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M1-es autópálya

M1-es terelés: teljes változás lép életbe az autópályán, áthelyezik a sávokat októbertől – megkezdődik Győr felé a visszabontás és a pálya újjáépítése

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Németh Tamás hosszan reagált a kritikákra a Világgazdaságnak adott interjújában. Az M1-es terelés mérföldkőhöz ér az összel és az eddigi legnagyobb változás lép életbe. Kiderült az is, miért alakult így a forgalmi rend az autópálya bővítésénél.
Hecker Flórián
2026.08.01, 07:24
Frissítve: 2026.08.01, 07:44

Hosszan beszélt az M1-es terelés helyzetéről – ami az autópálya bővítése miatt vált szükségessé – az MKIF-vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjújában.

M1-es terelés, Németh Balázs
M1-es terelés: teljes változás lép életbe az autópályán, áthelyezik a sávokat októbertől / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lapunk arról is kérdezte Németh Tamást, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen a fennakadás a forgalomban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos látni, hogy amíg ez a beruházás zajlik, időszakosan elkerülhetetlenek lesznek a forgalmi torlódások, hiszen egy túlterhelt forgalmú pályáról beszélünk.

Ugyanakkor a munkavégzés során végig biztosítják a 2×2 forgalmi sávot, vagyis az autópálya alapvető áteresztőképessége rendelkezésre áll. Ha ezen a szakaszon mégis jelentős torlódás alakul ki, annak jellemzően nem maga az építkezés az oka, hanem valamilyen rendkívüli esemény.

  • Ilyen lehet például egy műszaki hibás jármű, egy lerobbant kamion,
  • egy közlekedési baleset
  • vagy bármilyen olyan esemény, amely egy forgalmi sávot részben vagy teljesen elzár.

Ezek a helyzetek a felújítási munkálatoktól függetlenül is ugyanúgy torlódást okoznának az M1-es vagy az M7-es autópályán. Ezért fontos különbséget tenni a beruházás miatti forgalomkorlátozások és az olyan váratlan események között, amelyek normál üzem mellett is fennakadást okoznának.

Az építési feladatokat jellemzően a pálya melletti szervízutakról és az építései területről oldjuk meg, hogy a főpálya forgalmát a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk – húzta alá.

Az M1-es autópálya jelentős nemzetközi tranzitforgalmat bonyolít le, ezért számos külföldi személygépkocsi és tehergépjármű is használja az útvonalat, ami tovább növeli az ilyen események valószínűségét. A tehergépjármű-forgalom esetében különösen fontos lenne a közlekedési szabályok következetes betartása és betartatása. A tapasztalatok szerint ebben van még fejlődési lehetőség.

Úgy gondolom, hogy a magyar állam, a rendőrség, valamint a fuvarozói szakma együttműködésével ezen a területen jelentős előrelépést lehetne elérni.

A szabályok következetesebb érvényesítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy kevesebb műszaki hiba, szabálytalanság és ebből fakadó forgalmi torlódás alakuljon ki az autópályákon – fejtette ki.

Arra a felvetésre, hogy sok országban – például Olaszországban – hosszú autópálya-felújítások során végig szűkített sávokon, egységes forgalmi rend mellett lehet haladni, így nem lenne-e biztonságosabb egy hasonló megoldás Magyarországon is, úgy reagált, hogy a tapasztalatuk szerint a Magyarországon kialakított, 3,5 méter széles terelőutak mellett sok járművezető a 80-90 km/órás sebességkorlátozás ellenére is lényegesen gyorsabban közlekedik. Sokan úgy érzik, hogy a szélesebb sávok lehetővé teszik a 130–150 km/órás sebességet is, pedig ez nem biztonságos és nem is szabályos.

Ilyenkor, ha a járművezető nem figyel kellően, és egy torlódás vagy más forgalmi akadály elé érkezik, könnyen súlyos baleset történhet. "Hogy Magyarországon milyen forgalomterelési megoldások alkalmazhatók, azt alapvetően a hatályos műszaki előírások és közlekedési szabályok határozzák meg. A koncessziós társaság ezeknek megfelelően alakítja ki a munkaterületeket, elsődleges szempontként minden esetben a közlekedés biztonságát szem előtt tartva."

M1-es terelés: teljes változás lép életbe az autópályán, áthelyezik a sávokat októbertől

A jelenlegi forgalomterelési rendszer alapvetően hasonló ahhoz, amit más európai országokban is alkalmaznak. Az egyik lényeges különbség, hogy Magyarországon szélesebb forgalmi sávokat alakítanak ki.

Mi a kezdetektől szorgalmazzuk az átlagsebesség-mérés bevezetését, a közlekedési szabályok következetesebb betartatását, valamint a fokozott rendőri jelenlétet az érintett útszakaszokon. Meggyőződésünk, hogy ezek az intézkedések jelentősen javítanák a közlekedésbiztonságot, és a járművezetők is nagyobb arányban tartanák be a sebességkorlátozásokat – fejtette ki az MKIF vezérigazgatója.

A tapasztalat azt mutatja, hogy Ausztriában és Németországban a közlekedők hozzászoktak ezekhez a szabályokhoz, ezért fegyelmezettebben közlekednek a munkaterületeken is.

Kitért arra is, hogy mikor várható komolyabb változás az M1-es autópálya bővítése során.

A forgalom átterelése fokozatosan történik, és várhatóan októberre valósul meg a nagyobb ütemváltás.

Akkor a Budapest felé vezető kibővített pályaoldalra kerül át a Győr és a Budapest felé tartó 2-2 sáv. Ezt követően kezdődhet meg a Győr felé vezető oldal teljes visszabontása 100-120 cm mélységig és a pálya újraépítése.

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Végül beszélt arról is, hogy szerinte nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a jelenlegi forgalomterelési megoldásokat a koncesszor szempontjai alapján változtatta meg az állam.

A forgalomterelés kialakításának elsődleges szempontja minden esetben a közlekedésbiztonság volt. A kialakított forgalomtechnikai megoldásokat nem önállóan határozták meg. Azokat az állami oldal szakembereivel egyeztették, és a végleges forgalomterelési terveket az illetékes hatóságok a megrendelő és a megrendelő műszakiképviselője, illetve szakmai szervezetek hagyták jóvá.

Nem arról van szó, hogy a koncesszor saját belátása szerint alakította volna ki a rendszert. 

Felmerülnek olyan elképzelések is, hogy célszerűbb lenne rövidebb, például 8 kilométeres terelési szakaszokat kialakítani, amelyeket úgynevezett „lélegző szakaszok” választanak el egymástól.

Ez elsőre kedvező megoldásnak tűnhet, a gyakorlatban azonban komoly forgalomtechnikai problémákat okozna.

Minden egyes terelésnél a járművezetők lassítanak majd, amikor visszatérnek a normál forgalmi rendre, ismét gyorsítanak. Ha ez rövid szakaszokon újra és újra megismétlődik, az folyamatos sebesség-változásokat, hullámzó forgalmat és újabb torlódásokat és több balesetet eredményezne. Éppen ezért a jelenlegi megoldás szakmai szempontból kedvezőbbnek tekinthető a folyamatos és biztonságos forgalom fenntartása érdekében.

A teljes interjút, amiben beszél a magyar autópálya-koncesszió jövőjéről, az M5-M6 sorsáról és az M7-es bővítéséről, valamint az M200-as megépítéséről, alább lehet elolvasni.

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„Nem várható el tőlünk, hogy ha a magyar állam egyik napról a másikra úgy döntene, hogy már nincs szüksége a koncessziós konstrukcióra, akkor egyszerűen tudomásul vesszük és elsétálunk, anélkül, hogy a már teljesített befektetéseinkkel elszámolnánk” – ezt mondta a Világgazdaságnak Németh Tamás, a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. A koncessziós társaság vezetőjét azok után kerestük meg, hogy az utóbbi hetekben számtalan állítás megjelent a hazai a sajtóban az autópálya-koncesszióról. Legutóbb az M6-os átvétele kapcsán fogalmazott meg erős kritikát Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Németh Tamás az interjúban részletesen reagált a kritikákra.

 

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