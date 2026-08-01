Rendkívüli: ennyi volt, itt a vége, vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű, Magyar Péter most jelentette be – holnaptól soha nem látott időszak kezdődik Magyarországon

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű.

Leáll a teljes paksi atomerőmű: ennyi volt, Magyar Péter most jelentette be / Fotó: SiTi Photo / MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook

Magyar Péter néhány perccel ezelőtt azt írta ki közösségi oldalán, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű,

és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül.

Ami utána következik, az beláthatatlan. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák.

Aggasztó az is, milyen gyorsan következik be a leállítás: pénteken még úgy volt, hogy a jövő hét közepén esedékes ez a lépés.

Leáll a teljes paksi atomerőmű: ennyi volt, Magyar Péter most jelentette be

A miniszterelnök már szombaton délelőtt jelezte, hogy a paksi atomerőmű teljes leállításra várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet. Mostanra biztosra vált, hogy vasárnap következik be, ezzel pedig 2000 megawattnyi áram esik ki hosszabb időre a magyar árampiacról.

A Tisza-kormány azt mondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is. Minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal.

A nagyfogyasztók önkéntes felajánlásokat tettek az áramhasználat visszaszorítására, de a paksi atomerőmű teljes kiesésével ez már nem elegendő. A Magyar Közlönyben szombat este jelent meg és lépett hatályba az az új kormányrendelet, amely rögzíti a veszélyhelyzeti kategóriákat és lehetővé teszi egyes szereplők kötelező érvényű kikapcsolását a hálózatból.

A Duna vízszintjét pénteken mínusz 124 centiméter (cm) körülre mérték,

az eddigi rekordalacsony vízállás 2018-ban volt, az mínusz 98 centiméter volt.

Az előjelzések még további vízszintcsökkenést mutatnak. Mínusz 134 cm-es vízállásnál következik be az a szint, amikor le kell állítani az erőművet.

Előzetesen ezt keddere vagy szerdára várátk, hogy akkor lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni.

A pénteki vízügyi előrejelzések mínusz 144 centiméteresnél is alacsonyabb vízállással számolnak, és egyelőre nem látszik sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtőjén a következő két hétben jelentősebb mennyiségű csapadék, ami ezt a trendet megfordíthatná.

A paksi atomerőmű adja a magyar elektromosáram-termelés mintegy 40 százalékát, 2000 megawattos kapacitással bír. 1982 óta, a termelés megkezdése óta soha nem volt szükség a paksi atomerőmű teljes leállítására.