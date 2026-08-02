Leáll a Paksi Atomerőmű: a Vízügy szerint már elértük a kritikus vízszintet a Dunán – erről beszélt Magyar Péter, mínusz 134 centiméter!

Mínusz 134 centimétert és másodpercenként 733 köbméteres vízhozamot mutat az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a hazai folyóvizeink vízállására vonatkozó mércéje, fél 5kor vasárnap az atomerőmű városánál. Egyébként már délután három órakor eljutottunk ide. Ez a kritikus szint, amikor nincs tovább az erőműnél, le kell kapcsolni azt. A hőmérséklet sem alacsony, a mederfenék közelében is 28 celsius fok felett van.

Leáll a Paksi Atomerőmű: a Vízügy szerint Paksnál már elértük a kritikus vízszintet – erről beszélt Magyar Péter, mínusz 134 centiméter! Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

„Mínusz 133 centis a Duna vízállása Paksnál, ami csak 1 centivel marad el attól a vízszinttől, aminél le kell kapcsolni az utolsó generátort is. (...) Bekövetkezik az, amit sokan nem is tudunk volna elképzelni, és amit a tervezők még az utóbbi években is kizárnak tartottak: ideiglenesen teljesen megszűnik az áramtermelés a Paksi Atomerőműben" – hangzott el a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött tájékoztatóban a rendkívüli energiahelyzetben.

Forrás: vizugy.hu

Nyilván a vízügy és a paksi üzemeltetés most adategyeztetésbe kezd, de annyi biztos, hogy a miniszterelnök ezt a szintet jelölte meg a mai videóban.

Pakson minden rendben!

„Megismétlem, hogy az erőmű biztonsága száz százalékban garantált" – húzta alá Magyar Péter. Mint mondta, a leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz.

A védelmi munkacsoport ma is ülésezik, ott születhet döntés a lekapcsolásról, majd a miniszterelnök kiáll és közli a lakossággal, hogy hogyan tovább.

Mint ismert, bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák.

Energiaválság Magyarországon: feketelistán a legnagyobb gyárak, remegve figyeli a gazdaság, mi történik velük – egy szerencséje lehet a Tisza-kormánynak Sem az önkéntes áramfelhasználás-korlátozás, sem az esetleg kötelezővé tett leállás nem akkora érvágás a nagy magyarországi termelővállalatoknak, ahogyan az elsőre tűnik. Legtöbbjük egyébként is július végén, augusztus elején áll le karbantartásra, a szabadságok egy részének kiadására. Mindazonáltal e társaságok kerültek annak a július 31-i kormányrendeletnek a fókuszába, amely leírja, mi a teendő áramkrízis esetén. Bővebben>>>

Aggasztó az is, milyen gyorsan következik be a leállítás: pénteken még úgy volt, hogy a jövő hét közepén esedékes ez a lépés.