Most derült ki: nem tűnt el teljesen a hírhedt magyar légitársaság – a Malév utódja lehetett volna, csúfos történet lett a vége

Továbbra sem szüntették meg a Sólyom Hungarian Airways Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t. A társaság 2026-ban is leadta éves beszámolóját, amelyből kiderült: a vállalkozás jogilag még létezik, gazdasági működésnek azonban már alig van nyoma.

A társaság új nemzeti légitársaságként próbált belépni a magyar piacra / Fotó: AFP

A cégnek 2025-ben sorozatban a tizedik évben nem volt egyetlen forint árbevétele sem. Ennek ellenére 150 ezer forintnyi, közelebbről nem részletezett anyagjellegű ráfordítást számolt el, amihez 22 ezer forintos értékcsökkenés társult. A Sólyom Airways így 172 ezer forintos veszteséggel zárta az elmúlt évet – írta a HVG.

A számok alapján a vállalkozás hosszú ideje tetszhalott állapotban van. A társaságnak nincs működő flottája, nem szállít utasokat, és légitársaságként valójában soha nem kezdhette meg működését, a céget azonban valamiért mindmáig nem számolták fel.

A Malév helyére készült a légitársaság

A Sólyom Airways 2013-ban, valamivel több mint egy évvel a Malév leállása után jelent meg nagyszabású terveivel. A társaság új nemzeti légitársaságként próbált belépni a magyar piacra, és azt ígérte, hogy ismét közvetlenül köti össze Budapestet több fontos európai, közel-keleti és később akár tengerentúli célállomással.

A vállalkozás hat Boeing 737–500-as repülőgéppel kívánta megkezdeni működését, az első hónapokra pedig már több százezer utassal számolt. A hosszabb távú elképzelésekben

ötven gépes flotta

és több ezer munkavállaló

szerepelt. A tervek eleinte nem csak papíron léteztek. A társaság munkatársakat vett fel, köztük korábbi malévos szakembereket, és valódi légiközlekedési tapasztalattal rendelkező vezetőket is alkalmazott. Az első bérelt Boeing 737-es, az Álmos vezér 2013 augusztusában ünnepélyesen megérkezett Budapestre.

A repülő azonban nem állt forgalomba, hanem rövid idő után visszatért angliai bázisára. A Sólyom a szükséges hatósági engedélyeket sem tudta megszerezni, így menetrend szerinti járatot végül egyetlenegyet sem indított.

Három hónap alatt elfogyott a pénz

A látványos terveket gyors pénzügyi összeomlás követte. A cég már 2013 októberére fizetésképtelenné vált, miután sikertelenül zárultak a tárgyalások a remélt külföldi befektetőkkel. A vállalkozás a dolgozók fizetését sem tudta rendezni.