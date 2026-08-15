Fontos figyelmeztetést adott ki a Külügyminisztérium, ez mindenkit érint, aki utazni készül

Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek hozzánk jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is. Külképviseleteink és a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelik a helyzetet - közölte Facebook oldalán a Külügyminisztérium.

Fontos figyelmeztetést adott ki a Külügyminisztérium /Fotó: Orbán Anita / Facebook

Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni. Bár egyes helyeken a lángok lakott területek közelében voltak, emberélet vagy ingatlan közvetlen veszélyben nem volt. A ma reggeli jelentés ugyanezt erősítette meg. A tüzek kontroll alatt vannak, és az éjszaka folyamán magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés.

A Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos.

A külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek kollégáink. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat - írták.

Külügyminisztérium: jelentősen megnőtt a konzoli védelemre regisztrálók száma

És van még egy nagyon fontos változás: tegnap óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma. "Egyre többen jelzik nekünk előre, hogy mikor és hova utaznak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat" - áll a közleményben.

A tárca ezért arra kér mindenkit, aki külföldre készül vagy már külföldön tartózkodik, hogy