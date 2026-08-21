Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki – baktériumot találtak benne, országszerte visszahívják
Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lidl egyik népszerű termékénél. Az erről szóló tájékoztatás pénteken jelent meg.
Mint kiderült, erre azért van szükség, mert a termékben baktériumot találtak. Egészen pontosan arról van szó, hogy a hatóság a Lidl Magyarország Bt. Milbona High Protein csokoládéízű puding, (200 grammos) megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.
Termékvisszahívás: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki
A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:
- gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,
- valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.
A visszahívásban érintett termék adatai a következők:
- Termék megnevezése: Milbona High Protein csokoládéízű puding,
- kiszerelés: 200g,
- fogyaszthatósági idő: 2026.09.14.,
- gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG
A hatóság a termékvisszahívás okát is részletezte, ez alapvetően mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.
A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.
A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.
Kérjük, amennyiben a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Nagy terjeszkedést tervez a Lidl Magyarországon
A Lidl Magyarország februárral zárja a pénzügyi évét, az erről szóló beszámolót pedig szokás július végén hozta nyilvánosságra a kiskereskedelmi lánc. A német tulajdonú kiskereskedelmi lánc árbevétele 12 százalékkal 1485 milliárd forintra nőtt, az adózott eredménye pedig 34,6 milliárd forint volt.
A cég 60 milliárd forint különadót fizetett 2025-ben, az összes adóbefizetésük pedig 321 milliárd forint volt. Az alkalmazotti létszámuk több mint 200 fővel nőtt, és már 10 ezer fő fölötti a dolgozók száma.
A diszkont nagy terjeszkedést tervez Magyarországon: most 220 üzletük van országszerte, de 55 településen keresnek még területet, épületet, amelyen megvalósítható lesz egyszer egy Lidl üzlet. A keresési listában benne van Budapest is, de olyan városok is, mint például Tiszakécske, Gyömrő, Mogyoród, ahol még egyáltalán nincsnek jelen.