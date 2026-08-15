Nem fizetnek a sztároknak: mégis elismerésnek számít viaszfigurát kapni – így működik a Madame Tussauds budapesti üzleti modellje

A Madame Tussauds az egyik legismertebb turisztikai világmárka, tulajdonosa pedig a helyszíni szórakoztatás piacának egyik meghatározó szereplője, a Merlin Entertainments. A budapesti attrakcióhoz vezető tárgyalások csaknem hét évvel ezelőtt kezdődtek a nemzetközi cég és a magyar befektetői csoport között – mondta a Világgazdaságnak Óhidi Zsuzsanna. a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója. Kiemelte, hogy ez egy turisztikai világmárka, amelynek jelenléte már önmagában is presztízsértékű.

A Madame Tussauds budapesti csapata viszonylag nagy szabadságot élvez munkájában / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

A budapesti helyszín üzleti szempontból is eltér a márka korábbi terjeszkedési gyakorlatától. Ez volt ugyanis az első Madame Tussauds, amely franchise-konstrukcióban jött létre:

korábban a Merlin Entertainments jellemzően saját maga nyitotta és működtette az attrakciókat.

A franchise-modell egyik kulcskérdése az volt, hogy a magyar partner mekkora mozgásteret kap a szigorú nemzetközi márkaelőírások mellett. Óhidi Zsuzsanna szerint a budapesti csapat viszonylag nagy szabadságot élvezett, ami lehetővé tette, hogy az attrakció ne egy másik városban működő Madame Tussauds másolata legyen, hanem erősen kötődjön Magyarországhoz és mindenekelőtt Budapesthez.

A figurák hátterében ezért több ikonikus fővárosi helyszín is megelevenedik. Ezeket a díszleteket a Madame Tussauds szóhasználatában diorámáknak nevezik, kialakításukon pedig

művészek,

restaurátorok

és kézműves alkotók

egész sora dolgozott.

George Clooney / Fotó: Szabolcs László/MW

George Clooney szíve valóban dobog

A budapesti attrakció nemcsak a helyi kötődésű díszletekkel, hanem az interaktív megoldások számával is igyekszik megkülönböztetni magát a világ más Madame Tussauds-helyszíneitől. Az egyik ilyen elem George Clooney dobogó szíve:

a látogató a figura mellkasára helyezheti a kezét, és érezheti a szívverését. Óhidi Zsuzsanna szerint ilyen megoldás más Madame Tussauds-attrakcióban nem található.

Petőfi Sándor mellett már a mesterséges intelligencia is megjelenik. A látogatók három megadott szó felhasználásával, Petőfi stílusában írathatnak verset a ChatGPT-vel, ráadásul több nyelven. Az elkészült költeményt ki is nyomtathatják.