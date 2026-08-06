Itt az első nagybank Magyarországon, amely nyíltan kimondta: be kell szántania a kormánynak az Otthon Startot – „A bank kiszámítható, fiskálisan fenntartható rendszert sürget”
Az Erste Bank szerint változatlan szabályok mellett idén 2400–2500 milliárd forintos lakáshitelpiac alakulhat ki Magyarországon, inkább a becsült sáv felső részén. A pénzintézet ugyanakkor egyértelművé tette: ez a prognózis csak akkor tartható, ha a kormány nem módosítja a jelenlegi otthonteremtési támogatásokat – erről Harmati László, az Erste lakossági vezérigazgató-helyettese beszélt az Indexnek. Harmati ugyanakkor több ponton is kritikát fogalmazott meg az Otthon Start jelenlegi szabályaival kapcsolatban. Ez megerősítheti a Világgazdaság értesüléseit arról, hogy változhat a feltételrendszer, vagy akár meg is szűnhet ez a lakáshitelezési program.
A lakáshitelezési program a lakáspiac egyensúlyát is megváltoztatta a bank szerint
Harmati arról beszélt, hogy szerinte bár indokolt az első lakáshoz jutás és a megfizethetőség támogatása, azonban vitatható, hogy az Otthon Start konstrukció befektetési célra vagy úgynevezett arbitrázsra is lehetőséget adjon. A bankvezető szerint szintén felülvizsgálatra szorulhat az a szabály, amely alapján olyanok is jogosultak támogatott hitelre, akik egy korábbi ingatlanban már 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek.
Az Erste szerint az elmúlt egy évben látványosan átalakult a lakáspiac. Míg korábban a lakásvásárlások mintegy 40 százaléka történt hitelből, mára ez az arány 70–80 százalékra emelkedett.
A bank szerint a támogatott kereslet egy olyan piacra zúdult rá, ahol eleve kevés az elérhető lakás, ami tovább növelte az árnyomást. Emiatt az Erste kiszámítható, fiskálisan fenntartható támogatási rendszert sürget, amely nagyobb hangsúlyt helyez az új lakások kínálatának bővítésére és a lakásfelújítások ösztönzésére.
Egyre több jel utal a szigorításra
Az Erste megszólalása azért is figyelemre méltó, mert a Világgazdaság korábban elsőként írta meg: banki források szerint már vannak olyan pénzintézetek, amelyek arra készülnek, hogy a Tisza-kormány hónapokon belül átalakíthatja vagy akár fokozatosan kivezetheti az Otthon Start Programot. Mint írtuk: a Portfolió lapnak név nélkül nyilatkozó vezető banki szakemberek szerint ugyan az idei megszüntetésre nem számítanak, ugyanakkor rövid távon olyan szabályváltozások jöhetnek, amelyek jelentősen szűkíthetik a jogosultak körét.
A Világgazdaságnak nyilatkozó hitelpiaci szereplők ezért azt javasolják, hogy
akik a jelenlegi feltételek mellett szeretnék igénybe venni a 3 százalékos hitelt, azok lehetőség szerint minél hamarabb indítsák el az ügyintézést.
A már beadott kérelmek várhatóan még kifutnak a jelenlegi rendszerben, későbbre azonban már senki sem vállal garanciát.
A bankok szerint túl sok a kiskapu
A pénzintézetek legfontosabb kritikája, hogy a konstrukció jelenlegi formájában nem elég célzott.
A szabályozás lehetővé teszi például, hogy a támogatott hitelből vásárolt ingatlant a tulajdonos ne saját lakhatásra használja, hanem bérbe adja.
Emellett az sem kizáró ok, ha a házastárs már rendelkezik másik ingatlannal, illetve az 50 százalékos korábbi tulajdonrész sem akadályozza meg az újabb támogatott vásárlást.
A banki számítások szerint emiatt a program költségvetési terhe gyorsan növekedhet: öt éven belül akár évi 400 milliárd forintos kiadást is jelenthet az államnak.
Az Otthon Starttal kapcsolatban rendszeresen felmerül az a kritika is, hogy elsősorban a magasabb jövedelmű háztartásokat segíti. Egyes számítások szerint
- a kihelyezett hitelek 76 százalékát a legfelső jövedelmi ötöd, míg
- 59 százalékát a legfelső jövedelmi tized vette fel.
Mindez azonban nem változtat azon, hogy a konstrukció rendkívül népszerű.
A Magyar Nemzeti Bank április végi adatai szerint a bankok 1350 milliárd forintnyi Otthon Start-hitelszerződést kötöttek, amelyből 38 488 lakás vásárlását vagy építését finanszírozták.
Az új lakáshitelek közel háromnegyedét már ez a konstrukció adja, így a program jövőjéről születő kormányzati döntés az egész lakáshitelpiacra meghatározó hatással lehet.