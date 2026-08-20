Lemondott képviselői mandátumáról Lázár János - "mindannyian viseljük a felelősséget"

"2026. augusztus 20-i hatállyal lemondok az országgyűlési képviselői mandátumomról" - közölte Lázár János. "Már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentettem, hogy legföljebb egy évig vállalok szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadom annak a közösségnek, amelyiktől kaptam. A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is. Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni" - írta a politikus Facebook oldalán.

Lázár János lemondott képviselői mandátumáról / Fotó: Máthé Zoltán

A politikus közölte, hogy lemondásának három oka van.

Az első a felelősség.

A Fidesz veresége az alkalmazkodóképesség hiányának következménye.

"A személyes és intézményi hübriszé, amelyben nekem is felelősségem van".

"Hatalmon lévő erőként összetévesztettük a hosszú fennállást a legyőzhetetlenséggel, a kihívó nélküliséget a tévedhetetlenséggel. Későn és erélytelenül reagáltunk a korrupciós vádakra vagy a luxizásra. Ugyanakkor nem válaszoltunk a fideszes politikusok elleni lejárató kampányra. Nem cáfoltuk a hazugságokat, nem védtük meg egymást és magunkat az alaptalan vádaktól" - tette hozzá.

Lázár János: mindannyian viseljük a felelősséget

A Tisza ördögi ügyességgel hitette el, minden fideszes lop. Természetesen ez nem igaz

- folytatta.

Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért.

Kétségkívül nekem is voltak rossz mondataim, amelyek ártottak a Fidesznek és talán még többet nekem személyesen.

A Lázárinfókon viszont nagyon sokat tanultam a magyar emberekről, a kormányzásról és saját magamról is. Többek között azt, hogy a választók közvetlen visszajelzése a legfontosabb igazodási pont a politikában - áll a bejegyzésben.

Az új hatalom első 100 napja

A lemondásom második oka az önkény: a Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem. Az új hatalom első, eltékozolt 100 napja jól mutatja, mi épül.

Magyar Péter nem megoldásokat keres, hanem bűnbakokat.

Nem a magyar emberek életét igyekszik jobbá tenni, hanem a politikai ellenfeleik életét rosszabbá.

Jogfosztás, hamis vádak, alaptalan feljelentések, koncepciós perek, megalázás és politikai leszámolás.

Ez ma a Tisza. És mindez csak a kezdet - teszi hozzá.

Mert Magyar Péternek nem Magyarország felemelése az első, hanem a Fidesz megsemmisítése. Akit pedig csak a bosszú hajt, zátonyra futtatja az országot, káoszba fullasztja az egész társadalmat

- áll a bejegyzésben.