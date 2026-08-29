Rendkívüli: Vitézy Dávid minisztériuma büntetőfeljelentést tett az M6-os miatt – a közlekedési miniszter félreérthetetlenül utal Lázár Jánosra, azzal a lendülettel elkaszált egy alapmegállapodást
Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése miatt. A korábbi építési és közlekedési miniszter [Lázár János - a szerk.] a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést – áll Vitézy Dávid bejegyzésében.
M6: százmilliárd forintos különbségről beszél Vitézy Dávid
Az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között az autópálya fenntartását ugyanúgy a legmagasabb minőségi osztályba tartozó színvonalú működtetéssel és a burkolat szükséges felújításával 149 helyett 44 milliárd forintért vállalja. „Nem kis különbség” – fűzi hozzá a miniszter.
„Lázár Jánosnak is szerződéses lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszorosan túlárazott koncesszort bízta meg, ráadásul mindezt úgy, hogy erre joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.
Most erre hivatkozva a Kormány nem csak büntetőfeljelentést tett, hanem arról is döntött, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, így a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldást lehetőségünk nyílik és fogjuk is választani”
– írja.
Az MKIF-nél másképp látják a helyzetet
Mint arról a Világgazdaság oldalán néhány napja beszámoltunk, az M6-os autópálya ügyében újabb éles vita bontakozott ki: az MKIF Zrt. szerint félrevezető a visszaadási és az üzemeltetési követelmények összehasonlítása. A társaság azt is állítja, hogy a sajtóban megjelent 149 milliárd forintos költségadat nem egyezik a szerződésben szereplő opciós összeggel.
Az MKIF szerint a bejegyzésben az autópálya visszaadási műszaki követelményeit hasonlították össze az MKIF üzemeltetési követelményeivel, a két adat azonban nem alkalmas közvetlen összevetésre.
Az MKIF közleménye szerint az üzemeltetési feltétel folyamatos elvárást jelent, míg a visszaadási feltétel egyszeri műszaki követelmény, amelyet az államnak történő átadáskor kell teljesíteni. Ez a feltétel ráadásul szigorúbb az üzemeltetési követelménynél.
Ha a visszaadási paramétereket hasonlítják össze,
- az MKIF szerint az öt vizsgált értékből három esetében a társaságra vonatkozó koncessziós műszaki elvárás szigorúbb,
- egy esetben pedig azonos azzal, amelynek a jelenlegi koncesszornak kell megfelelnie az M6-os autópálya visszaadásakor.
Az MKIF szerint további lényeges különbség, hogy a társaságnak a műszaki paramétereket a csomóponti ágak esetében is biztosítania kell. Ez a követelmény a jelenlegi koncesszorra nem vonatkozik.
A társaság a költségekről megjelent információkat is vitatja.
A sajtóban szereplő 149 milliárd forintos összeg az MKIF szerint nem egyezik a szerződésben szereplő opciós összeggel, annál lényegesen magasabb.
A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a saját számításaiban a vizsgált 11 év alatt egy nagyfelületű karbantartás költsége is szerepel. Az MKIF szerint ennek eredményeként a vizsgált időszak végén fiatalabb burkolatú és jobb állapotú lesz az autópálya.