Elmaradt a fordulat az oktatásban a Tisza első 100 napjában, de az ovisokat megkérdezték

A Tisza-kormány szakított a korábbi gyakorlattal, az oktatás irányítása tizenhat év elteltével ismét önálló tárcát kapott. Lannert Judit miniszter már parlamenti meghallgatásán világossá tette, hogy az első száz napot elsősorban a tárca felállítására, az oktatási rendszer átvilágítására és a szakmai párbeszéd újraindítására kívánja felhasználni. Azt ígérte, hogy szeptemberre a pedagógusok és a diákok is érzékelhetően „levegőhöz jutnak”.

Lannert Judit az egyeztetésekre helyezte a hangsúlyt az első 100 napban/Fotó: Facebook/Lannert Judit hivatalos oldala

Levegő az van

A minisztérium a Facebookon közzétett események szerint pedagógus-szakszervezetekkel, civil oktatási szervezetekkel, intézményvezetőkkel, egyházi fenntartókkal és diákszervezetekkel kezdett egyeztetéseket, és több jogszabálytervezetet pedig társadalmi vitára bocsátott. Az egyeztetésekből az első száz napban még csak részben születtek végrehajtott, az iskolák mindennapjaiban is mérhető változások. Ehhez nyilván több idő kell, de a kommentelők türelme fogy, a pedagógusok is és a szülők is gyors döntéseket várnak.

Visszaadtak bizonyos jogokat az iskoláknak

Augusztus 11-én az Országgyűlés elfogadta a köznevelési törvénycsomagot. A változtatás nyomán a nevelőtestületek ismét maguk fogadhatják el az iskola pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, valamint éves munkatervét. A tantestületek véleményezhetik az igazgatói pályázatokat is, a fenntartónak pedig a kinevezés előtt ki kell kérnie az iskolában dolgozók álláspontját. Egyúttal bővülnek az igazgatók munkáltatói jogosítványai is, ha nem is kapnak teljes autonómiával dönthetnek, de sok kérdésben tágabb mozgásteret kapnak.

A törvénymódosítás enyhítette a pedagógussztrájk korlátozását is. A módosítás szerint az iskoláknak a munkabeszüntetés alatt továbbra is biztosítaniuk kell többek között

a gyermekfelügyeletet,

az étkeztetést,

a kollégiumi működést

és a sajátos nevelési igényű diákok ellátását, a korábbi szabályokhoz képest azonban szélesebb lehetőség nyílik a sztrájkjog gyakorlására.

A kormány már május végén elrendelte a Klebelsberg Központ és a tankerületek szervezetének, gazdálkodásának és személyi állományának átvilágítását. A vizsgálat után ugyan megmaradt a Klebelsberg Központ, de a tervek szerint oktatásfejlesztést támogató háttérintézménnyé alakítják, a tankerületek pedig a közvetlen irányítás helyett inkább koordináló feladatot kapnak. Az eddigi tankerületi vezetők megbízatása megszűnik, az állásokat nyílt pályázaton töltik be.