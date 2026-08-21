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Lidl

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki – baktériumot találtak benne, országszerte visszahívják

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A német bolt együtműködik a magyar fogyasztóvédelemmel. A Lidl termékében talált baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.
Hecker Flórián
2026.08.21, 07:51
Frissítve: 2026.08.21, 08:10

Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lidl egyik népszerű termékénél. Az erről szóló tájékoztatás pénteken jelent meg.

Lidl, bolt
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki / Fotó: Shutterstock

Mint kiderült, erre azért van szükség, mert a termékben baktériumot találtak. Egészen pontosan arról van szó, hogy a hatóság a Lidl Magyarország Bt. Milbona High Protein csokoládéízű puding, (200 grammos) megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

Termékvisszahívás: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki

A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:

  • gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,
  • valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.

A visszahívásban érintett termék adatai a következők:

  1. Termék megnevezése: Milbona High Protein csokoládéízű puding,
  2. kiszerelés: 200g,
  3. fogyaszthatósági idő: 2026.09.14.,
  4. gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A hatóság a termékvisszahívás okát is részletezte, ez alapvetően mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.

A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.

A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.  

Kérjük, amennyiben a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Nagy terjeszkedést tervez a Lidl Magyarországon

A Lidl Magyarország februárral zárja a pénzügyi évét, az erről szóló beszámolót pedig szokás július végén hozta nyilvánosságra a kiskereskedelmi lánc. A német tulajdonú kiskereskedelmi lánc árbevétele 12 százalékkal 1485 milliárd forintra nőtt, az adózott eredménye pedig 34,6 milliárd forint volt.

A cég 60 milliárd forint különadót fizetett 2025-ben, az összes adóbefizetésük pedig 321 milliárd forint volt. Az alkalmazotti létszámuk több mint 200 fővel nőtt, és már 10 ezer fő fölötti a dolgozók száma.

A diszkont nagy terjeszkedést tervez Magyarországon: most 220 üzletük van országszerte, de 55 településen keresnek még területet, épületet, amelyen megvalósítható lesz egyszer egy Lidl üzlet. A keresési listában benne van Budapest is, de olyan városok is, mint például Tiszakécske, Gyömrő, Mogyoród, ahol még egyáltalán nincsnek jelen.

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