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vízmérce
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
duna vízállás

Leáll a Paksi Atomerőmű: a Vízügy szerint már elértük a kritikus vízszintet a Dunán – erről beszélt Magyar Péter, mínusz 134 centiméter!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A vízmérce vasárnap délután mínusz 134 centimétert mutat a Dunán Paksnál. Ez alapján órákon belül léphetnek az erőműnél, Magyar Péter arról beszélt rendkívüli tájékoztatójában vasárnap délelőtt, hogy ez a kritikus vízszint.
Németh Tamás
2026.08.02, 16:35
Frissítve: 2026.08.02, 17:11

Mínusz 134 centimétert és másodpercenként 733 köbméteres vízhozamot mutat az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a hazai folyóvizeink vízállására vonatkozó mércéje, fél 5kor vasárnap az atomerőmű városánál. Egyébként már délután három órakor eljutottunk ide. Ez a kritikus szint, amikor nincs tovább az erőműnél, le kell kapcsolni azt. A hőmérséklet sem alacsony, a mederfenék közelében is 28 celsius fok felett van. 

paks duna vízszint
Leáll a Paksi Atomerőmű: a Vízügy szerint Paksnál már elértük a kritikus vízszintet – erről beszélt Magyar Péter, mínusz 134 centiméter! Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

„Mínusz 133 centis a Duna vízállása Paksnál, ami csak 1 centivel marad el attól a vízszinttől, aminél le kell kapcsolni az utolsó generátort is. (...) Bekövetkezik az, amit sokan nem is tudunk volna elképzelni, és amit a tervezők még az utóbbi években is kizárnak tartottak: ideiglenesen teljesen megszűnik az áramtermelés a Paksi Atomerőműben" – hangzott el a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött tájékoztatóban a rendkívüli energiahelyzetben. 

Forrás: vizugy.hu

Nyilván a vízügy és a paksi üzemeltetés most adategyeztetésbe kezd, de annyi biztos, hogy a miniszterelnök ezt a szintet jelölte meg a mai videóban. 

Pakson minden rendben!

„Megismétlem, hogy az erőmű biztonsága száz százalékban garantált" – húzta alá Magyar Péter. Mint mondta, a leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz. 

A védelmi munkacsoport ma is ülésezik, ott születhet döntés a lekapcsolásról, majd a miniszterelnök kiáll és közli a lakossággal, hogy hogyan tovább. 

Mint ismert, bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák. 

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Sem az önkéntes áramfelhasználás-korlátozás, sem az esetleg kötelezővé tett leállás nem akkora érvágás a nagy magyarországi termelővállalatoknak, ahogyan az elsőre tűnik. Legtöbbjük egyébként is július végén, augusztus elején áll le karbantartásra, a szabadságok egy részének kiadására. Mindazonáltal e társaságok kerültek annak a július 31-i kormányrendeletnek a fókuszába, amely leírja, mi a teendő áramkrízis esetén. Bővebben>>>

Aggasztó az is, milyen gyorsan következik be a leállítás: pénteken még úgy volt, hogy a jövő hét közepén esedékes ez a lépés. 

A paksi atomerőmű adja a magyar elektromosáram-termelés mintegy 40 százalékát, 2000 megawattos kapacitással bír. 1982 óta, a termelés megkezdése óta soha nem volt szükség a paksi atomerőmű teljes leállítására.

Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
paks duna vízszint
paks duna vízszint
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 
Fotó: Havran Zoltán
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Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Erőműnél – így még nem láthattuk, hogy mennyi víz hiányzik 

A jelenlegi helyzet egy rendellenes állapot. Ennek az állapotnak négy szintje van, most a harmadiknál járunk és miután az erőmű teljesen leáll, életbe lép a legmagasabb, negyedik szint. Ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre, az erőmű leállítása egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint, tervezett ütemben zajlik.

Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor híján egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata – közölte pénteken az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese. Nagy László azt mondta, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan hetekre leáll a létesítmény. Az újraindítása bonyolult és hosszú időt igényel.

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A blokkok leállítására a rendszeres karbantartások, fűtőanyag-utánpótlás érdekében van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, működő blokkok segítségével történik az újraindítás.

Amennyiben azonban az erőmű összes blokkja áll, lehűlt állapotba kerül, nincs segédgőz a szomszédos blokkokról, akkor az első blokk indítása sokkal nehezebb és hosszabb, lassabb folyamat.

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