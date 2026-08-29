Rendkívüli: Vitézy Dávid minisztériuma büntetőfeljelentést tett az M6-os miatt – a közlekedési miniszter félreérthetetlenül utal Lázár Jánosra, azzal a lendülettel elkaszált egy alapmegállapodást

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése miatt. A korábbi építési és közlekedési miniszter [Lázár János - a szerk.] a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést – áll Vitézy Dávid bejegyzésében.

Büntetőfeljelentés megtételét jelentette be Vtézy Dávid az M6-os autópálya kapcsán

Fotó: Hatlaczki Balazs

M6: százmilliárd forintos különbségről beszél Vitézy Dávid

Az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között az autópálya fenntartását ugyanúgy a legmagasabb minőségi osztályba tartozó színvonalú működtetéssel és a burkolat szükséges felújításával 149 helyett 44 milliárd forintért vállalja. „Nem kis különbség” – fűzi hozzá a miniszter.

„Lázár Jánosnak is szerződéses lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszorosan túlárazott koncesszort bízta meg, ráadásul mindezt úgy, hogy erre joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.

Most erre hivatkozva a Kormány nem csak büntetőfeljelentést tett, hanem arról is döntött, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, így a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldást lehetőségünk nyílik és fogjuk is választani”

– írja.

Az MKIF-nél másképp látják a helyzetet

Mint arról a Világgazdaság oldalán néhány napja beszámoltunk, az M6-os autópálya ügyében újabb éles vita bontakozott ki: az MKIF Zrt. szerint félrevezető a visszaadási és az üzemeltetési követelmények összehasonlítása. A társaság azt is állítja, hogy a sajtóban megjelent 149 milliárd forintos költségadat nem egyezik a szerződésben szereplő opciós összeggel.

Az MKIF szerint a bejegyzésben az autópálya visszaadási műszaki követelményeit hasonlították össze az MKIF üzemeltetési követelményeivel, a két adat azonban nem alkalmas közvetlen összevetésre.