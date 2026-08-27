Deviza
EUR/HUF364,56 +0,69% USD/HUF313,09 +0,78% GBP/HUF425,17 +0,68% CHF/HUF388,65 +0,74% PLN/HUF84,17 +0,21% RON/HUF69,33 +0,67% CZK/HUF15,1 +0,63% EUR/HUF364,56 +0,69% USD/HUF313,09 +0,78% GBP/HUF425,17 +0,68% CHF/HUF388,65 +0,74% PLN/HUF84,17 +0,21% RON/HUF69,33 +0,67% CZK/HUF15,1 +0,63%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 898,76 -0,57% MTELEKOM2 522 -0,48% MOL4 970 -0,6% OTP45 780 -1,18% RICHTER13 360 +0,45% OPUS318 +0,31% ANY6 700 +0,6% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 605,97 +0,55% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 229,22 -1,4% BUX149 898,76 -0,57% MTELEKOM2 522 -0,48% MOL4 970 -0,6% OTP45 780 -1,18% RICHTER13 360 +0,45% OPUS318 +0,31% ANY6 700 +0,6% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 605,97 +0,55% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 229,22 -1,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Sólyom Hungarian Airways
repülőtér
légitársaság

Most derült ki: nem tűnt el teljesen a hírhedt magyar légitársaság – a Malév utódja lehetett volna, csúfos történet lett a vége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint egy évtizeddel a látványos bukás után még mindig létezik a Sólyom Airways mögött álló vállalkozás. Repülőgépe és utasa nincs, bevételt tíz éve nem termelt, a legfrissebb beszámoló alapján azonban tavaly is volt némi kiadása a légitársaságnak.
VG
2026.08.27, 09:40

Továbbra sem szüntették meg a Sólyom Hungarian Airways Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t. A társaság 2026-ban is leadta éves beszámolóját, amelyből kiderült: a vállalkozás jogilag még létezik, gazdasági működésnek azonban már alig van nyoma.

sólyom légitársaság
A társaság új nemzeti légitársaságként próbált belépni a magyar piacra / Fotó: AFP

A cégnek 2025-ben sorozatban a tizedik évben nem volt egyetlen forint árbevétele sem. Ennek ellenére 150 ezer forintnyi, közelebbről nem részletezett anyagjellegű ráfordítást számolt el, amihez 22 ezer forintos értékcsökkenés társult. A Sólyom Airways így 172 ezer forintos veszteséggel zárta az elmúlt évet – írta a HVG.

A számok alapján a vállalkozás hosszú ideje tetszhalott állapotban van. A társaságnak nincs működő flottája, nem szállít utasokat, és légitársaságként valójában soha nem kezdhette meg működését, a céget azonban valamiért mindmáig nem számolták fel.

A Malév helyére készült a légitársaság

A Sólyom Airways 2013-ban, valamivel több mint egy évvel a Malév leállása után jelent meg nagyszabású terveivel. A társaság új nemzeti légitársaságként próbált belépni a magyar piacra, és azt ígérte, hogy ismét közvetlenül köti össze Budapestet több fontos európai, közel-keleti és később akár tengerentúli célállomással.

A vállalkozás hat Boeing 737–500-as repülőgéppel kívánta megkezdeni működését, az első hónapokra pedig már több százezer utassal számolt. A hosszabb távú elképzelésekben

  • ötven gépes flotta
  • és több ezer munkavállaló

szerepelt. A tervek eleinte nem csak papíron léteztek. A társaság munkatársakat vett fel, köztük korábbi malévos szakembereket, és valódi légiközlekedési tapasztalattal rendelkező vezetőket is alkalmazott. Az első bérelt Boeing 737-es, az Álmos vezér 2013 augusztusában ünnepélyesen megérkezett Budapestre.

A repülő azonban nem állt forgalomba, hanem rövid idő után visszatért angliai bázisára. A Sólyom a szükséges hatósági engedélyeket sem tudta megszerezni, így menetrend szerinti járatot végül egyetlenegyet sem indított.

Három hónap alatt elfogyott a pénz

A látványos terveket gyors pénzügyi összeomlás követte. A cég már 2013 októberére fizetésképtelenné vált, miután sikertelenül zárultak a tárgyalások a remélt külföldi befektetőkkel. A vállalkozás a dolgozók fizetését sem tudta rendezni.

Ezután Welsz Tamás érdekeltsége próbálta megszerezni a Sólyom Airways tulajdonjogát, a tranzakciót azonban a cégbíróság végül nem jegyezte be. Welsz fél évvel később, 2014 márciusában rendőri intézkedés közben, egy rendőrautóban meghalt.

A Sólyom akkori tulajdonosai még 2014 nyarán is azt állították, hogy körülbelül 150 millió forintra lenne szükség a légitársaság elindításához, valódi előrelépés azonban többé nem történt. Az Álmos vezér névre keresztelt Boeing tulajdonosa 2018-ban végül a repülőgép szétszerelése mellett döntött.

A vállalkozás 2021-ben egy józsefvárosi cégtemetőként ismert címre jelentette be székhelyét, majd két évvel később Kőbányára költözött. A legfrissebb beszámoló alapján a Malév utódjának szánt Sólyom Airways történetének még mindig nincs hivatalos vége – igaz, a légitársaságból mára lényegében csak a cégbejegyzés és az évről évre benyújtott nullás beszámolók maradtak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu