És ez még nem minden. Hadházy Ákos ugyanis azt is állítja a levelezés alapján, hogy a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban "Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is."
Radnai Márk szerda délután szintén a közösség oldalán reagált a vádakra. Arról írt, hogy szeretné tisztázni a személyét érintő állításokat. "A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam" – jelentette ki.
Ugyanakkor ennek némiképp ellentmondva elismerte, hogy az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatára támaszkodva a kreatív koncepció kialakításában segített, de a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében semmilyen módon nem vett részt.
A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címem. A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem. Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm – zárta reakcióját Radnai Márk.