M1-es terelés: teljes változás lép életbe az autópályán, áthelyezik a sávokat októbertől – megkezdődik Győr felé a visszabontás és a pálya újjáépítése

Hosszan beszélt az M1-es terelés helyzetéről – ami az autópálya bővítése miatt vált szükségessé – az MKIF-vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjújában.

M1-es terelés: teljes változás lép életbe az autópályán, áthelyezik a sávokat októbertől / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lapunk arról is kérdezte Németh Tamást, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen a fennakadás a forgalomban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos látni, hogy amíg ez a beruházás zajlik, időszakosan elkerülhetetlenek lesznek a forgalmi torlódások, hiszen egy túlterhelt forgalmú pályáról beszélünk.

Ugyanakkor a munkavégzés során végig biztosítják a 2×2 forgalmi sávot, vagyis az autópálya alapvető áteresztőképessége rendelkezésre áll. Ha ezen a szakaszon mégis jelentős torlódás alakul ki, annak jellemzően nem maga az építkezés az oka, hanem valamilyen rendkívüli esemény.

Ilyen lehet például egy műszaki hibás jármű, egy lerobbant kamion,

egy közlekedési baleset

vagy bármilyen olyan esemény, amely egy forgalmi sávot részben vagy teljesen elzár.

Ezek a helyzetek a felújítási munkálatoktól függetlenül is ugyanúgy torlódást okoznának az M1-es vagy az M7-es autópályán. Ezért fontos különbséget tenni a beruházás miatti forgalomkorlátozások és az olyan váratlan események között, amelyek normál üzem mellett is fennakadást okoznának.

Az építési feladatokat jellemzően a pálya melletti szervízutakról és az építései területről oldjuk meg, hogy a főpálya forgalmát a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk – húzta alá.

Az M1-es autópálya jelentős nemzetközi tranzitforgalmat bonyolít le, ezért számos külföldi személygépkocsi és tehergépjármű is használja az útvonalat, ami tovább növeli az ilyen események valószínűségét. A tehergépjármű-forgalom esetében különösen fontos lenne a közlekedési szabályok következetes betartása és betartatása. A tapasztalatok szerint ebben van még fejlődési lehetőség.

Úgy gondolom, hogy a magyar állam, a rendőrség, valamint a fuvarozói szakma együttműködésével ezen a területen jelentős előrelépést lehetne elérni.

A szabályok következetesebb érvényesítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy kevesebb műszaki hiba, szabálytalanság és ebből fakadó forgalmi torlódás alakuljon ki az autópályákon – fejtette ki.