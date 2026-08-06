Itt az első nagybank Magyarországon, amely nyíltan kimondta: be kell szántania a kormánynak az Otthon Startot – „A bank kiszámítható, fiskálisan fenntartható rendszert sürget”

Az Erste Bank szerint változatlan szabályok mellett idén 2400–2500 milliárd forintos lakáshitelpiac alakulhat ki Magyarországon, inkább a becsült sáv felső részén. A pénzintézet ugyanakkor egyértelművé tette: ez a prognózis csak akkor tartható, ha a kormány nem módosítja a jelenlegi otthonteremtési támogatásokat – erről Harmati László, az Erste lakossági vezérigazgató-helyettese beszélt az Indexnek. Harmati ugyanakkor több ponton is kritikát fogalmazott meg az Otthon Start jelenlegi szabályaival kapcsolatban. Ez megerősítheti a Világgazdaság értesüléseit arról, hogy változhat a feltételrendszer, vagy akár meg is szűnhet ez a lakáshitelezési program.

Több banki kritika hangzott el az Otthon Start lakáshitelezési programmal kapcsolatban (illusztráció)

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A lakáshitelezési program a lakáspiac egyensúlyát is megváltoztatta a bank szerint

Harmati arról beszélt, hogy szerinte bár indokolt az első lakáshoz jutás és a megfizethetőség támogatása, azonban vitatható, hogy az Otthon Start konstrukció befektetési célra vagy úgynevezett arbitrázsra is lehetőséget adjon. A bankvezető szerint szintén felülvizsgálatra szorulhat az a szabály, amely alapján olyanok is jogosultak támogatott hitelre, akik egy korábbi ingatlanban már 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek.

Az Erste szerint az elmúlt egy évben látványosan átalakult a lakáspiac. Míg korábban a lakásvásárlások mintegy 40 százaléka történt hitelből, mára ez az arány 70–80 százalékra emelkedett.

A bank szerint a támogatott kereslet egy olyan piacra zúdult rá, ahol eleve kevés az elérhető lakás, ami tovább növelte az árnyomást. Emiatt az Erste kiszámítható, fiskálisan fenntartható támogatási rendszert sürget, amely nagyobb hangsúlyt helyez az új lakások kínálatának bővítésére és a lakásfelújítások ösztönzésére.

Egyre több jel utal a szigorításra

Az Erste megszólalása azért is figyelemre méltó, mert a Világgazdaság korábban elsőként írta meg: banki források szerint már vannak olyan pénzintézetek, amelyek arra készülnek, hogy a Tisza-kormány hónapokon belül átalakíthatja vagy akár fokozatosan kivezetheti az Otthon Start Programot. Mint írtuk: a Portfolió lapnak név nélkül nyilatkozó vezető banki szakemberek szerint ugyan az idei megszüntetésre nem számítanak, ugyanakkor rövid távon olyan szabályváltozások jöhetnek, amelyek jelentősen szűkíthetik a jogosultak körét.