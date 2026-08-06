Júniusban tovább kapaszkodott az ipar – a húzó ágazatok bővültek, de több területen visszaesést regisztrált a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatsora szerint 2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2025 júniusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4 százalékkal kisebb volt a 2026. májusinál – olvasható a KSH első becslésében.

KSH: Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.Fotó: Kallus György

KSH: visszaesett az élelmiszeripari termelés és az ital és dohánytermék gyártás

• A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

• Az ipari termelés az év első hat hónapjában 2,4 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

• A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,4 százalékkal mérséklődött.

Továbbra sem beszélhetünk kirobbanó növekedésről, de egyre több jel utal arra, hogy a magyar gazdaság tényleg maga mögött hagyhatta az elmúlt évek stagnálását – ez rajzolódik ki a Világgazdaság által korábban megkérdezett elemzők várakozásaiból.

A KSH előző adatközlése szerint májusban 0,4 százalékkal csökkent a magyar ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. A munkanaphatástól megtisztított ipari termelésre vonatkozó adatok ugyanakkor 5,4 százalékos éves növekedést mutattak, mivel idén májusban két munkanappal kevesebb volt, mint egy évvel korábban.