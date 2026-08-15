Nem fizetnek a sztároknak: mégis elismerésnek számít viaszfigurát kapni – így működik a Madame Tussauds budapesti üzleti modellje
A Madame Tussauds az egyik legismertebb turisztikai világmárka, tulajdonosa pedig a helyszíni szórakoztatás piacának egyik meghatározó szereplője, a Merlin Entertainments. A budapesti attrakcióhoz vezető tárgyalások csaknem hét évvel ezelőtt kezdődtek a nemzetközi cég és a magyar befektetői csoport között – mondta a Világgazdaságnak Óhidi Zsuzsanna. a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója. Kiemelte, hogy ez egy turisztikai világmárka, amelynek jelenléte már önmagában is presztízsértékű.
A budapesti helyszín üzleti szempontból is eltér a márka korábbi terjeszkedési gyakorlatától. Ez volt ugyanis az első Madame Tussauds, amely franchise-konstrukcióban jött létre:
korábban a Merlin Entertainments jellemzően saját maga nyitotta és működtette az attrakciókat.
A franchise-modell egyik kulcskérdése az volt, hogy a magyar partner mekkora mozgásteret kap a szigorú nemzetközi márkaelőírások mellett. Óhidi Zsuzsanna szerint a budapesti csapat viszonylag nagy szabadságot élvezett, ami lehetővé tette, hogy az attrakció ne egy másik városban működő Madame Tussauds másolata legyen, hanem erősen kötődjön Magyarországhoz és mindenekelőtt Budapesthez.
A figurák hátterében ezért több ikonikus fővárosi helyszín is megelevenedik. Ezeket a díszleteket a Madame Tussauds szóhasználatában diorámáknak nevezik, kialakításukon pedig
- művészek,
- restaurátorok
- és kézműves alkotók
egész sora dolgozott.
George Clooney szíve valóban dobog
A budapesti attrakció nemcsak a helyi kötődésű díszletekkel, hanem az interaktív megoldások számával is igyekszik megkülönböztetni magát a világ más Madame Tussauds-helyszíneitől. Az egyik ilyen elem George Clooney dobogó szíve:
a látogató a figura mellkasára helyezheti a kezét, és érezheti a szívverését. Óhidi Zsuzsanna szerint ilyen megoldás más Madame Tussauds-attrakcióban nem található.
Petőfi Sándor mellett már a mesterséges intelligencia is megjelenik. A látogatók három megadott szó felhasználásával, Petőfi stílusában írathatnak verset a ChatGPT-vel, ráadásul több nyelven. Az elkészült költeményt ki is nyomtathatják.
Az interaktív elemek nem mellékes kiegészítők. A budapesti helyszín üzleti koncepciója arra épül, hogy a látogató ne csupán végigsétáljon a viaszfigurák között és fényképeket készítsen, hanem aktív résztvevője legyen az élménynek. Ez egyúttal hosszabb bent tartózkodást és több megosztható, közösségi médiában is használható pillanatot jelenthet.
Széchenyi és Hollywood jól megfér egymás mellett
A figurák kiválasztásánál egyszerre kell figyelembe venni a magyar közönség és a külföldi turisták érdeklődését. A történelmi csarnok magyar alakjai, köztük Széchenyi István, elsősorban a hazai kötődést erősítik, de egyben Magyarország történelméből is ízelítőt adnak a külföldieknek.
A helyi kötődést több magyar sportoló és más hazai híresség is erősíti. A magyar szereplők mellett olyan világsztároknak is helyet kell adni, akiket a Budapestre érkező turisták kulturális háttértől függetlenül felismernek. Így fordulhat elő, hogy Széchenyi István és Brad Pitt ugyanazon attrakció szereplője. Ez nem kizárólag magyar sajátosság:
a Madame Tussauds más városokban működő egységeiben is helyet kapnak a helyi történelem, kultúra, sport és szórakoztatóipar meghatározó alakjai.
A figurák névsorát tehát két szempont alakítja. Egyrészt szükség van a globálisan ismert sztárokra, akik önmagukban is turistavonzó erőt képviselnek, másrészt minden helyszínnek meg kell teremtenie a saját helyi karakterét.
Szoboszlai Dominik a külföldieket is bevonzza
Szoboszlai Dominik, a Liverpool klasszisa különleges helyet foglal el a budapesti Madame Tussauds magyar szereplői között. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis már nemcsak a hazai látogatók számára jelent vonzerőt, hanem nemzetközileg is a legismertebb magyar sportolók közé tartozik.
Szoboszlai Dominik oda jutott, ahová a világon is kevesen: brutális álomhatárt ért el – belépett a százmilliós elitbe
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának piaci értéke száz millió euróra emelkedett, ezzel a Liverpool középpályása belépett a világ legértékesebb futballistáinak elitklubjába. A három számjegyű értéket csak a globális futballpiac legkeresettebb játékosai érik el, ami a pályán nyújtott teljesítmény mellett a játékos piaci és marketingértékét is tükrözi. Az angol klub már a szerződéshosszabbításról tárgyal Szoboszlai Dominik menedzsmentjével, ami jelentős fizetésemeléssel járhat.
Viaszfiguráját személyes felmérés, úgynevezett sitting alapján készítették el. Ennek során digitálisan beszkennelték a labdarúgót, emellett hagyományos eszközökkel is rögzítették az arcformáját, a szem- és hajszínét, valamint testének pontos arányait. Az összegyűjtött adatok alapján kezdődött meg a figura hosszú, nagyrészt kézműves elkészítése.
Szoboszlai szerepeltetése jól példázza a budapesti attrakció kettős stratégiáját: olyan magyar személyiségeket választanak, akik a hazai közönségnek fontosak, de a külföldi turisták számára is ismerősek.
Nem fizetnek a sztároknak a viaszfiguráért
A Madame Tussauds nem fizet a kiválasztott hírességeknek azért, hogy viaszfigurát készíthessen róluk – mondta Óhidi Zsuzsanna. A megkeresett alanyok jellemzően elismerésként tekintenek arra, ha bekerülhetnek a nemzetközi márka valamelyik attrakciójába. A folyamat ugyanakkor együttműködést igényel a híresség részéről. Kiemelte, hogy Palvin Barbarával és Szoboszlai Dominikkal is nagyszerű volt a közös munka.
Nem csak belépőjegyekből áll az üzlet
A Madame Tussauds Budapest egyik fontos célcsoportját a fővárosba érkező külföldi turisták jelentik. Az attrakció utazásszervezőkkel és jegyértékesítő platformokkal is együttműködik, hogy bekerüljön a budapesti programcsomagokba. Óhidi Zsuzsanna a GetYourGuide-ot emelte ki a külföldi látogatók elérésében fontos partnerek között. A cél az, hogy a Madame Tussauds ugyanolyan választható eleme legyen egy budapesti utazásnak, mint
- a történelmi városrészek,
- a fürdők
- vagy a belvárosi programok.
Vagyis egy külföldi turistacsoport a városnézés részeként a viaszmúzeumot is beillesztheti az útitervébe.
A jegyértékesítés mellett a vállalati piac adja az üzleti modell másik lábát.
A helyszín rendezvénytérként is működik: céges eseményeket, családi napokat és csapatépítő programokat fogad. Ez azért fontos, mert így az attrakció nem kizárólag az egyéni látogatókra és a turisztikai szezon alakulására támaszkodik.
A budapesti tulajdonosok víziója az volt, hogy a nemzetközi márkával erősítsék a főváros élménykínálatát. A konstrukció lényege ezért nem pusztán a Madame Tussauds nevének és figuráinak átvétele: a globális márkát
- helyi történetekkel,
- budapesti díszletekkel,
- magyar hírességekkel
- és több lábon álló értékesítési modellel
igyekeznek a hazai piachoz igazítani.
Húsz városban működik Madame Tussauds
A Madame Tussauds hivatalos nemzetközi oldala jelenleg húsz állandó helyszínt sorol fel: ötöt az Egyesült Államokban, hetet Európában, hatot Ázsiában, egyet Dubajban és egyet Sydney-ben. Budapest így London, Amszterdam, Berlin, Blackpool, Prága és Bécs mellett a márka hét európai állomásának egyike. A hálózat az újabb múzeumok nyitása mellett egyre inkább a meglévő helyszínek interaktív tartalmakkal való frissítésére épít: 2026 nyarán például New Yorkban, Hollywoodban, Las Vegasban és Sydney-ben is megnyílt a Jumanji-tematikájú élmény.
Freddie Mercury születésnapjára is készülnek
A budapesti attrakció szeptember 5-én, Freddie Mercury születésnapján tematikus estet rendez. A programban élőzene, színpadi produkciók és kvíz szerepel, a középpontban pedig a Queen énekesének viaszfigurája és az együttes negyven évvel ezelőtti budapesti koncertje áll.