Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki – baktériumot találtak benne, országszerte visszahívják

Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lidl egyik népszerű termékénél. Az erről szóló tájékoztatás pénteken jelent meg.

Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a hatóság: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki / Fotó: Shutterstock

Mint kiderült, erre azért van szükség, mert a termékben baktériumot találtak. Egészen pontosan arról van szó, hogy a hatóság a Lidl Magyarország Bt. Milbona High Protein csokoládéízű puding, (200 grammos) megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

Termékvisszahívás: baj van a Lidl népszerű termékével, ne egye meg senki

A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:

gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,

valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.

A visszahívásban érintett termék adatai a következők:

Termék megnevezése: Milbona High Protein csokoládéízű puding, kiszerelés: 200g, fogyaszthatósági idő: 2026.09.14., gyártó: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG

A hatóság a termékvisszahívás okát is részletezte, ez alapvetően mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.

A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.

A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.

Kérjük, amennyiben a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.